CANLI YAYIN
Geri

Kara Kartal hayata döndü! Beşiktaş 2-1 Kocaelispor maç sonucu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic kaydetti. Kocaelispor'un tek golü Show'dan geldi. Vaclav Cerny sakatlık yaşayıp oyundan çıkmak zorunda kalırken Orkun Kökçü derbi öncesi sarı kart görmediği için Trabzonspor'a karşı forma giyebilecek. İşte yaşananlar...

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kara Kartal hayata döndü! Beşiktaş 2-1 Kocaelispor maç sonucu

Süper Lig'de milli ara öncesinde Amed Sportif Faaliyetler'e 3-2 mağlup olan Beşiktaş, 7. haftada Kocaelispor'u konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ve Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yönettiği karşılaşmayı siyah-beyazlı ekip 2-1 kazandı. Beşiktaş bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini elde etti.

ORKUN KÖKÇÜ PERDEYİ AÇTI

Beşiktaş, karşılaşmanın 18. dakikasında Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Amir Murillo'nun savunma arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Vaclav Cerny, topu ceza sahasının gerisine çıkardı. Orkun Kökçü, gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Ayak parmağındaki sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya maçlarının kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü, golün ardından sekerek sevinç yaşadı.

KOCAELİSPOR SHOW İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

Konuk Kocaelispor, 27. dakikada Show'un attığı golle beraberliği sağladı. Yeşil-siyahlı ekip, Beşiktaş'ın öne geçmesinden 9 dakika sonra skoru 1-1'e taşıdı.

VLAHOVIC PENALTIDAN ATTI

Beşiktaş, 29. dakikada penaltı kazandı. Vaclav Cerny'nin sağ kanattan kullandığı kornerde Tiago Djalo, Tayfur Bingöl ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, penaltı noktasını gösterdi.

31. dakikada topun başına geçen Dusan Vlahovic, vuruşunu gole çevirerek Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

Siyah-beyazlılar, ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1 galip ayrıldı.

SIRADA HOFFENHEIM VE TRABZONSPOR VAR

Beşiktaş, Kocaelispor galibiyetinin ardından rotasını UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig karşılaşmalarına çevirdi.

Siyah-beyazlılar, 15 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'a konuk olacak. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, 19 Ekim Pazartesi günü ise Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Beşiktaş maçta 1-0 öne geçti. (Fotoğraf: AA)Beşiktaş maçta 1-0 öne geçti. (Fotoğraf: AA)

MAÇTAN DAKİKALAR

1' İlk düdük çaldı

Beşiktaş - Kocaelispor maçı başladı.

3' Miretti'nin şutu engellendi

Cerny'nin taşıdığı topta Vlahovic pasını Miretti'ye bıraktı. Miretti'nin vuruşunda Kocaelispor savunması araya girdi.

10' Serhat Öztaşdelen, Trossard'ı durdurdu

Djalo'nun pasında topla buluşan Trossard'ın vuruşunda kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

11' Djalo kaleyi bulamadı

Djalo'nun uzak mesafeden yaptığı sert vuruş auta çıktı.

15' Salih Özcan gole yaklaştı

Salih Özcan uzak mesafeden sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

18' GOL | Beşiktaş 1-0 Kocaelispor

Cerny savunma arkasına hareketlenerek topu Orkun Kökçü'ye çıkardı. Ceza yayı üzerinden düzgün bir vuruş yapan Orkun, topu köşeden ağlara gönderdi.

20' Nübel, Sissokho'ya geçit vermedi

Sissokho'nun sert vuruşunda Nübel başarılı bir kurtarış yaparak Kocaelispor'un beraberlik golüne izin vermedi.

25' Nübel'den kritik kurtarış

Sissoho ceza sahasında topla buluşarak vuruşunu yaptı. Nübel, kafasıyla yaptığı müdahaleyle topu çıkardı.

