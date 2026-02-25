Kiracısı olan ev sahipleri için vergi dönemi: Ev sahiplerini çifte telaş sardı!

Hem emlak vergisi hem de kira geliri vergisinde ilk taksit dönemi 1 Mart tarihinde başlıyor. İlk taksit ödemelerinin kira geliri vergisinde beyanıyla birlikte 31 Mart, emlak vergisinde ise 1 Haziran tarihine kadar yatırılması gerekiyor. Her iki vergide de en çok merak edilen konuların başında muafiyetler ve istisnalar geliyor. İşte en çok merak edilen soruların yanıtları...

Konut, bina veya arazinin sahibi, varsa intifa (kullananlar) hakkı sahipleri emlak vergisi mükellefi kabul ediliyor. Her ikisi yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf eden kişiler bu kapsama giriyor. Paylı mülkiyete sahip olanlar hisseleri oranında mükellef sayılıyor.

En fazla brüt 200 metrekare tek konuta sahip olan; emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, dul ve yetimler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ile hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler emlak vergisinden muaf oluyor

EMLAK VERGİSİNDEN KİMLER MUAF?

En fazla brüt 200 metrekare tek konuta sahip olan; emekli aylığından başka geliri olmayan emekliler, dul ve yetimler, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri ile hiç geliri olmayan ev kadınları ve işsizler emlak vergisinden muaf oluyor. Sahip olduğu tek konutu kiraya verip başka bir evde kirada oturanlar da emlak vergisi muafiyeti kapsamında bulunuyor. Ancak tek evini kiraya verip başka bir evde kira ödemeden oturanlar vergiden muaf olamıyor. Ayrıca emeklinin çalışmaması şart. 2025 yılında mevduat faizi, temettü gibi gelirlerinin toplam tutarı 330 bin lirayı aşanlar da bu yıl emlak vergisi muafiyetinden faydalanamıyor.