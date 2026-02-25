Pelin Karahan ile Bedri Güntay’ın 12 yıllık aşkında sosyal medya depremi: Çıplak fotoğraf krizi!

İddialara göre Pelin Karahan, eşi Bedri Güntay'ın sosyal medyadaki tutumunu son dönemlerde hep eleştiriyordu. Ve bu flörtöz tavırlar evliliğin sonunu getirdi.

Pelin Karahan ve Bedri Güntay evliliklerini bitirme kararı aldı. Karahan'ın bu karardan bir süre önce söylediği, "Sosyal medyadan kocama mesaj ve çıplak fotoğraf atıyorlar" sözleri boşanmanın sosyal medya kaynaklı olduğunu işaret etti.

İLK YEMEKTE GELEN ŞOK TEKLİF: "BİZ EVLENECEĞİZ!" Bugün yollarını ayırma noktasına gelen çiftin aşk hikayesi ise oldukça hızlı ve iddialı başlamıştı. Bir röportajında tanışma anlarını anlatan Pelin Karahan, "Bir voleybol maçında tanıştık. İlk başta birbirimize çok dikkat etmedik ama o, bana göre beni fark etti ve yemeğe çıkmak istedi" sözleriyle o günleri yad etmişti.

Ünlü oyuncu, eşinden evlenme teklifini daha ilk akşam yemeğinde aldığını şu sözlerle belirtmişti: "O gece, 'Biz evleneceğiz, çocuklarımız olacak' dedi. Ben de 'Ne diyor bu? Yok artık!' der gibi bakmıştım. Ama şimdi anlıyorum ki öngörülü birisiymiş".