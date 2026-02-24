Başkan Erdoğan Sancar SİDA hizmete alma töreninde açıkladı: Temeli atılan tesis Avrupa'nın en büyüğü olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü'nde düzenlenen HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli mensupları, HAVELSAN'ımızın değerli yöneticileri ve çalışanları, Türk Silahlı Kuvvetlerinin değerli temsilcileri, kıymetli misafirler; sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

Öncelikle her birinizin Ramazan-ı Şerif'ini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Sizlerin şahsında HAVELSAN'ımızın, savunma sanayi sektörümüzün ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarına buradan selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Ay yıldızlı al bayrağımızın gökte gururla dalgalanması için; devletimizin bekası, milletimizin yarınları, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Aynı şekilde bin yıldır kendimize yurt kıldığımız, etrafımıza barış ve güven yaydığımız bu topraklar için bedel ödeyen tüm gazilerimize şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak; savunma sanayinde gecesini gündüzüne katarak bugünlere gelmemizi sağlayan tüm mühendislerimize, teknisyenlerimize, yazılımcılarımıza, akademisyenlerimize ve tabii ki sahada kahramanca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mensuplarına gönülden tebrik ediyorum.

Sancar SİDA ile denizlerdeki insansız kabiliyetlerimizi güçlendiriyor, güvenliğimizi, etkinliğimizi ve gözetim kapasitemizi artırıyoruz.

Türkiye olarak, savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Özellikle insansız teknolojilerde son 23 yılda yaptığımız atılımla bugün artık tüm dünyaya parmak ısırtan bir seviyeye eriştik.



Bu kompleks tamamlandığında simülasyon teknolojilerinde Avrupa'nın en büyük üretim ve entegrasyon tesis olacak.

Türkiye olarak savunma alanında dijital egemenliği milli güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz.



Artık kendi teknolojisini tasarlayan, yazılımını üreten bir Türkiye var. Sadece kendimizin değil dost devletlerin ihtiyacını da karşılıyoruz. Artık 3T modelini yani tespit, teşhis ve taarruz süreçlerini yerli ve milli teknolojisiyle tatbik eden, dünyada yıldızı giderek yükselen bir Türkiye var.

Açılışını gerçekleştireceğimiz bu yatırımlar, savunma ekosistemimizin bütüncül kapasitesini ve tesirini artıracak stratejik hamlelerin devamıdır.

Eğer bir ülkenin yazılımları milli değilse, o ülkede güvenli bir gelecekten söz edilemez. Tam bağımsızlık, teknolojik bağımsızlıktan ayrı düşünülemez.

Her alanda tam bağımsız Türkiye ülküsüyle ilerlerken 'bunlar başımıza iş açacak, bu yoldan dönün' diyen kifayetsizler oldu. Bunların hiçbirine aldırmadık.

Tek derdimiz bölgemizle birlikte küresel barış ve güvenliğe, huzur ve istikrara en yüksek düzeyde katkı sunan bir Türkiye inşa etmektir.

Gelişen teknolojinin etkisiyle deniz kuvvetleri için güvenlik tehditlerinin sıklığı ve çeşitliliği artmıştır. Otonom insansız deniz araçları, dijital muharebe alanlarının gereklilikleri kapsamında; uzaktan yönetim veya sensör sistemleri kullanarak, çevreyi algılayarak, keşif, gözetleme, savunma gibi temel görevleri personelsiz gerçekleştirerek, modern teknolojiyi askeri birliklere entegre etmektedir.

SANCAR SİDA, ADVENT C4ISR görev sistemi bulunan bir mobil kara kontrol istasyonundan kontrol edilebilmesi sebebiyle NATO Standartları'na uygun olarak diğer deniz platformlarına kolayca entegre edilmektedir. Böylece farklı gemiler arasında görev aktarılması, insanlı ve insansız platformlarla ağ merkezli operasyonlar yapılması ve sürü operasyonları düzenlenmesi mümkün olmaktadır.

Otonom olarak liman/üs koruma, arama/kurtarma, istihbarat, keşif, gözetleme, devriye, yüzey savaşı, mayın karşı önlemleri gibi kapsamlı görevleri yerine getirmek üzere tasarladığımız SANCAR SİDA, insan hayatı için riskleri minimize etmektedir.

Bu görevlerin yanı sıra, sürü altyapısı özelliği ile diğer otonom araçlar ile ortak operasyonlar gerçekleştirebilir.