Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu
9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının Balıkesir'de kaza kırıma uğraması sonucu Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. MSB saat 00.56'da uçakla irtibatın kesildiğini belirtirken meydana gelen kaza sonrası soruşturma başlatıldı. Şehit Bolat için 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
ŞEHİT PİLOT İÇİN TÖREN
Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için 9. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda tören düzenlendi.
UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ AN ARAÇ KAMERALARINDA
F-16 savaş uçağının düştüğü anlar otobanda seyir halinde olan iki aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaza sonrasında büyük bir gürültü ve ateş topunun yükselmesi dikkat çekti. Kaza esnasında otobanda seyir halinde olan sürücüler de büyük şok yaşadılar
ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
Milli Savunma Bakanlığı, şehit pilotun kimliğini açıkladı. Bakan Yaşar Güler, Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziye mesajı yayımladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada şu ifadelerey yer verildi:
"Sizi Toprağa Değil Yüreğimize Gömdük… “VATAN SİZE MİNNETTARDIR.”
Kahraman silah arkadaşımız, F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu 25 Şubat 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Millî Savunma Bakanlığı mensuplarına Allah’tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: TEKNİK İNCELEMELER NETLİK KAZANDIRACAK
İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağına ilişkin sürecin tüm yönleriyle yakından takip edildiğini, ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışıldığını bildirdi.
Bakanlığın, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır.
İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor, ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
KURTULMUŞ: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaşanan acı olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Balıkesir’den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehid olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.
BAKAN IŞIKHAN: AZİZ MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Balıkesir'de gece yarısı meydana gelen acı olayla ilişkin başsağlığı mesajı paylaştı.
Bakan Işıkhan,"Balıkesir’den kalkış yapan bir F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucunda şehit olan kahraman pilotumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" şeklinde konuştu.
BAKAN GÜRLEK: SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağımız, görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğramış ve kahraman bir pilotumuz şehit olmuştur. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığımız olayla ilgili soruşturma başlatmış olup, Başsavcımız, Başsavcı Vekilimiz ve iki Cumhuriyet Savcımız kaza mahalline intikal etmiştir. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve metanet temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
MSB OLAYLA İLGİLİ AÇIKLAMADA BULUNDU
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağının enkazına ulaşıldığını, pilotun şehit olduğunu, kazanın nedeninin ise kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirleneceğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı-Balıkesir'den kalkış yapan bir F-16 uçağımız ile 00.56'dan itibaren telsiz irtibatı ve iz bilgisi kesilmiştir. Derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda uçağımızın kaza kırıma uğradığı tespit edilmiş ve uçağımızın enkazına ulaşılmıştır. Pilotumuz şehit olmuştur. Kazanın nedeni kaza kırım ekibinin yapacağı incelemeler sonucunda belirlenecektir. Şehit olan pilotumuza Allah'tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve asil milletimize başsağlığı dileriz."
BALIKESİR VALİSİ DUYURDU
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi.
Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında kaza kırıma uğradığını belirtti.
Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
VALİ USTAOĞLU BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNDU
Ustaoğlu, İzmir-İstanbul Otoyolu'nun Naipli mevkisindeki olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Bölgedeki yetkililerden bilgi alan Ustaoğlu, AA muhabirine, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kalkıştan kısa süre sonra kaza kırıma uğradığını söyledi.
Ustaoğlu, pilotun şehit olduğunu belirterek, "Şu an biz de olay yerindeyiz. İzmir-İstanbul Otoyolu Naipli mevkisinde olay meydana geliyor. Kalkıştan kısa süre sonra düşen bir F-16 uçağımız mevcut. Bir pilotumuz da şehit düştü. Ben tekrar şehidimize Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı diliyorum."diye konuştu.
Bu arada F-16 uçağının kaza kırıma uğradığı Karesi ilçesine bağlı Naipli mevkisinde, İzmir-İstanbul Otoyolu trafiğe kapatıldı.
Ekiplerin, bölgedeki çalışmaları sürüyor.
BALIKESİR'DE F-16 SAVAŞ UÇAĞIMIZ DÜŞTÜ PİLOT ŞEHİT OLDU
Balıkesir 9'uncu Ana Jet Üssü Komutanlığı'ndan görev uçuşu için havalanan F-16 uçağı, kalkıştan kısa süre sonra saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradı. İstanbul- İzmir Otoyolunun Karesi mevkisinde yol kenarına düşen uçağın enkazı çevreye dağıldı. İhbar üzerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan araştırmada uçağın pilotunun şehit olduğu belirlendi. Uçağın parçaları geniş bir alana yayılırken ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.