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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabine, iki haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. Toplantının ana gündemini tasfiyesine karar verilen yatırım fonları ve yatırımcılara kişi başına 1 milyon liraya kadar yapılması öngörülen ara ödemeler oluşturacak. Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, ABD-İran temasları, Gazze, Rusya-Ukrayna savaşı, Suudi Arabistan'a saldırılar ve ekonomideki gelişmeler de değerlendirilecek.

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Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Fon krizi ve Terörsüz Türkiye masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine, iki haftalık aranın ardından 12 Ekim Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM

Kabine toplantısında, tasfiye edilen fonlarla ilgili TBMM'ye sunulan 9 maddelik kanun teklifinin yasama süreciyle birlikte yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırlıkların ve fonların tasfiyesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine (Foto: AA)Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine (Foto: AA)


Fon Koordinasyon Kurulu'nun dördüncü toplantısında alınan kararlar ve kurumlar arasındaki koordinasyonun sürece yansımaları da değerlendirilecek.

Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda fon krizi masaya yatırılacak. (Foto: AA)Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki toplantıda fon krizi masaya yatırılacak. (Foto: AA)

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ MASADA

Kabine'de "Terörsüz Türkiye" sürecinde gelinen son aşama da masaya yatırılacak. Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu bünyesinde oluşturulan alt komisyonların teşkili, görevleri ve yetki alanları belirlenirken, kurumlar arası koordinasyona ilişkin çalışmalar da sürüyor. Bir yandan gözler TBMM'deki izleme komisyonunun çalışmalarına çevrilirken, diğer yandan terör örgütünün silah bırakma takviminde gelinen aşama takip ediliyor. Güvenlik kurumlarından alınan bilgiler doğrultusunda sürecin mevcut durumu, sahadaki gelişmeler ve bundan sonraki aşamaya ilişkin değerlendirmelerin Kabine'de ele alınması bekleniyor.

Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak. (Foto: AA)Başkan Erdoğan Kabine sonrası açıklamalarda bulunacak. (Foto: AA)

ABD-İRAN HATTINDAKİ GELİŞMELER TAKİPTE

Dış politika başlığında ABD ile İran arasında devam eden temas trafiği ve bölgedeki güvenlik gelişmeleri öne çıkacak. İki ülke arasındaki görüşmelerin seyri, çatışmaların sona erdirilmesine yönelik girişimler ve bölgesel istikrara etkileri Ankara'nın yakın takibinde bulunuyor. Gazze'deki son gelişmeler ve İsrail'in saldırılarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşı da Kabine'nin dış politika gündeminde yer alacak.

Kabine'de kritik başlıklar masaya gelecek (Foto: AA)Kabine'de kritik başlıklar masaya gelecek (Foto: AA)

SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILAR

Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yaptığı son saldırıların Kabine'de masaya yatırılcak. Türkiye'nin bölgesel krizlerin çözümüne yönelik diplomatik girişimleri ve uluslararası gelişmelerin ülkeye olası yansımalarının değerlendirilmesi bekleniyor.

EKONOMİDE SON DURUM

Ekonomideki son durum, enflasyonla mücadele ve fiyat istikrarına yönelik politikalar da toplantının gündeminde olacak.

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