Şehit İbrahim Bolat'ın çocukluk hayali asker olmaktı: Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi

Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’ne ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi, İzmir’deki ailesine ulaştırıldı. Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, Bolat’ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. " dedi. Şehidin geriye kalan karelerinde ise arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflarda “Ey Ana!.. Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa… Bırak Uçsun!” ifadeleri yer aldı.

Giriş Tarihi:
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığına ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, Bolat'ın Çiğli ilçesi Evka 2 Mahallesi'ndeki evine gelerek anne Şehribani ve baba Yusuf Bolat ile yakınlarına acı haberi verdi.

9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının Balıkesir'de kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu (Fotoğraf DHA'dan alınmıştır)

BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI
Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.

Şehit İbrahim Bolat'ın çocukluk hayali asker olmaktı: Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi-2

Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.

Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, gazetecilere, şehit Bolat'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, durumun kendileri için büyük acı olduğunu ifade etti.

Şehit İbrahim Bolat'ın çocukluk hayali asker olmaktı: Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi-3

ÇOCUKLUK HAYALİ ASKER OLMAKTI
Özdemir, Bolat'ın asker olmayı çok istediğini dile getirerek, "Hatta küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez." dedi.

Evli ve 10 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit İbrahim Bolat'ın naaşının İzmir'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

Şehit pilotumuz İbrahim Bolat ve silah arkadaşları (Fotoğraf sosyal medyadan alınmıştır)

ŞEHİT BOLAT'TAN KALAN KARELER
Şehidimizden geriye kareler kaldı...

Şehit İbrahim Bolat'ın çocukluk hayali asker olmaktı: Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi-5

Arkadaşlarıyla çekildiği bir karede arka fonda yazan "Ey Ana!.. Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa… Bırak Uçsun!" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

Şehit İbrahim Bolat'ın çocukluk hayali asker olmaktı: Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi-6

Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın arkadaşları, sosyal medyadan duygusal mesajlar paylaştı.

Kahraman pilot için yapılan paylaşımlarda "Aziz komutanım mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.

