Galatasaray'da tek değişiklik! İşte Okan Buruk'un Juventus maçı 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Galatasaray, son 16 play-off turu rövanş maçında Juventus'a konuk oluyor. 5-2'lik galibiyetin rövanşında üst tura yükselmenin hesaplarını yapan sarı kırmızılılarda, teknik direktör Okan Buruk sahaya süreceği 11'i belirledi. Buruk, Yunus Akgün'ün yerine Mario Lemina ile başlayacak. İşte detaylar...
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında deplasmanda Juventus ile kozlarını paylaşacak.
Allianz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek.
Sarı kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.
Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.
MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ
Sarı kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.
11'DE TEK DEĞİŞİKLİK
Öte yandan teknik direktör Okan Buruk kritik müsabaka öncesi ilk 11'ini belirledi. Okan Buruk ilk maçtaki 11'ini koruyacak. Başarılı hoca yalnızca tek değişiklik yapacak. Yunus Akgün'ün yerine Mario Lemina ile başlayacak.
Bu arada Okan Buruk'un, Leroy Sane ve Noa Lang arasında büyük bir kararsızlık yaşadığı gelen haberler arasında. Lang çok formda, ancak Sane de Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesiyle Okan Buruk'un kafasını karıştırıyor.
MUHTEMEL 11
Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper, Lang (Sane), Osimhen.