Beşiktaş’tan sağ bek ve kanada çift hamle

Siyah-Beyazlılar Schalke’den 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut’u kadrosuna kattı. Leon Bailey için de Aston Villa ile temaslara başladı.

Giriş Tarihi :15 Ağustos 2025
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş sağ bek ve kanat bölgesi için herekete geçti. Bundesliga ekibi Schalke'de forma giyen 19 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut ve kulübü ile her konuda anlaşma sağladı.

Gurbetçi futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Alman basını da transferin 5-6 milyon euro civarından bir rakama tamamlandığını yazdı. Siyah-Beyazlılar Aston Villa'da forma giyen Jamaikalı sağ kanat oyuncusu Leon Bailey için de temaslara başladı. İngiliz basınında yer alan haberlerde Kartal'ın, Roma'nın da kadrosuna katmak istediği 28 yaşındaki futbolcunun transferi için istekli olduğu belirtildi.

