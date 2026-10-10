Kara Kartal hayata döndü! Beşiktaş 2-1 Kocaelispor maç sonucu
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic kaydetti. Kocaelispor'un tek golü Show'dan geldi. Vaclav Cerny sakatlık yaşayıp oyundan çıkmak zorunda kalırken Orkun Kökçü derbi öncesi sarı kart görmediği için Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek. İşte yaşananlar...
Süper Lig'de milli ara öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, 7. haftada Kocaelispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde etti.
ORKUN KÖKÇÜ PERDEYİ AÇTI
Beşiktaş, karşılaşmanın 18. dakikasında Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Amir Murillo'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Vaclav Cerny, topu ceza sahasının gerisine çıkardı. Orkun Kökçü, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.
Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya maçlarının kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü, golün ardından sekerek sevinç yaşadı.
KOCAELİSPOR SHOW İLE BERABERLİĞİ YAKALADI
Konuk Kocaelispor, 27. dakikada Show'un attığı golle beraberliği sağladı. Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş'ın öne geçmesinden 9 dakika sonra skoru 1-1'e taşıdı.
VLAHOVIC PENALTIDAN ATTI
Beşiktaş, 29. dakikada penaltı kazandı. Vaclav Cerny'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Tiago Djalo, Tayfur Bingöl ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.
31. dakikada topun başına geçen Dusan Vlahovic, vuruşunu gole çevirerek Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.
Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.
SIRADA HOFFENHEIM VE TRABZONSPOR VAR
Beşiktaş, Kocaelispor galibiyetinin ardından rotasını UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig karşılaşmalarına çevirdi.
Siyah-beyazlılar, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, 19 Ekim Pazartesi günü ise Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' İlk düdük çaldı
Beşiktaş - Kocaelispor maçı başladı.
3' Miretti'nin şutu engellendi
Cerny'nin taşıdığı topta Vlahovic pasını Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin vuruşunda Kocaelispor savunması araya girdi.
10' Serhat Öztaşdelen, Trossard'ı durdurdu
Djalo'nun pasında topla buluşan Trossard'ın vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
11' Djalo kaleyi bulamadı
Djalo'nun uzak mesafeden yaptığı sert vuruş auta çıktı.
15' Salih Özcan gole yaklaştı
Salih Özcan uzak mesafeden sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
18' GOL | Beşiktaş 1-0 Kocaelispor
Cerny savunma arkasına hareketlenerek topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruş yapan Orkun, topu köşeden ağlara gönderdi.
20' Nübel, Sissokho'ya geçit vermedi
Sissokho'nun sert vuruşunda Nübel başarılı bir kurtarış yaparak Kocaelispor'un beraberlik golüne izin vermedi.
25' Nübel'den kritik kurtarış
Sissoho ceza sahasında topla buluşarak vuruşunu yaptı. Nübel, kafasıyla yaptığı müdahaleyle topu çıkardı.
27' GOL | Beşiktaş 1-1 Kocaelispor
Kocaelispor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Uğur Kaan topu ceza sahasına gönderdi. Nübel'in sektirdiği topu Show tamamlayarak ağlara gönderdi.
29' PENALTI | Beşiktaş penaltı kazandı
Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda Djalo ile Tayfur Bingöl'ün birlikte yükseldiği pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Tayfur Bingöl sarı kart gördü.
31' GOL | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor
Penaltıda topun başına geçen Dusan Vlahovic, vuruşunda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara göndererek Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.
34' Cerny auta gönderdi
Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yükselttiği topa Cerny vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
39' Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik
Sakatlık yaşayan Cerny oyundan çıkarken İlhan Fakılı mücadeleye dahil oldu.
40' Vlahovic kafayla auta gönderdi
Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Vlahovic kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.
İlk yarı sonucu | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor
Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Kocaelispor'un golünü Show kaydetti.
46' İkinci yarı başladı
Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı.
48' Metehan Altunbaş gole yaklaştı
Metehan Altunbaş, Emirhan Topçu ile girdiği mücadelede ayakta kalarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak auta çıktı.
