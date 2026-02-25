Rekabeti ihlal eden bankalara soruşturma: "Tarihin en yüksek cezası verilebilir"

Türk lirası



Rekabet Kurulu'nun açtığı soruşturmayı köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, bankaları büyük cezaların beklediğini bildirdi. 2013 yılında 12 banka hakkında verilen 1,12 milyar TL'lik cezayı hatırlatan Güngör, "Bu soruşturma sonucunda, uzlaşmayla bankalar ve şirketler masaya otursa bile en az 4-5 milyar TL bir ceza söz konusu olabilir. Böyle bir ceza olursa da Rekabet Kurulu'nun kestiği en yüksek ceza olarak kayda girer." ifadelerini kullandı.

Güngör'ün 25 Şubat tarihli yazısı:



Kölelik deyince hepimizin aklına tarihi bir kavram geliyor. Halbuki, günümüzde ülkelerde sosyo-ekonomik gelişmeler olsa da toplumsal normlar izin vermese de kölelik sistemi 'modern' haliyle devam ediyor.

Örneğin, bankacılık sektörünü ele alalım. Biliyorsunuz, dün Rekabet Kurulu bankacılık/ katılım bankacılığı, sigortacılık ve bilişim teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren 26 teşebbüse, iş gücü piyasasına yönelik rekabet ihlallerine taraf oldukları şüphesiyle soruşturma açtı.

Akbank'tan Albaraka'ya, Denizbank'tan HSBC'ye, ING'den Kuveyt Türk'e, Odea Bank'tan Şekerbank'a, TEB'den Garanti'ye, İş Bankası'ndan Yapı ve Kredi ve QNB'ye kadar hemen hemen birçok banka soruşturuluyor. Bankaların yanında bunlara bağlı sigorta ve teknoloji şirketleri de var.