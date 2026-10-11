Riyad'daki havalimanı saldırısına Türkiye'den peş peşe tepkiler: "En güçlü şekilde lanetliyoruz"
Suudi Arabistan'daki saldırıya Türkiye'den ilk kınama geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Riyad Havalimanı'nı hedef alan ve 12 kişinin öldüğü Husi saldırısını lanetledi ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uluslararası topluma kararlı tutum çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı hedef alan Husi saldırılarında can kaybı arttı. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurulu (GACA), saldırılarda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 309 kişinin yaralandığını açıkladı.
TÜRKİYE'DEN KINAMALAR PEŞ PEŞE
Sivil hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıların kabul edilemez olduğunu belirtip bölgesel barış vurgusu yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Suudi Arabistan'da sivilleri ve havalimanlarını hedef alan, can kayıplarına ve yaralanmalara yol açan saldırıları şiddetle lanetliyorum. Bölgeyi yeni çatışmalara ve kaosa sürüklemeye yönelik bu tür saldırılar karşısında uluslararası toplumun ortak ve kararlı bir tutum sergilemesi bölgesel barışın korunması açısından büyük önem taşıyor."
SUUDİ ARABİSTAN HALKINA TAZİYE
Duran, mesajında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ileterek bölgesel dayanışma vurgusu yaptı:
"Saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; kardeş Suudi Arabistan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN KINAMA
Dışişleri Bakanlığı Riyad'daki havalimanı saldırısına ilişkin şu açıklamayı yayımladı:
"Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz.
Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir.
Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz.
Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz."