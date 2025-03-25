PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Bugünkü Takvim Haberleri

Arjantin basınından yeni sezonla ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi!

Tyc Sports’un haberine göre Dünya Kupası’nda forma giymek için sürekli oynayabileceği bir takıma gitmek isteyen Angel Correa, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin transfer listesine girdi. 30 yaşındaki forvetle Meksika ekibi Tigres’in de ilgilendiği belirtildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Mart 2025
Arjantin basınından yeni sezonla ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonun bitmesine 2.5 ay kala transfer iddiaları yavaş yavaş gelmeye başladı. Arjantin basınına göre yeni sezon öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında önemli bir savaş yaşanabilir.

KESİN KARARINI VERDİ!
Tyc Sports, Atletico Madrid'li Angel Correa'nın Dünya Kupası'nda forma giymek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Haberde, 30 yaşındaki forvet için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harekete geçtiği belirtildi.

SIMEONE VETO ETMİŞTİ
Ayrıca Meksika ekibi Tigres'in de Correa'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Arjantinli yıldızın ismi ara transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone bu ayrılığı veto etmişti. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Angel Correa 10 yıldır Atletico formasını giyiyor.

12 GOLE DİREKT KATKI
2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Tangocu 2015'te 10.5 milyon Euro karşılığında San Lorenzo'dan İspanya'nın yolunu tutmuştu. Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 1254 dakika görev yapan Angel Correa 7 gol atıp 5 asist yaptı. 26 kez Arjantin formasını da terleten tecrübeli yıldız müthiş çabukluğu ve tekniği ile ön plana çıkan bir futbolcu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İmamoğlu’nun yolsuzluk çarkı TAKVİM’de | Queen adlı lüks yatta dönen rüşvet ve pazarlıklar!
Gazze’de üç maymunu oynayan İsrail’e gül Türk markalara diken uzatan Özgür Özel’den boykot provokasyonu! Hedefine yerli markaları koydu
Vakıf Katılım Bankası
İki seferde ikramiye! Fark ne zaman verilecek: Kime ne alacak?
Demokrasi adı altında militanlık | CHP lideri Özel Saraçhane’de Başkan Erdoğan’ın rahmetli annesine küfür ettirdi! 41 provokatöre gözaltı
Eğitim Ailesi ile iftar! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli açıklamalar: TEKNOFEST nesli gümbür gümbür geliyor
Türk Telekom
Başkan Erdoğan’dan sokak çağrısı yapan Özel’e ve vandallara sert tepki: Bunların hesabı yargı önünde sorulacak
16 milyonun mahremine girdiler! İBB’den veri vurgununa ihale kıyağı: Ongun-Taşkın-Atma üçgenindeki milyon liralar casus yazılıma mı gitti?
Başkan Erdoğan’dan Mansur Yavaş’a sert tepki: Pamuk şeker üzerinden hamaset yapıyorlar
CHP’de Özgür Özel Ekrem ağrısından kurtuldu! Mansur Yavaş’ı ıskartaya çıkarıp Ben de yarıştayım dedi... Kılıçdaroğlu boş durmuyor
Borsa İstanbul
AK Parti’den CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Soruşturmaları iç kavgalarını bastırmak için kullanıyorlar
CHP’de olağanüstü kurultaya iptal başvurusu! Özgür Özel’in çağrısı hukuksuz: 1 soruşturma 3 dava devam ediyor
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! İmza an meselesi
Kırmızı ette eşek eti sucukta deri tereyağında antibiyotik! Yeni taklit ve tağşiş listesi ortaya çıktı
Özgür Özel’in sokak çağrısı sonrası marjinal gruplar sokaklara döküldü! 123 polis yaralandı bin 133 şüpheli gözaltına alındı
Tek dertleri Ramazan’da mütedeyyin camia ile hesaplaşmak! CHP destekli azgın azınlık içip içip Şehzadebaşı Camii’nin duvarına işedi
Bakan Abdulkadir Uraloğlu internet medyası temsilcileriyle bir araya geldi: Google’a karşı yayıncılarımızın yanındayız
Türkiye’ye Mali’den geliyor! Lodosla birlikte çöl tozu fırtınasına hazır olun! Meteoroloji 24 Mart hava durumu