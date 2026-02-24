Fenerbahçe'de sakatların durumu belli oldu

Fenerbahçe'de 1-1 biten Kasımpaşa maçı sonrası sakatlık krizi baş gösterdi.



Mücadelede önce Çağlar, ardından Oosterwolde sakatlanarak ilk yarıda oyundan çıkmıştı. Talisca 90 dakikayı tamamlasa da maç sonunda sekerek soyunma odasına gitmişti. Ederson da yine maçın son anlarında sakatlanarak bir süre saha içinde tedavi görmüştü.



Ederson ve Jayden Oosterwolde 2 hafta, Çağlar Söyüncü ve Anderson Talisca ise 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.



Bu 4 isim dışında Milan Skriniar'ın dönüşüne 4 hafta, Edson Alvarez'in geri dönüşüne 6 hafta daha olduğu bildirildi.



NE ZAMAN GERİ DÖNECEKLER?



Skriniar, Çağlar ve Talisca'nın milli araya kadar oynanacak 6 maçta forma giymesi beklenmiyor. Edson Alvarez ise Beşiktaş maçına ya da Kayserispor maçına yetişecek.



Fenerbahçe'nin fikstürü



26 Şubat: Nottingham (D) - UEL

1 Mart: Antalyaspor (D)

4 Mart: Gaziantep FK (D) - ZTK

8 Mart: Samsunspor

15 Mart: Karagümrük (D)

19 Mart: Gaziantep FK

5 Nisan: Beşiktaş

5 Nisan: Beşiktaş

12 Nisan: Kayserispor (D)