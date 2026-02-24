Tacizci CHP'li Görele Belediye Başkanı Dede hakkında iddianame tamam: 4 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, isnat edilen suç kapsamında 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildiği, dosyanın kabul edilmesi halinde yargılamanın Görele 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüleceği öğrenildi.

Giresun'un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede, bir belediye çalışanının 16 yaşındaki kızına yönelik cinsel taciz iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında iddianame hazırlandı. (Haberin fotoğrafları İHA ve Takvim.com.tr Foto Arşiv'den alınmıştır.))

Ne Olmuştu? CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin belediyede çaycı olarak çalışan kadının 16 yaşındaki kızına uygunsuz mesajlar atarak taciz ettiği ortaya çıktı. Dede'nin Instagram ve WhatsApp üzerinden 'Beni etkiliyorsun, aklımdaydı sana yazmak' dediği tespit edildi. Olayı anlatan kız çocuğu, "Psikolojim bozuldu, okula gidemiyorum" dedi. Görele Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tekrar ifadeye çağrılan Dede, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, iddanamede, 2009 doğumlu bir çocuğa sosyal medya uygulamaları üzerinden rahatsız edici içerikte mesajlar gönderildiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve düzenlenen iddianamenin mahkemeye sunulduğu belirtildi.

İddianameye göre, 8 Şubat 2026 tarihinde mağdur olduğu belirtilen çocuk ve annesi, Görele İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurarak, Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin kendisine ait olduğu ileri sürülen sosyal medya hesapları üzerinden rahatsız edici mesajlar gönderdiği iddiasıyla şikâyetçi oldu. Başvuru üzerine savcılıkça soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Mağdur aile ve CHP'li Belediye Başkanı tarafından tacize uğrayan genç kız

Soruşturma kapsamında mağdur çocuğa ait cep telefonunun rıza ile incelendiği, mesaj içeriklerinin tutanak altına alındığı ve dijital materyallerin Giresun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele birimince teknik incelemeye tabi tutulduğu bildirildi. Savcılık, elde edilen deliller doğrultusunda isnat edilen fiilin "elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle çocuğa karşı cinsel taciz" suçunu oluşturabileceği değerlendirmesinde bulundu.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesi hâlinde sanık sıfatıyla yargılama süreci başlayacak olup, nihai kararın yargılama sonucunda verileceği belirtildi.