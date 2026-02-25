CHP'li Sarıyer Belediyesi kültür merkezini rant merkezine çevirdi: Müjdat Gezen'den 2.5 milyon TL rüşvet istediler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel

CHP'Lİ ÖZEL'E SİTEM

Bunun üzerine çok sinirlenen Gezen, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e konuyu iletti. Özel'e telefon açan Gezen'in sitemini dile getirdiği iddia edildi. Öte yandan söz konusu kültür merkezinin Netflix'teki bir yapım için kullandırıldığı, ayrıca bazı usta sanatçıların da bilet karşılığında konser verdiği ortaya çıktı.

OTOPARKTAN DA PARA ALMIŞLAR

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından söz konusu iddialarla ilgili müfettiş görevlendirildi. İlk incelemede, ticari faaliyet yürütülmemesi gereken kültür merkezlerine ait otoparkların da vatandaşlara ücretle kiralandığı tespit edildi. Müfettişler buradaki otopark gişelerinin sökülmesi talimatını verdi. Diğer iddialarla ilgili de soruşturmanın titizlikle sürdüğü öğrenildi.