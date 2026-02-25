ABD Kongresi’nde kriz! Milletveki Trump’ın yüzüne pankart salladı
ABD Başkanı Donald Trump’ın "Birliğin Durumu" konuşmasına Obama çiftini "maymun" olarak gösteren yapay zeka videosu damga vurdu. Trump’ın yüzüne "Siyahiler maymun değildir" pankartı tutan Milletvekili Al Green, yaka paça salondan dışarı atıldı.
- Teksas Demokrat Milletvekili Al Green, Donald Trump'ın 2026 yılı Birliğin Durumu konuşması sırasında 'Siyahiler Maymun Değildir!' yazılı pankart açarak güvenlik görevlileri tarafından Temsilciler Meclisi salonundan zorla çıkarıldı.
- Trump geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama'nın maymun olarak tasvir edildiği yapay zeka videosu paylaşmıştı.
- Green, Trump'ın paylaştığı görüntülerin aşağılayıcı ve ırkçı olduğunu belirterek sessiz bir protesto gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.
- Bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin pankartı Green'in elinden almaya ve kameraların görüş açısını kapatmaya çalıştığı görüldü.
- Green salondan çıkarıldıktan sonra basına 'Başkanın bunu görmesini istedim ve gördü, siyahilerin maymun olmadığını ona söyledim' dedi.
Teksas Demokrat Milletvekili Al Green, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2026 yılı Birliğin Durumu konuşmasının henüz başlarında, üzerinde "Siyahiler Maymun Değildir!"(Black people aren't apes!) yazılı beyaz bir pankart açtı.
TRUMP'IN YÜZÜNE PANKART
Pankartı Trump'ın yüzüne yüzüne tutan Green, güvenlik görevlileri tarafından Temsilciler Meclisi salonundan zorla uzaklaştırıldı.
KRİZİN SEBEBİ MAYMUN VİDEOSU
Trump geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabında eski Başkan Barack Obama ve eski First Lady Michelle Obama'nın maymun olarak tasvir edildiği bir yapay zeka videosu paylaşmıştı. Green, bu görüntülerin aşağılayıcı ve ırkçı olduğunu belirterek sessiz bir protesto gerçekleştirmeyi hedeflediğini ifade etti.
SALONDAN ZORLA ÇIKARDILAR
Trump konuşmasına başladığı sırada Green ayağa kalkarak pankartını havaya kaldırdı. Bu sırada bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin pankartı Green'in elinden almaya çalıştığı ve kameraların görüş açısını kapatmaya çalıştığı görüldü. Green, güvenlik görevlileri (Sergeant at Arms) tarafından salondan çıkarılırken Cumhuriyetçi kanattan "USA! USA!" sloganları yükseldi.
"SİYAHİLERİN MAYMUN OLMADIĞINI ONA SÖYLEDİM"
Salondan çıkarıldıktan sonra basına açıklama yapan Green, "Başkanın bunu görmesini istedim ve gördü. Siyahilerin maymun olmadığını ona söyledim. Doğru olduğuna inandığım şeyi yapmaktan hiçbir şey beni alıkoyamaz" dedi.