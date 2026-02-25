17 ilde sarı kod, İstanbul'a 2 derece: Meteoroloji kar için saat verdi! Zeminde tutacak mı?

İstanbul'da kar havada görülebileceği ancak okul tatili ya da yollarda kapanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Sivas, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevresinde kar kalınlığının ciddi seviyelere ulaşacağı ve kayak merkezlerinde kar yüksekliğinin 2,5 metreyi bulduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van hariç tüm bölgelerde yağış beklendiğini, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olacağını bildirdi.

Türkiye genelinde hava yeniden sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Van hariç tüm bölgelerde yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kara dönmesi öngörülüyor.

Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, Hatay'ın batı ilçelerinde yağış ın yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.

Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara’da sıcaklık 1 ila 4 derece arasında; yağmur yerini karla karışık yağmura bırakıyor.

Karadeniz hattında da tablo dikkat çekiyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri ile Düzce'nin doğusu, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Samsun'un doğusu ve Ordu'da etkili olacak sağanakların, gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında da kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.

İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında da kuvvetli kar yağışı görülebileceği uyarısı yapıldı.