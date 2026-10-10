Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında attığı golle 26 yıl sonra bir ilke imza attı. (Fotoğraf: İHA) ORKUN'DAN SEKEREK YANIT Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasının 18. dakikasında Vaclav Cerny'nin asistinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ayak parmağındaki sakatlığına rağmen daha önce siyah-beyazlı formayla mücadele eden milli futbolcu, sağlık sorunu nedeniyle A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya maçlarının kadrosundan çıkarılmıştı. Bu süreçte sakatlığı üzerinden eleştirilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından sekerek sevinç yaşadı.

Dusan Vlahovic, Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşadı. (Fotoğraf: İHA) VLAHOVIC'TEN 26 YIL SONRA BİR İLK Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasının 31. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirdi. Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta da gol atan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırarak serisini 4 karşılaşmaya çıkardı. Vlahovic, böylece 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig maçının tamamında gol atan ilk futbolcu oldu. Sırp yıldız, daha önce Arca Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'ın yıldız santrforu, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA) PASCAL NOUMA'NIN ARDINDAN BİR İLK Beşiktaş'ta söz konusu istatistiği daha önce Pascal Nouma yakalamıştı. Fransız futbolcu, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı formayla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig karşılaşmasında da gol atmayı başarmıştı. Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısındaki golüyle Nouma'nın ardından bu başarıya ulaşan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

Dusan Vlahovic, Pascal Nouma'nın ardından Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. (Fotoğraf: AA) PENALTIDA 8'DE 8 YAPTI Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasında penaltıdan attığı golle bu alandaki serisini de sürdürdü. Sırp santrfor, kullandığı son 8 penaltının tamamında fileleri havalandırmayı başardı.