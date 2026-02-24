Kuruluş Orhan 16. bölümden ipuçları: Sultan Orhan zamanla yarışıyor!

SULTAN ORHAN VE ASPORÇA: DÜŞMANLIK ATEŞİ

Sultan Orhan ile Asporça arasındaki hesaplaşma, her iki tarafı da hiç hesapta olmayan bir yola sürükler. Düşmanlık ateşi harlanırken, aralarındaki denge nasıl değişecektir? Asporça bir yandan da Şahinşah'ın Sultan Orhan'a ihanetini öğrenir. Bu sırrı saklayacak mıdır, yoksa yeni bir fırtına mı kopacaktır?