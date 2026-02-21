Güneşi şişelediler: Bilim insanları sıvı ısı yakıtını gerçeğe dönüştürdü
Amerikalı bilim insanları güneş ışığını adeta şişeye hapsedebilecek bir keşfe imza attı. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü’nden Han Nguyen ve ekibi güneş enerjisini kaybetmeden saklayan “sıvı pil” geliştirdi. Üstelik ortada kablo devasa batarya paketleri veya rezistans yok. Sadece küçük bir şişe ve içindeki molekül yeterli. İşte araştırmaya dair kaydedilen detaylar.
Bilim insanları güneş enerjisini doğrudan kimyasal bağlarda depolayan sıvı bir yakıt geliştirdi. Pirimidon molekülü enerjiyi yıllarca saklayabiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda yüksek verimli ısı açığa çıkarabiliyor. Bu, geleneksel bataryalara göre daha kompakt ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.
Güneş enerjisi şişelendi
Amerikalı araştırmacılar, güneş enerjisinin depolanmasında çığır açacak bir buluşa imza attı. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü'nden Han Nguyen ve ekibi güneş ışığını doğrudan bir sıvının içinde saklayabilen küçük bir şişe geliştirdi. Bu sıvı, kendi kendine ısınabilen bir molekül içeriyor ve enerjiye ihtiyaç duyulduğunda depolanmış ısıyı serbest bırakabiliyor.
Geleneksel güneş panelleri, ışığı elektrik enerjisine dönüştürür ve ya hemen kullanılır ya da büyük lityum-iyon bataryalarda depolanır. Yeni tasarım ise enerjiyi doğrudan moleküllerin kimyasal bağlarında tutuyor; yani "sıvı pil" gibi çalışıyor.
Moleküler Yay Mekanizması
Sistemin merkezinde "pirimidon" adlı özel bir molekül yer alıyor. Güneş ışığı moleküle çarptığında, molekül fiziksel olarak bükülüyor ve yüksek enerjili bir forma geçiyor. Bu form, bir yay gibi enerji depoluyor. Enerjiye ihtiyaç duyulduğunda küçük bir tetikleme( örneğin bir damla asit veya hafif ısı) molekülün eski haline dönmesini sağlayarak ısı açığa çıkarıyor. Nguyen, bu süreci, güneş ışığında renk değiştiren fotokromik gözlüklere benzetiyor:"Burada değişen renk değil, enerji seviyesi."
Bu yöntem, "Moleküler Güneş Isıl (MOST) enerji depolama" olarak biliniyor. Daha önce benzer çalışmalar laboratuvar merakı seviyesindeydi; çoğu zaman zehirli çözücüler veya ağır moleküller kullanılıyordu. Nguyen ve ekibi ise hafif ve verimli bir molekül seçerek enerji yoğunluğunu artırdı.
Lityum-İyon Bataryalardan Daha Verimli
Yeni pirimidon tabanlı sıvı sistem kilogram başına 1,6 megajul enerji depolayabiliyor. Bu değer, tipik lityum-iyon bataryaların yaklaşık 0,9 megajul/kg'lık enerji kapasitesinin neredeyse iki katı. Ayrıca klasik bataryaların aksine enerji zamanla kaybolmuyor; yıllarca depolanabiliyor ve gerektiğinde kullanılabiliyor.
Laboratuvar testlerinde, sadece yarım mililitre sıvı ile suyun kaynatılması sağlandı. Önceki deneylerde benzer moleküller yalnızca hafif bir sıcaklık artışı yaratabiliyordu bu nedenle sonuç oldukça önemli kabul ediliyor.
Sıvı yakıtla evlerde ısı ve sıcak su olabilir
Araştırmacılar, sıvının suyla karışabilmesi sayesinde pratik sistemler tasarlamayı hedefliyor. Örneğin gündüzleri güneş kolektörleriyle sıvıyı "şarj etmek", ardından yalıtımlı tanklarda depolamak ve gece veya soğuk havalarda tetikleyerek sıcak su ve ısı sağlamak mümkün olabilir.Bununla birlikte ürünün ev kullanımına gelmesi için henüz erken. Şu an molekül yalnızca UV ışığını (%5 civarı) absorbe edebiliyor. Ekip, molekülü görünür ışığı da kullanacak şekilde geliştirmeye çalışıyor.