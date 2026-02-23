KULİS | DEM Parti'nin ismi ve yapısı değişiyor! İmralı'nın yönlendirmesiyle "DTC" | "Öcalan'dan Erkan Baş'a davetiye" iddiası
Terörsüz Türkiye raporuyla birlikte süreçte "yapısal adımlar" aşamasına geçildi. Sürecin geldiği aşamaya müteakip DEM Parti'nin isim ve yapısal değişikliğe gideceği konuşuluyor. Yaz aylarında İmralı'nın yönlendirmesiyle kongreye gideceği söylenen partinin DTK, HDK, DBP gibi bileşenlerin de kapanacağı ifade ediliyor. DEM'in yeni isminde "Demokratik Cumhuriyet" vurgusunun ön plana çıkması beklentiler arasında. Öcalan'ın TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a mesaj gönderdiği öne sürülürken; TİP'in DEM çatısı altındaki yeni oluşuma dahil olup olmayacağı merak konusu.
- DEM Parti yaz aylarında kongreye giderek 4. kez isim değiştirmeye ve yapılanmasını değiştirmeye hazırlanıyor.
- DEM Parti'nin yeni isminde 'Demokratik Cumhuriyet' vurgusu yapılacağı Ankara kulislerinde konuşuluyor.
- Abdullah Öcalan'ın Ağustos 2025'te TİP Genel Başkanı Erkan Baş'a 'Demokratik Cumhuriyet Partisi' adıyla yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiği iddia edildi.
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun hazırladığı raporun kabul edilmesiyle Terörsüz Türkiye sürecinde yeni bir aşamaya geçildi.
"Toplumsal barışın kalıcı zemini" olacak nitelenen rapor af mahiyeti taşımazken PKK'nın silah bırakmasına sahada teyit şartı getirildi. MİT tarafından saha anlık olarak takip edilecek, örgütün silah bırakmasına müteakip yasal düzenlemelerin önü açılacak.
DEM'İN ADI VE YAPILANMASI DEĞİŞİYOR
PKK'ya "terör örgütü" sürece de "Terörsüz Türkiye" denmesini istemeyip komisyon raporuna "şerh" koyan DEM Parti ise 4. kez isim değiştirmeye hazırlanıyor.
Sürecin geldiği aşama ile İmralı'nın yönlendirmesiyle partinin yaz aylarında kongreye gideceği konuşuluyor.
Daha önce HDP, Yeşil Sol Parti (YSP), HEDEP (Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi) gibi isimler kullanan DEM'in sadece adının değil yapılanmasını da değişmesi bekleniyor.
DEM'le organik bağı olan Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) gibi yapıların kapatılıp tek çatı altında toplanması planlanıyor.
Ankara kulislerinde konuşulanlara göre DEM'in yeni isminde "Demokratik Cumhuriyet" vurgusu yapılacak.
ÖCALAN'DAN ERKAN BAŞ'A GİTTİĞİ İDDİA EDİLEN MESAJ: DEMOKRATİK CUMHURİYET PARTİSİ
Öte yandan PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'ın Ağustos 2025'te Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'a yeni bir siyasi parti için mesaj ilettiği öne sürülmüştü.
DEM Parti İmralı Heyeti aracılığıyla iletildiği iddia edilen mesajda şu ifadeler yer almıştı:
"Erkan Baş'a selamlarımı iletin. Bu yeni partiyi Demokratik Cumhuriyet Partisi diye tanımladım. Burada arkadaşlarla da paylaştım isim olarak, ancak kendisiyle de konuşun, bu girişimim 'Demokratik Sosyalizm Partisi' temelinde örgütsel birliğe kadar gidecek. Böyle bir oluşumdan bahsediyoruz. Kendisinden de parti ismi önerisi alın. Bu ismi de kendisine iletin. Selamlarımla beraber bir mesaj olarak iletin Erkan'a. Yeni partiye dahil olabilirler."
TİP YENİ DEM OLUŞUMUNA KATILACAK MI?
DEM Parti'nin yapısal değişikliği sonrası planlanan yeni oluşuma TİP'in dahil olup olmayacağı merak konusu oldu.