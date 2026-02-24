Mika Can Raun ve sevgilisinin test sonuçları pozitif çıktı

Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik olarak yürütülüyor.

Mika Raun Can savcılıktaki ifadesinde erkek arkadaşı Batuhan Can ile Amsterdam'da birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan sosyal medya fenomeni Mika Raun Can ile adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Mika Raun Can tutuklandı. "Uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak" suçlamasıyla cezaevine gönderilen Can'ın ifadesinde çarpıcı detaylar yer almıştı.

Mika Can Raun. (Görsel sosyal medyadan alınmıştır)

AMSTERDAM'DA KULLANDIK

Savcılıktaki beyanında erkek arkadaşı Batuhan Can ile Amsterdam'da birlikte uyuşturucu madde kullandıklarını itiraf eden Mika Raun Can'ın açıklamaları üzerine soruşturma genişletildi. Bu gelişmenin ardından Batuhan Can da gözaltına alındı. Savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen Can, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bu gelişmelerin ardından soruşturma kapsamında test veren Batuhan Can ile Mika Raun Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında her iki ismin de test sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.