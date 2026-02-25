Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın 12 yıllık aşkında sosyal medya depremi: Çıplak fotoğraf krizi!
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile Bedri Güntay'ın sürpriz boşanma kararı magazin dünyasını sallarken, Karahan'ın geçmişte eşine gelen çıplak fotoğraflar ve DM mesajları hakkındaki şoke eden itirafları "Ayrılığın sebebi flörtöz mesajlar mı?" sorusunu akıllara getirdi.
Ünlü oyuncu Pelin Karahan ile iş insanı Bedri Güntay'ın 12 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı. Alınan bu karar, geçmişte söylenen sözleri tekrar gün yüzüne çıkardı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre;"Kıskanç değilim"demesine rağmen, bir süre önce eşi Bedri Güntay'ın sosyal medyadaki hayatına değinen Karahan, "Bir ara kadınlar sosyal medyada eşime çıplak fotoğraflarını gönderiyordu. Ben takılmam öyle şeylere ama Bedri çok kıskanç"demişti.
"KOCAMA MESAJ ATTI"
Hatta bununla da kalmayıp bir mekanda başka bir olaya değinen Karahan,"Ailece bir mekanda oturuyoruz, yan masadaki kız sosyal medyada kocama direkt mesaj attı"sözleriyle de herkesi şaşırmıştı. Bunun hemen akabinde gelen bu boşanma kararı akıllarda soru işareti bıraktı.
İddialara göre Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın sosyal medyadaki tutumunu son dönemlerde hep eleştiriyordu. Ve bu flörtöz tavırlar evliliğin sonunu getirdi.
Pelin Karahan ve Bedri Güntay evliliklerini bitirme kararı aldı. Karahan'ın bu karardan bir süre önce söylediği, "Sosyal medyadan kocama mesaj ve çıplak fotoğraf atıyorlar" sözleri boşanmanın sosyal medya kaynaklı olduğunu işaret etti.
İLK YEMEKTE GELEN ŞOK TEKLİF: "BİZ EVLENECEĞİZ!"
Bugün yollarını ayırma noktasına gelen çiftin aşk hikayesi ise oldukça hızlı ve iddialı başlamıştı. Bir röportajında tanışma anlarını anlatan Pelin Karahan, "Bir voleybol maçında tanıştık. İlk başta birbirimize çok dikkat etmedik ama o, bana göre beni fark etti ve yemeğe çıkmak istedi" sözleriyle o günleri yad etmişti.
Ünlü oyuncu, eşinden evlenme teklifini daha ilk akşam yemeğinde aldığını şu sözlerle belirtmişti: "O gece, 'Biz evleneceğiz, çocuklarımız olacak' dedi. Ben de 'Ne diyor bu? Yok artık!' der gibi bakmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki öngörülü birisiymiş".
Bedri Güntay ise bir açıklamasında Pelin'i ilk gördüğü an aşık olduğunu ve "Pelin'le evlenmeliyim" diyerek hemen hamlesini yaptığını dile getirmişti.
MUTLU EVLİLİĞİN SIRRI DEDİĞİ 'İLETİŞİM' Mİ KOPTU?
Pelin Karahan, Ali Demir ve Eyüp Can adında iki oğul sahibi olduğu bu evliliğin sırrını daha önce iletişim olarak tanımlamıştı. Karahan, "Evlilikte iletişim çok önemli. Üstünden fazla zaman geçmeden her konuda konuşabilmek, bir araya gelip sorunları çözebilmek önemli"diyerek mutluluğun formülünü vermişti.
SARAYDA BAŞLAYAN MASALIN SONU HÜSRAN
Pelin Karahan ve iş insanı Bedri Güntay, 24 Haziran 2014 tarihinde Adile Sultan Sarayı'nda düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.
12 yıl süren bu beraberlikten Ali Demir ve Eyüp Can adında iki erkek çocukları dünyaya geldi. Çift sosyal medyada yaptıkları mutlu aile paylaşımlarıyla sık sık magazin manşetlerinde yer aldı ve magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterildi. Ancak 12 yıldır süren bu evliliğe nazar değdi ve ikili yollarını ayırma kararı aldı.
(Fotoğraflar: Sosyal medya)