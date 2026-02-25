CIA İran işgalinin zeminini hazırlıyor! Halka Farça "Yardımınıza hazırız" mesajı verildi

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde, kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklama yayımladı.

CIA tarafından İran halkına yapılan açıklama. (Görsel X'ten alınmıştır)

GİZLİLİK İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDULAR

Bu kapsamda, ofis bilgisayarı ya da kişisel telefonlar yerine yeni ve tek kullanımlık bir cihaz tercih edilmesi önerildi. Ayrıca, ekran ve çevrim içi faaliyetlerin çevredeki kişiler tarafından görülme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.