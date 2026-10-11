Orkun Kökçü'den sakatlık eleştirilerine yanıt! Sevinçle tiye aldı
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gol perdesini açan isim Orkun Kökçü oldu. Milli futbolcu sevinç yaşarken kendisine sakatlık nedeniyle yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.
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Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor'u ağırlayan Beşiktaş, 18. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. Yıldız futbolcu, attığı golle 2. kez ağları havalandırırken yaşadığı sevinçte kendisine yöneltilen eleştirilere de göndermede bulundu.
SAKATLIĞI ÜZERİNDEN ELEŞTİRİLDİ
Beşiktaş'ın yıldızı Orkun Kökçü, yaşadığı sakatlığa rağmen fedakarlık yaparak siyah-beyazlı formayı giymeye devam etmiş ancak milli takımın Belçika ve İtalya mücadelelerinde kadrodan çıkarılmıştı.
Bu nedenle de eleştirilerin hedefi haline gelmişti. Orkun gol sonrası sekerek sevinç yaşadı ve bu söylemlere yanıt verdi.
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş