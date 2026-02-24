Pentagon ve Grok xAI arasında gizli yapay zeka anlaşması iddiası

ABD ordusu şimdiye kadar istihbarat çalışmaları, silah geliştirme ve askeri operasyonlarda Anthropic'in Claude modelini kullandı.

PENTAGON'DAN GROK İLE ANLAŞMA

Axios haber platformunun ismini açıklamak istemeyen savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Pentagon ile ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic arasında son dönemde gündeme gelen tartışmalar, Pentagon'u yeni yapay zeka modeli arayışına yönlendirdi.

Musk'a ait xAI şirketinin, Pentagon ile Grok yapay zeka modelinin, gizli askeri sistemlerde "tüm yasal askeri amaçlar" doğrultusunda kullanılmasına olanak tanıyan anlaşma yaptığı iddia edildi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, bir araya gelmesi beklenen Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'ye ültimatom vereceği, tüm güvenlik önlemelerini kaldırmayı kabul etmemesi durumunda Pentagon'un şirketi "tedarik zinciri riski" olarak nitelendirmekle tehdit ettiği öne sürüldü.

Şimdiye kadar ABD ordusunun istihbarat çalışmaları, silah geliştirme faaliyetleri ve askeri operasyonların yürütüldüğü sistemlerde Anthropic'in geliştirdiği yapay zeka sohbet robotu Claude modelini kullandığı belirtiliyor.