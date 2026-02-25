ABD Kongresi’nde kriz! Milletveki Trump’ın yüzüne pankart salladı

Green salondan çıkarıldıktan sonra basına 'Başkanın bunu görmesini istedim ve gördü, siyahilerin maymun olmadığını ona söyledim' dedi.

Trump'a Obama protestosu

KRİZİN SEBEBİ MAYMUN VİDEOSU

Trump geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama'nın maymun olarak tasvir edildiği bir yapay zeka videosu paylaşmıştı. Green, bu görüntülerin aşağılayıcı ve ırkçı olduğunu belirterek sessiz bir protesto gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.