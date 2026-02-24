Bilim açıkladı: Antarktika’daki Kan Şelaleleri’nin 100 yıllık sırrı çözüldü

Kızıl buzulların görünümü (Fotoğraf: National Geographic)

BUZ NEFES ALIP VERİYOR

Louisiana Eyalet Üniversitesi'nden jeobilimci Peter T. Doran ve ekibi buzul yüzeyindeki değişim ile tuzlu su çıkışı arasında dikkat çekici bir bağlantı tespit etti. Ekip, birkaç hafta boyunca buzul yüzeyinin yaklaşık 0,6 inç (1,5 santimetre) çöktüğünü, ardından yeniden eski seviyesine döndüğünü gözlemledi. Aynı dönemde buzulun ileri doğru hareket hızının yaklaşık yüzde 10 oranında azaldığı belirlendi. Bu durum, buzulun adeta "nefes alıp verdiğini" düşündürüyor.

Veriler tek tek analiz edildi

Eylül 2018'de GPS cihazları, zaman atlamalı kamera görüntüleri ve göldeki sıcaklık sensörlerinden elde edilen veriler birlikte analiz edildi. 19 Eylül 2018'de yüzeyde yeni kırmızı lekelenmelerin başladığı ve lekenin giderek genişlediği kaydedildi. Aynı süreçte gölün derinliklerinde basınç ve sıcaklık değişimleri ölçüldü. Bu eş zamanlı veriler, suyun buzul altındaki basınç değişimi sonucu yüzeye çıktığını güçlü biçimde destekledi.