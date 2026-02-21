Güneşi şişelediler: Bilim insanları sıvı ısı yakıtını gerçeğe dönüştürdü

Molekül şu anda sadece UV ışığını absorbe edebildiği için araştırmacılar görünür ışığı da kullanacak şekilde geliştirme çalışması yürütüyor.

Sistem kilogram başına 1,6 megajul enerji depolayabiliyor ve bu değer lityum-iyon bataryaların kapasitesinin neredeyse iki katı.

Bilim insanları güneş enerjisini doğrudan kimyasal bağlarda depolayan sıvı bir yakıt geliştirdi. Pirimidon molekülü enerjiyi yıllarca saklayabiliyor ve ihtiyaç duyulduğunda yüksek verimli ısı açığa çıkarabiliyor. Bu, geleneksel bataryalara göre daha kompakt ve sürdürülebilir bir çözüm sunuyor.

Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları güneş enerjisini kimyasal bağlarda depolayan pirimidon molekülü içeren sıvı bir yakıt geliştirdi. (Fotoğraf: Takvim.com.tr grafik servisi)

Güneş enerjisi şişelendi

Amerikalı araştırmacılar, güneş enerjisinin depolanmasında çığır açacak bir buluşa imza attı. Kaliforniya Üniversitesi Santa Barbara Kampüsü'nden Han Nguyen ve ekibi güneş ışığını doğrudan bir sıvının içinde saklayabilen küçük bir şişe geliştirdi. Bu sıvı, kendi kendine ısınabilen bir molekül içeriyor ve enerjiye ihtiyaç duyulduğunda depolanmış ısıyı serbest bırakabiliyor.

Geleneksel güneş panelleri, ışığı elektrik enerjisine dönüştürür ve ya hemen kullanılır ya da büyük lityum-iyon bataryalarda depolanır. Yeni tasarım ise enerjiyi doğrudan moleküllerin kimyasal bağlarında tutuyor; yani "sıvı pil" gibi çalışıyor.