51' Serhat Öztaşdelen, İlhan Fakılı'yı durdurdu
İlhan Fakılı sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
52' Beşiktaş üst üste fırsatlar yakaladı
İlhan Fakılı çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top direkten döndü.
Pozisyonun devamında Trossard'ın şutunu Serhat Öztaşdelen kurtardı. Vlahovic'in vuruşunda da kaleci gole izin vermedi ve Kocaelispor savunması topu uzaklaştırdı.
53' Beşiktaş penaltı bekledi
Vlahovic ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.
57' Uğur Kaan sakatlandı
Kocaelispor'da Uğur Kaan yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin sahaya girmesiyle oyun kısa süreliğine durdu.
76' İlhan Fakılı gole yaklaştı
İlhan Fakılı, ceza yayı gerisi sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.
Maç sonucu | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor
Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 yendi
ORKUN'DAN SEKEREK YANIT
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasının 18. dakikasında Vaclav Cerny'nin asistinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Ayak parmağındaki sakatlığına rağmen daha önce siyah-beyazlı formayla mücadele eden milli futbolcu, sağlık sorunu nedeniyle A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya maçlarının kadrosundan çıkarılmıştı.
Bu süreçte sakatlığı üzerinden eleştirilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından sekerek sevinç yaşadı.
VLAHOVIC'TEN 26 YIL SONRA BİR İLK
Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasının 31. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirdi.
Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta da gol atan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırarak serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.
Vlahovic, böylece 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig maçının tamamında gol atan ilk futbolcu oldu.
Sırp yıldız, daha önce Arca Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı.
PASCAL NOUMA'NIN ARDINDAN BİR İLK
Beşiktaş'ta söz konusu istatistiği daha önce Pascal Nouma yakalamıştı. Fransız futbolcu, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı formayla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig karşılaşmasında da gol atmayı başarmıştı.
Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısındaki golüyle Nouma'nın ardından bu başarıya ulaşan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.
PENALTIDA 8'DE 8 YAPTI
Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasında penaltıdan attığı golle bu alandaki serisini de sürdürdü.
Sırp santrfor, kullandığı son 8 penaltının tamamında fileleri havalandırmayı başardı.
CERNY GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ
Beşiktaş'ta karşılaşmanın ilk yarısında Vaclav Cerny sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında kendisini yere bırakan Çek futbolcu, oyuna devam edemedi.
Bir süre saha içinde oturan Cerny, gözyaşlarına hakim olamadı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yerine 39. dakikada İlhan Fakılı oyuna dahil oldu.
Karşılaşmada Orkun Kökçü'nün attığı ilk golün asistini yapan Cerny, takımının ikinci golünden kısa süre sonra sakatlanarak sahadan ayrıldı.
CERNY'NİN DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK
Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin yaşadığı sakatlığın boyutu henüz netlik kazanmadı. Çek futbolcunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olması bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
ITALIANO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 3-2 kaybedilen maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.
İtalyan teknik adam, Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'nın yerine Emirhan Topçu, Fabio Miretti, Vaclav Cerny ve Leandro Trossard'a görev verdi.
Siyah-beyazlılar karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.
MIRETTI İLK KEZ 11'DE
Beşiktaş'ın Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fabio Miretti, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.
İtalyan orta saha oyuncusu daha önce Süper Lig'deki Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçları ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.
Teknik direktör Vincenzo Italiano, Kocaelispor karşılaşmasında Miretti'yi orta sahada Salih Özcan ve Orkun Kökçü ile birlikte görevlendirdi.
ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor mücadelesine sarı kart ceza sınırında çıktı.
Süper Lig'de daha önce Arca Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında sarı kart gören milli futbolcu, Kocaelispor karşısında da kart görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecekti.
TRİBÜNLER DOLDU
Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nun tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu.
Konuk Kocaelispor'un taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.
KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU
Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesi öncesinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
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