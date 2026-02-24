Hasan Ufuk Çakır Takvim’de dediğini yaptı! Halk TV “oto hırsızı” manşetinin altında kaldı: 5 milyonluk tazminat +erişim engeli

TAKVİM'E KONUŞMUŞTU: "OTO HIRSIZLIĞIYLA İLGİLİ TEK KELAM YOK"

Süreç öncesinde Takvim'e özel açıklamalarda bulunan Çakır, hakkındaki "sabıkalı" iddialarına UYAP'tan aldığı belgelerle yanıt vermişti. Dört ayrı belgeyi kamuoyuyla paylaştığını belirten Çakır, iki dosyadan beraat ettiğini, bir dosyada hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kararı verildiğini, bir dosyada ise 10 ay hapis cezası aldığını açıklamıştı.

10 ay hapis cezasına ilişkin konuşan Çakır, olayın aile içi bir tartışmadan kaynaklandığını ifade ederek,"Oto hırsızlığıyla ilgili bir tek kelam bulsunlar. Şikayet dilekçesi bulsunlar. Alçaklık, terbiyesizlik, hayasızlıktır bu. " demişti.