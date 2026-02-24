Gizem Karaca’dan minik kızı Leyla Yaz'la yeni paylaşım: “Uykusu var uykusu”
Anne olmanın mutluluğunu yaşayan Gizem Karaca, 8 aylık kızı Leyla Yaz’ın emeklediği anları takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu, cam damacanaya yönelen kızına esprili sözlerle seslendi. Karaca, “Çok sakat şeyler yapıyorsun annem ya" şeklinde konuştu. Karaca’nın doğal ve samimi halleri sosyal medyada büyük ilgi gördü.
'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmiş ve İzmir'e yerleşmişti.
Mutlu evliliğini gözlerden uzak sürdüren ünlü oyuncu, 26 Haziran 2025'te kızı Leyla Yaz'ı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı.
"UYKUSU VAR UYKUSU"
Sosyal medyayı aktif kullanan Karaca, minik kızıyla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 8 aylık olan Leyla Yaz'ın emeklediği anları "Uykusu var uykusu"notuyla yayınlayan oyuncu, kızının cam damacanaya doğru ilerlediği anlarda esprili bir dille endişesini dile getirdi.
"ÇOK SAKAT ŞEYLER YAPIYORSUN ANNEM YA"
Karaca videoda,"Çok sakat şeyler yapıyorsun annem ya… Neden çok tehlikeli günündesin anlamıyorum. Koca bir boşluk var, sen ya demirin ya şişenin ya duvarın dibindesin…"sözlerini ifade etti.
"DERT ETTİĞİM HER ŞEY BOŞMUŞ"
Geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları da yanıtlayan Karaca, anneliğin kendisine en çok "sabır" öğrettiğini söylemişti. Ünlü oyuncu, "Şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim ya da dert ettiğim her şey boşmuş"sözleriyle duygularını paylaşmıştı.
İKİ MİNİK DİŞİ ÇIKTI
Kızının gelişim sürecine dair detayları da aktaran Karaca, Leyla Yaz'ın artık kendi başına oturabildiğini, emeklediğini ve bir yerlere tutunarak ayağa kalkmaya başladığını belirtti. Emzirmenin yanı sıra ek gıdaya devam ettiklerini söyleyen oyuncu, iki minik dişin çıktığını da müjdeledi.
YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Annelik heyecanını samimi paylaşımlarla sürdüren Gizem Karaca'nın kızıyla olan doğal halleri, takipçilerinden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.