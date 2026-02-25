Şehit İbrahim Bolat'ın çocukluk hayali asker olmaktı: Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi

Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, gazetecilere, şehit Bolat'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, durumun kendileri için büyük acı olduğunu ifade etti.

ÇOCUKLUK HAYALİ ASKER OLMAKTI

Özdemir, Bolat'ın asker olmayı çok istediğini dile getirerek, "Hatta küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez." dedi.