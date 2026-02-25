Kiracısı olan ev sahipleri için vergi dönemi: Ev sahiplerini çifte telaş sardı!
Emlak ve kira geliri vergilerinde ilk taksit dönemi 1 Mart’ta başlıyor. Kira için 31 Mart’a, emlak vergisi için 1 Haziran’a kadar süre bulunuyor. Ancak çeşitli muafiyetler ve istisnalar da var. İşte detayları.
Hem emlak vergisi hem de kira geliri vergisinde ilk taksit dönemi 1 Mart tarihinde başlıyor. İlk taksit ödemelerinin kira geliri vergisinde beyanıyla birlikte 31 Mart, emlak vergisinde ise 1 Haziran tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Her iki vergide de en çok merak edilen konuların başında muafiyetler ve istisnalar geliyor. İşte en çok merak edilen soruların yanıtları...
KİMLER EMLAK VERGİSİ MÜKELLEFİ?
Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyete sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.
EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?
En fazla brüt 200 metrekare tek konuta sahip olan; emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, dul ve yetimler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ile hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler emlak vergisinden muaf oluyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da emlak vergisi muafiyeti kapsamında bulunuyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart. 2025 yılında mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl emlak vergisi muafiyetinden faydalanamıyor.
KİMLER KİRA GELİRİ İÇİN VERGİ ÖDÜYOR?
Muafiyet var mı? 2025 yılı konut kira geliri 47 bin liranın üzerinde olanlar beyanname vermek zorunda. Burada iki gider yönteminden biri tercih ediliyor. Eğer düşülecek masraf yoksa ya da çok azsa götürü gider seçilmesi gerekiyor. Elde edilen gelirden önce 47 bin liralık istisna tutarı, sonra da yüzde 15 gider düşülerek vergi hesaplanıyor. Kiraya verilen ev için tadilat vb. masraflar yapılmışsa, sigorta ve eğitim harcamaları varsa'gerçek gider'yöntemi seçilebiliyor.
EV KİRAYA VERİLİP KİRAYA ÇIKILMIŞSA KİRA VERGİSİ ÖDENECEK Mİ?
Eğer mükellef evini kiraya verip başka bir konutta kirada oturuyorsa'gerçek gider'yöntemini seçerek kira bedelini gider olarak düşebiliyor. Bu durumda ödediği kira bedellerini kira gelirinden düşerek daha az vergi verebiliyor. Hatta kira giderine göre hiç vergi de çıkmayabiliyor. Bu durumda sadece damga vergisi yatırılıyor.
EVİNİ AKRABASINA TAHSİS EDEN ÖDER Mİ?
Birinci dereceden akrabalara ücretsiz olarak verilen konutlar için kira geliri beyannamesi ve vergi işlemi yapılmıyor. Evin koruması için tahsis edilen kişiler de ücretsiz olarak kalabiliyor ve vergiye tabi olmuyor. Bunun dışındaki akrabalara ya da tanıdıklara ücretsiz tahsis edilen konutlar için emsal kira bedeli belirlenerek beyanname verilmesi ve vergi ödenmesi gerekiyor.
EMEKLİ AYLIĞI BAĞLANANLARIN MUAFİYETİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Emlak vergisi muafiyeti emekli olunan tarihi izleyen yıl itibariyle başlıyor. Geçen yıl emekli olanlar eğer çalışmıyorsa ve tek konutları varsa bu yıl emlak vergisi ödemeyecek. Muafiyetten yararlanacak emeklilerin bunun için konutun bağlı olduğu belediyeye başvurması yeterli olacak. Bu yıl emekli olanlar için de önümüzdeki yıldan itibaren emlak vergisi muafiyeti başlayacak.