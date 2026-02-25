Bakan Akın Gürlek'ten Terörsüz Türkiye açıklaması: "Yasal düzenlemeler için ekip kurduk"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gürlek, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında yasal düzenlemeler için ekip kurduklarını bildirdi.

Gürlek'in açıklamalarından satır başları:



Çocuk kavramını tartışmaya açmamız lazım. Çocuklar maalesef şiddete meyilli bir yapıya teşvik ediliyor, bu konuda çalışıyoruz.



Genel af ya da şahşa özel düzenleme komisyon raporunda yok.

ALİCAN ULUDAĞ NEDEN İSTANBUL'DA



Suç yeri İstanbul olduğu için orada yargılanıyor.