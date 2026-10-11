Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda fon krizi masaya yatırılacak. (Foto: AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabine'de "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama da masaya yatırılacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları belirlenirken, kurumlar arası koordinasyona ilişkin çalışmalar da sürüyor. Bir yandan gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmelerin Kabine'de ele alınması bekleniyor.