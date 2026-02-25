PODCAST CANLI YAYIN

CIA İran işgalinin zeminini hazırlıyor! Halka Farça "Yardımınıza hazırız" mesajı verildi

ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim sürerken CIA, Farsça yayımladığı açıklamayla İranlılara doğrudan çağrı yaptı. Kurum, kendisiyle iletişime geçmek isteyenlere sanal ortamda güvenli temas yöntemlerini anlattı.

  • CIA, ABD ile İran arasındaki gerilim döneminde İranlılara yönelik Farsça bir açıklama yayımlayarak kurumla iletişime geçme yöntemlerini paylaştı.
  • CIA, iletişime geçmek isteyen kişilere ofis bilgisayarı veya kişisel telefon yerine yeni ve tek kullanımlık cihaz kullanmalarını önerdi.
  • Kurum, ekran ve çevrim içi faaliyetlerin çevredeki kişiler tarafından görülme riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.
  • CIA, güvenilir bağlantı yöntemleri, gizlilik ayarları ve bağlantı güvenliğini artıran ek özelliklerin kullanılmasını tavsiye etti.
  • CIA bu ayın başında Çinli askeri yetkililere de benzer şekilde işbirliği çağrısında bulunmuştu.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilimin sürdüğü bir dönemde, kurumla iletişime geçmek isteyen İranlılara yönelik Farsça bir açıklama yayımladı.

CIA İran halkına Farsça mesaj gönderdi

NASIL İLETİŞİME GEÇİLECEĞİ AÇIKLANDI

Paylaşımda, sanal ortam üzerinden güvenli yollardan CIA ile iletişime geçme yöntemlerine ilişkin tavsiyeler verildi. Kurum, iletişime geçmek isteyen kişilere öncelikle kapsamlı güvenlik önlemleri almaları çağrısında bulundu.

CIA tarafından İran halkına yapılan açıklama. (Görsel X'ten alınmıştır)

GİZLİLİK İÇİN TAVSİYELERDE BULUNDULAR

Bu kapsamda, ofis bilgisayarı ya da kişisel telefonlar yerine yeni ve tek kullanımlık bir cihaz tercih edilmesi önerildi. Ayrıca, ekran ve çevrim içi faaliyetlerin çevredeki kişiler tarafından görülme riskine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

CIA İran işgalinin zeminini hazırlıyor! Halka Farça "Yardımınıza hazırız" mesajı verildi-3

CIA, bunun yanı sıra güvenilir bağlantı yöntemlerinin tercih edilmesi, gizlilik ayarlarının titizlikle yapılandırılması ve bağlantı güvenliğini artıran ek özelliklerin etkinleştirilmesine yönelik çeşitli önerilerde bulundu.

CIA İran işgalinin zeminini hazırlıyor! Halka Farça "Yardımınıza hazırız" mesajı verildi-4

AYNI TARİFE ÇİN'E DE UYGULANMIŞTI
CIA, bu ayın başlarında benzer bir paylaşımda da Çinli askeri yetkililere işbirliği çağrısında bulunarak kurumla güvenli yollardan iletişime geçilmesine yönelik tavsiyeler vermişti.

