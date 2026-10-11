Süper Lig 'in 7. haftasında Kocaelispor 'u ağırlayan Beşiktaş , 18. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. Yıldız futbolcu, attığı golle 2. kez ağları havalandırırken yaşadığı sevinçte kendisine yöneltilen eleştirilere de göndermede bulundu.

Orkun Kökçü Kocaelispor maçında ağları havalandırdı. (Fotoğraf: AA)

SAKATLIĞI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLDİ

Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak siyah-beyazlı formayı giymeye devam etmiş ancak milli takımın Belçika ve İtalya mücadelelerinde kadrodan çıkarılmıştı.

Bu nedenle de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Orkun gol sonrası sekerek sevinç yaşadı ve bu söylemlere yanıt verdi.