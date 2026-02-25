Bakan Tekin TBMM'de açıkladı: "Laiklik bildirisi yayınlayan 168 isme dava açtık"
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM'deki AK Parti grup toplantısı öncesi Ramazan huzurunu hedef alarak “Laikliği Birlikte Savunuyoruz” başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında dava açtıklarını bildirdi.
