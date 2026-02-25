17 ilde sarı kod, İstanbul'a 2 derece: Meteoroloji kar için saat verdi! Zeminde tutacak mı?
Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yurdu etkisi altına alırken Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'ten kritik İstanbul açıklaması geldi. Deniz suyu sıcaklığındaki düşüşe dikkat çeken Tek, İstanbul'da yarın derecelerin 2'ye kadar ineceğini belirterek 'sulu sepken' uyarısında bulundu. Peki 17 ilde sarı kodlu alarm verilirken İstanbul'da kar yerde tutacak mı? İşte haritalı ve saat saat hava durumu raporu...
- Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Van hariç tüm bölgelerde yağış beklendiğini, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olacağını bildirdi.
- İçişleri Bakanlığı, Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu meteorolojik uyarı yaptı.
- Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 50 ila 70 kilometre/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor.
- Sivas, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevresinde kar kalınlığının ciddi seviyelere ulaşacağı ve kayak merkezlerinde kar yüksekliğinin 2,5 metreyi bulduğu bildirildi.
- İstanbul'da kar havada görülebileceği ancak okul tatili ya da yollarda kapanma gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.
Türkiye genelinde hava yeniden sertleşiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, Van hariç tüm bölgelerde yağış görülecek. Yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak şeklinde olması, iç ve doğu kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kara dönmesi öngörülüyor.
YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANDA ETKİLİ OLACAK
Özellikle Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin edilirken, Hatay'ın batı ilçelerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olabileceği bildirildi. Yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebilecek.
Karadeniz hattında da tablo dikkat çekiyor. Zonguldak, Bartın ve Karabük'ün yüksekleri ile Düzce'nin doğusu, Bolu'nun kuzeyi ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Samsun'un doğusu ve Ordu'da etkili olacak sağanakların, gece saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında da kuvvetini artıracağı tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında da kuvvetli kar yağışı görülebileceği uyarısı yapıldı.
KARADENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Batı ve Orta Karadeniz'de ise kuzeyli yönlerden 50 ila 70 kilometre/saat hızında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu nedenle çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
17 İL İÇİN "SARI" KODLU UYARI
İçişleri Bakanlığı, beklenen kuvvetli yağış ve kar nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.
Meteoroloji tarafından sarı kodla uyarılan 17 il ise şöyle: Adana, Bolu, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Kastamonu, Kahramanmaraş, Ordu, Rize, Samsun, Trabzon, Zonguldak, Bayburt, Bartın, Karabük, Osmaniye ve Düzce.
Yetkililer; sel, su baskını, heyelan, yıldırım, kuvvetli rüzgar, yüksek kesimlerde buzlanma ve don ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmasını, resmi açıklamaların takip edilmesini istedi.
METEOROLOJİ UZMANI ADİL TEK: KAR VE FIRTINA ALARMINA DİKKAT
A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Trakya ve İstanbul'da etkili olduğunu belirterek,"Dün akşam saatlerinde Trakya'dan gelen yağışlı hava İstanbul'la birlikte Trakya'da etkisini gösterdi ve sistem hızlı bir şekilde doğuya kaymaya başladı." ifadelerini kullandı.
Sistemin Marmara'nın güneyi ve doğusu, İç Anadolu'nun batısı ile Batı Karadeniz'de etkisini artırdığını aktaran Tek, İstanbul'da ise özellikle Pendik-Tuzla çevresinde zayıf yağış geçişlerinin görüldüğünü söyledi.
İzmir-Manisa hattında kuvvetli yağışların etkili olduğunu belirten Tek,"Şu anda İzmir-Manisa arasında kuvvetli bir yağış var, turuncu görünen bölgede dolu oluşma riski yüksek gözüküyor." sözleriyle uyardı.Meteoroloji’den 17 ile sarı kodlu uyarı!
ANKARA VE İÇ KESİMLERDE KAR ETKİLİ
Yağışların bazı bölgelerde yağmur, bazı bölgelerde ise kar ve karla karışık yağmur şeklinde görüldüğünü ifade eden Tek, Başkent için de kritik saatlere dikkat çekti.
Ankara'da sıcaklıkların 1 ila 4 derece arasında seyrettiğini belirten Tek, "Başkent Ankara'da şu saatler itibarıyla yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı beraberinde gözükebilir." dedi.
Özellikle Elmadağ çevresinde karın zeminde tutmaya başladığını vurgulayan Tek, gün içerisinde sistemin doğuya kayacağını ve İç Anadolu'nun doğusunda kar yağışının yoğunlaşacağını aktardı.
DOĞU ANADOLU'DA YOĞUN KAR: OKULLAR TATİL OLABİLİR
Sistemin akşam ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'ya yerleşeceğini belirten Tek, yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Okul tatillerine ilişkin değerlendirmede bulunan Tek, "Bu gece yağış düşmeye başlayacak büyük bir olasılıkla yarın okullar doğu bölgelerde tatil olacak gibi. Perşembe ve Cuma günü okulların tatil olma olasılığı çok yüksek." ifadelerini kullandı.
Özellikle Sivas, Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ile Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevresinde kar kalınlığının ciddi seviyelere ulaşacağını belirten Tek, kayak merkezlerinde kar yüksekliğinin 2,5 metreyi bulduğunu ve yer yer 3 metreye yaklaşabileceğini söyledi.
Güneydoğu Anadolu'da ise yağışların yağmur şeklinde görüleceğini ifade etti.
İSTANBUL'DA KAR HAVADA TATİL BEKLENMİYOR
İstanbul'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tek, akşam saatlerinde Marmara'yı etkileyecek yeni bir yağışlı yapının geleceğini ancak bunun çok kuvvetli olmayacağını belirtti.
Sıcaklıkların gece saatlerinde 4 dereceye, sabah saatlerinde ise 2 dereceye kadar düşeceğini aktaran Tek, "İstanbul'da kar havada görülebilir ama çok yoğun bir kar yağışı gözükmüyor. Okul tatili ya da yollarda kapanma gibi bir durum söz konusu değil."dedi.
Deniz suyu sıcaklıklarının 8-9 dereceye kadar düşmesinin kar ihtimalini artırdığını belirten Tek, yine de etkili ve yoğun bir kar beklentisi olmadığını vurguladı.
KARADENİZ'DE FARKLI TABLO
Batı Karadeniz'de deniz suyu sıcaklığının 7 derece, Doğu Karadeniz'de ise 12 derece olduğunu belirten Tek, bu 5 derecelik farkın Doğu Karadeniz'de yağış miktarını artırdığını söyledi.
Karadeniz kıyılarında yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışının görüleceğini belirten Tek, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de karın etkili olacağını ifade etti.
FIRTINA UYARISI: ANTALYA-KONYA-ANKARA HATTI
Soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceğini belirten Tek, özellikle yarın Antalya-Konya-Ankara hattında kuvvetli rüzgar beklendiğini açıkladı.
Tek,"Yarın özellikle Antalya-Konya-Başkent Ankara arasında kuvvetli rüzgarlar var, fırtına şeklinde esecek gözüküyor."sözleriyle uyarıda bulundu.
Doğu ve kuzeydoğu bölgelerde yoğun kar yağışının Pazar gününe kadar aralıklarla süreceğini belirten Tek, en kuvvetli yağışların yarın ve yarın gece ile Perşembe öğle saatlerine kadar etkili olacağını kaydetti. Karayolları ekiplerinin yoğun mesai yapmasının beklendiği bildirildi.