CANLI | Başkan Erdoğan'dan TBMM'deki AK Parti grubunda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin TBMM'deki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Dün gece üzüntü verici bir haber aldık. Görev uçuşu yapan F-16 uçağımız kaza kırıma uğradı ve uçağımızın pilotu şehit oldu. Kahraman şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Gerekli soruşturmalar başlatılmıştır. Ruhu şad mekanı cennet olsun.

Kabe'de hacılar hu der Allah. Bu ilahiyi 7'den 70'e kalbine nakşeden bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum. Özellikle okul bahçelerinde yavrularımızın bu ilahilerine eşlik ettiklerini bize ziyadesiyle memnun etti gururlandırdı. Hasrestini çektiğimiz bir iklimde. Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı, kimse tedirgin olmamalıdır. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır.



