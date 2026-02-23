KULİS | DEM Parti'nin ismi ve yapısı değişiyor! İmralı'nın yönlendirmesiyle "DTC" | "Öcalan'dan Erkan Baş'a davetiye" iddiası

Öcalan'ın TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a mesaj gönderdiği öne sürülüyor





ÖCALAN'DAN ERKAN BAŞ'A GİTTİĞİ İDDİA EDİLEN MESAJ: DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ



Öte yandan PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın Ağustos 2025'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiği öne sürülmüştü.



DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla iletildiği iddia edilen mesajda şu ifadeler yer almıştı:



"Erkan Baş'a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun, bu girişimim 'Demokratik Sosyalizm Partisi' temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Kendisinden de parti ismi önerisi alın. Bu ismi de kendisine iletin. Selamlarımla beraber bir mesaj olarak iletin Erkan'a. Yeni partiye dahil olabilirler."