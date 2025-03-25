Arjantin basınından yeni sezonla ilgili çok flaş bir transfer iddiası geldi!

Sezonun bitmesine 2.5 ay kala transfer iddiaları yavaş yavaş gelmeye başladı. Arjantin basınına göre yeni sezon öncesi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında önemli bir savaş yaşanabilir.



KESİN KARARINI VERDİ!

Tyc Sports, Atletico Madrid'li Angel Correa'nın Dünya Kupası'nda forma giymek için düzenli oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini yazdı. Haberde, 30 yaşındaki forvet için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin harekete geçtiği belirtildi.



SIMEONE VETO ETMİŞTİ

Ayrıca Meksika ekibi Tigres'in de Correa'yı transfer listesine aldığı iddia edildi. Arjantinli yıldızın ismi ara transfer döneminde Galatasaray ile anılmış ancak Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone bu ayrılığı veto etmişti. Hücumun her bölgesinde oynayabilen Angel Correa 10 yıldır Atletico formasını giyiyor.



12 GOLE DİREKT KATKI

2026 yılında sözleşmesi bitecek olan Tangocu 2015'te 10.5 milyon Euro karşılığında San Lorenzo'dan İspanya'nın yolunu tutmuştu. Bu sezon tüm kulvarlarda 39 maçta 1254 dakika görev yapan Angel Correa 7 gol atıp 5 asist yaptı. 26 kez Arjantin formasını da terleten tecrübeli yıldız müthiş çabukluğu ve tekniği ile ön plana çıkan bir futbolcu.

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