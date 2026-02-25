CIA İran işgalinin zeminini hazırlıyor! Halka Farça "Yardımınıza hazırız" mesajı verildi
ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim sürerken CIA, Farsça yayımladığı açıklamayla İranlılara doğrudan çağrı yaptı. Kurum, kendisiyle iletişime geçmek isteyenlere sanal ortamda güvenli temas yöntemlerini anlattı.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde, kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklama yayımladı.CIA İran halkına Farsça mesaj gönderdi
NASIL İLETİŞİME GEÇİLECEĞİ AÇIKLANDI
Paylaşımda, sanal ortam üzerinden güvenli yollardan CIA ile iletişime geçme yöntemlerine ilişkin tavsiyeler verildi. Kurum, iletişime geçmek isteyen kişilere öncelikle kapsamlı güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulundu.
GİZLİLİK İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDULAR
Bu kapsamda, ofis bilgisayarı ya da kişisel telefonlar yerine yeni ve tek kullanımlık bir cihaz tercih edilmesi önerildi. Ayrıca, ekran ve çevrim içi faaliyetlerin çevredeki kişiler tarafından görülme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
CIA, bunun yanı sıra güvenilir bağlantı yöntemlerinin tercih edilmesi, gizlilik ayarlarının titizlikle yapılandırılması ve bağlantı güvenliğini artıran ek özelliklerin etkinleştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulundu.
AYNI TARİFE ÇİN'E DE UYGULANMIŞTI
CIA, bu ayın başlarında benzer bir paylaşımda da Çinli askeri yetkililere işbirliği çağrısında bulunarak kurumla güvenli yollardan iletişime geçilmesine yönelik tavsiyeler vermişti.