Pansiyonlu liselere giriş için masada 4 formül var

DAHA DÜŞÜK PUANLI KONTENJAN Bu modele göre pansiyonlu kontenjanın taban puanı, pansiyonsuz kontenjana kıyasla bir miktar daha aşağıda oluşabilir. Böylece pansiyonlar dolarken, şehir içi öğrenciler pansiyonsuz kontenjanı zorlamaya devam eder. SABAH'tan Ceyda Karaaslan'ın haberine göre, eğitim uzmanları bu durumda pansiyon kapasitelerinin etkin kullanılacağına dikkat çekiyor. Ancak bu formüldeki risk şöyle öngörülüyor: Aynı okul içinde puan farkına dayalı iki farklı öğrenci profilinin oluşması ve bu durumun okul içi dengeyi etkilemesi.

MESAFE ÖNCELİĞİ Konuşulan en güçlü formüllerden biri bu. Bu modelde pansiyonlu kontenjanlar, okula günlük ulaşımı zor olan öğrenciler için öncelikli hale geliyor. İl merkezi ile okul arasındaki mesafe, ulaşım süresi ve ilçeler arası konum yerleştirmede belirleyici kriterlerden biri olabilir. Bu formüle göre lisenin bulunduğu ilçe ve merkeze yakın adreslerde yaşayan öğrenciler ağırlıklı olarak pansiyonsuz kontenjanlara yönlendirilir. Uzak ilçelerden, kırsal bölgelerden veya il dışından gelen öğrenciler için pansiyonlu kontenjanlar devreye girer. Aynı puan dilimindeki iki adaydan, okula erişimi daha zor olan öğrencinin pansiyonlu kontenjanda öncelik kazanması mümkün olabilir.

İKİ AŞAMALI YERLEŞTİRME Bir diğer ihtimal ise yerleştirmenin iki aşamada yapılması. İlk aşamada pansiyonsuz kontenjanlar doldurulur, ikinci aşamada pansiyonlu kontenjanlar için ayrı bir yerleştirme gerçekleştirilir. Eğitim uzmanları bu formülde pansiyonların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ayrılabileceğini söylüyor ancak yerleştirme takvimi daha uzun sürebilir.

HER 3 ÖĞRENCİDEN 1'i YERLEŞEBİLİYOR 2024-2025 istatistiklerine göre Türkiye genelinde pansiyonu bulunan 3 binden fazla lise var. Bu pansiyonların büyük bölümü fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje Anadolu liseleri ve mesleki- teknik liselerde yer alıyor. Toplam pansiyon yatak kapasitesi 400 binin üzerinde. Ancak LGS ile öğrenci alan ve yüksek puanlı liselerde tablo daha dar. Geçen yıl LGS kapsamındaki 201 bin 315 kontenjan için, pansiyon kapasitesi 62 bin 736 olarak ilan edildi. Bu da her 3 öğrenciden yalnızca birinin pansiyon imkânına erişebildiğini gösteriyor. En yüksek talep, akademik başarısı ve üniversite yerleştirme oranlarıyla öne çıkan köklü fen liseleri ve sosyal bilimler liselerinin pansiyonlarında yoğunlaşıyor. Ankara Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi, İstanbul Erkek Lisesi, Kabataş Erkek Lisesi ve sosyal bilimler liseleri, il dışından gelen adayların ilk tercihleri arasında yer alıyor.