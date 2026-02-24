Gizem Karaca’dan minik kızı Leyla Yaz'la yeni paylaşım: “Uykusu var uykusu”

'Güzel Köylü', 'İçimdeki Fırtına' ve 'Baraj' gibi yapımlarla tanınan Gizem Karaca, 2017 yılında iş insanı Kemal Ekmekçi ile dünyaevine girmiş ve İzmir'e yerleşmişti.

Sosyal medyayı aktif kullanan Karaca, minik kızıyla ilgili paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 8 aylık olan Leyla Yaz'ın emeklediği anları "Uykusu var uykusu" notuyla yayınlayan oyuncu, kızının cam damacanaya doğru ilerlediği anlarda esprili bir dille endişesini dile getirdi.

"ÇOK SAKAT ŞEYLER YAPIYORSUN ANNEM YA"

Karaca videoda,"Çok sakat şeyler yapıyorsun annem ya… Neden çok tehlikeli günündesin anlamıyorum. Koca bir boşluk var, sen ya demirin ya şişenin ya duvarın dibindesin…"sözlerini ifade etti.