Şehit İbrahim Bolat'ın çocukluk hayali asker olmaktı: Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içerdi
Balıkesir’de 9. Ana Jet Üssü’ne ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın acı haberi, İzmir’deki ailesine ulaştırıldı. Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, Bolat’ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, "Küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. " dedi. Şehidin geriye kalan karelerinde ise arkadaşlarıyla çekildiği fotoğraflarda “Ey Ana!.. Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa… Bırak Uçsun!” ifadeleri yer aldı.
Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü Komutanlığına ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın İzmir'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, Bolat'ın Çiğli ilçesi Evka 2 Mahallesi'ndeki evine gelerek anne Şehribani ve baba Yusuf Bolat ile yakınlarına acı haberi verdi.
BABA OCAĞINA TÜRK BAYRAĞI
Haberin ardından şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı.
Şehidin yakınları ve komşuları, aileye taziyede bulundu.
Evka 2 Mahallesi muhtarı İbrahim Özdemir, gazetecilere, şehit Bolat'ı çocukluğundan beri tanıdığını belirterek, durumun kendileri için büyük acı olduğunu ifade etti.
ÇOCUKLUK HAYALİ ASKER OLMAKTI
Özdemir, Bolat'ın asker olmayı çok istediğini dile getirerek, "Hatta küçüklüğünde askeriyenin yerine gidip oradan su içtiğini söyleyerek kendini avutan bir çocuktu. Küçüklüğünü iyi bildiğim için çok üzüldüm, ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Şehitler ölmez." dedi.
Evli ve 10 yaşında bir kızı olduğu öğrenilen şehit İbrahim Bolat'ın naaşının İzmir'de ikindi vakti kılınacak namazın ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
ŞEHİT BOLAT'TAN KALAN KARELER
Şehidimizden geriye kareler kaldı...
Arkadaşlarıyla çekildiği bir karede arka fonda yazan "Ey Ana!.. Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa… Bırak Uçsun!" ifadelerinin yer aldığı görüldü.
Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın arkadaşları, sosyal medyadan duygusal mesajlar paylaştı.
Kahraman pilot için yapılan paylaşımlarda "Aziz komutanım mekanın cennet olsun" ifadeleri yer aldı.