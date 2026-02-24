Okan Buruk'tan riskli Osimhen kararı

Konyaspor deplasmanında dinlendirilen Victor Osimhen'in, ağır bir sakatlık yaşamadığı sürece ilk 11'de sahaya çıkacağı belirtildi. Teknik heyetin, oyuncuyu bundan sonra dinlendirmeme kararı aldığı ifade edildi.



OSIMHEN YOKSA GALİBİYET YOK

Galatasaray, bu sezon Osimhen'in forma giymediği 5 maçta galibiyet alamadı.

Sarı-kırmızılılar, Eintracht Frankfurt'a 5-1, Union SG'ye 1-0 mağlup oldu.

Ayrıca Fenerbahçe'ye Süper Kupa finalinde 2-0 yenilen Galatasaray, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı ve son olarak Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.