CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'dan skandal üstüne skandal: Alkollü araç kullanırken yakalandı hastaneyi karıştırdı!

CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal belediyeye ait resmi aracı alkollü kullanırken Cankurtaran Tüneli çıkışında jandarma ekiplerine yakalandı. Alınan bilgiye göre, Cankurtaran Tüneli içerisinde geçtiğimiz 22 Şubat günü saat 02.30 sıralarında Artvin Belediyesi'ne ait 08 AC 958 resmi plakalı Volkswagen kamyonetin yalpalayarak seyir ettiği gözlendi. CHP'li başkan yardımcısı resmi araçla alkollü yakalandı! Aynı aracın Borçka ilçesi Çifteköprü köyü Cankurtaran Tüneli çıkışında yol şeridini ikiye bölen tabelaya da hafif bir şekilde çarptığının görülmesi üzerine araç şoförünün sağlık sorunu olabileceği düşünülerek jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.

(Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır)

Aracın şoför koltuğundan inen CHP'li Artvin Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Soysal'ın (42) ayakta duramayacak şekilde alkollü olduğunun görülmesi üzerine jandarma ekipleri tarafından alkol kontrolü yapılmak istendi. Soysal'ın karşı koyarak buna yanaşmaması üzerine Borçka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'ndan alınan talimat doğrultusunda kan testi yapılmak maksadıyla Borçka Devlet Hastanesi'ne götürüldü.