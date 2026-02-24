Hasan Ufuk Çakır Takvim’de dediğini yaptı! Halk TV “oto hırsızı” manşetinin altında kaldı: 5 milyonluk tazminat +erişim engeli
CHP'den ayrılıp AK Parti'ye katılan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, hakkında “oto hırsızı” manşeti atan Halk TV’ye karşı harekete geçti. Daha önce Takvim’e verdiği röportajda “Oto hırsızlığıyla ilgili tek kelam bulsunlar” diyerek dava açacağını açıklayan Çakır, dediğini yaptı. Söz konusu habere erişim engeli kararı aldıran Çakır, Halk TV’ye 5 milyon TL’lik tazminat davası açtı.
- AK Parti Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, hakkında "oto hırsızı" ifadesini kullanan Halk TV'ye 5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
- Mahkeme, Çakır'ın başvurusu üzerine söz konusu habere yönelik erişim engeli kararı verdi.
- Takvim gazetesine açıklama yapan Çakır, UYAP belgelerini paylaşarak hakkındaki hırsızlık iddialarını yalanladı.
- Çakır, adli sicilindeki cezaların aile içi tartışmadan kaynaklandığını ve oto hırsızlığıyla ilgisi bulunmadığını belirtti.
CHP'de uğradığı iftiradan sonra istifa edip millete giderek AK Parti rozeti takan Hasan Ufuk Çakır, hakkında "oto hırsızı" manşeti atan fondaş Halk TV'ye karşı yargı yoluna gitti. Çakır, söz konusu habere erişim engeli kararı aldırırken, kanal hakkında 5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı.
TAKVİM'E KONUŞMUŞTU: "OTO HIRSIZLIĞIYLA İLGİLİ TEK KELAM YOK"
Süreç öncesinde Takvim'e özel açıklamalarda bulunan Çakır, hakkındaki "sabıkalı" iddialarına UYAP'tan aldığı belgelerle yanıt vermişti. Dört ayrı belgeyi kamuoyuyla paylaştığını belirten Çakır, iki dosyadan beraat ettiğini, bir dosyada hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiğini, bir dosyada ise 10 ay hapis cezası aldığını açıklamıştı.
10 ay hapis cezasına ilişkin konuşan Çakır, olayın aile içi bir tartışmadan kaynaklandığını ifade ederek,"Oto hırsızlığıyla ilgili bir tek kelam bulsunlar. Şikayet dilekçesi bulsunlar. Alçaklık, terbiyesizlik, hayasızlıktır bu. " demişti.
"SENİ PERİŞAN EDERİM" DEMİŞTİ DEDİĞİNİ YAPTI
Takvim.com.tr'ye verdiği özel röportajında açıkça uyarıda bulunan Çakır,"Mesnetsiz olarak bu oto hırsızlığı lafını senin kafana vururlar" diyerek hukuki süreci başlatacağının sinyalini vermişti.
Çakır'ın o günkü sert ifadeleri, bugünkü 5 milyonluk davanın habercisiydi:
"2 senedir bunlara sabrettim. Ama en sonunda sen bana kalkıp 'oto hırsızı' diyeceksin... Seni perişan ederim ben. Öyle kimsenin şeref ve haysiyetiyle oynayamazsınız."
ERİŞİM ENGELİ KARARI
Yaşanan gelişmelerin ardından mahkeme, "oto hırsızı" başlıklı habere erişim engeli getirdi. Çakır ayrıca 5 milyon TL'lik manevi tazminat davası açtı. Böylece CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçen vekil, Takvim'e verdiği röportajda işaret ettiği hukuki süreci başlatmış oldu.