27' GOL | Beşiktaş 1-1 Kocaelispor

Kocaelispor'un paslaşarak kullandığı köşe vuruşunun ardından Uğur Kaan topu ceza sahasına gönderdi. Nübel'in sektirdiği topu Show tamamlayarak ağlara gönderdi.

29' PENALTI | Beşiktaş penaltı kazandı

Cerny'nin kullandığı köşe vuruşunda Djalo ile Tayfur Bingöl'ün birlikte yükseldiği pozisyonun ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Tayfur Bingöl sarı kart gördü.

31' GOL | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor

Penaltıda topun başına geçen Dusan Vlahovic, vuruşunda meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara göndererek Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi.

34' Cerny auta gönderdi

Orkun Kökçü'nün ceza sahasına yükselttiği topa Cerny vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

39' Beşiktaş'ta zorunlu değişiklik

Sakatlık yaşayan Cerny oyundan çıkarken İlhan Fakılı mücadeleye dahil oldu.

40' Vlahovic kafayla auta gönderdi

Murillo'nun sağ kanattan yaptığı ortada Vlahovic kafa vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

İlk yarı sonucu | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor

Beşiktaş, Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı. Kocaelispor'un golünü Show kaydetti.

Beşiktaş Avrupa mesaisinde Hoffenheim'e konuk olacak. (Fotoğraf: AA)Beşiktaş Avrupa mesaisinde Hoffenheim'e konuk olacak. (Fotoğraf: AA)

46' İkinci yarı başladı

Beşiktaş ile Kocaelispor arasındaki mücadelenin ikinci yarısı başladı.

48' Metehan Altunbaş gole yaklaştı

Metehan Altunbaş, Emirhan Topçu ile girdiği mücadelede ayakta kalarak vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak auta çıktı.

51' Serhat Öztaşdelen, İlhan Fakılı'yı durdurdu

İlhan Fakılı sağ kanattan ceza sahasına girerek vuruşunu yaptı. Kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.

52' Beşiktaş üst üste fırsatlar yakaladı

İlhan Fakılı çalımlarla ceza sahasına girerek şutunu çekti ancak top direkten döndü.

Pozisyonun devamında Trossard'ın şutunu Serhat Öztaşdelen kurtardı. Vlahovic'in vuruşunda da kaleci gole izin vermedi ve Kocaelispor savunması topu uzaklaştırdı.

53' Beşiktaş penaltı bekledi

Vlahovic ceza sahasında yerde kaldı. Beşiktaşlı futbolcular penaltı beklerken hakem oyunu devam ettirdi.

57' Uğur Kaan sakatlandı

Kocaelispor'da Uğur Kaan yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin sahaya girmesiyle oyun kısa süreliğine durdu.

76' İlhan Fakılı gole yaklaştı

İlhan Fakılı, ceza yayı gerisi sol çaprazdan vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta çıktı.

Maç sonucu | Beşiktaş 2-1 Kocaelispor

Beşiktaş, Süper Lig'de Kocaelispor'u 2-1 yendi

Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında attığı golle 26 yıl sonra bir ilke imza attı. (Fotoğraf: İHA)Beşiktaş'ın Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında attığı golle 26 yıl sonra bir ilke imza attı. (Fotoğraf: İHA)

ORKUN'DAN SEKEREK YANIT

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasının 18. dakikasında Vaclav Cerny'nin asistinde fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Ayak parmağındaki sakatlığına rağmen daha önce siyah-beyazlı formayla mücadele eden milli futbolcu, sağlık sorunu nedeniyle A Milli Takım'ın Belçika ve İtalya maçlarının kadrosundan çıkarılmıştı.

Bu süreçte sakatlığı üzerinden eleştirilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Kocaelispor karşısında attığı golün ardından sekerek sevinç yaşadı.

Dusan Vlahovic, Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşadı. (Fotoğraf: İHA)Dusan Vlahovic, Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 4 karşılaşmanın tamamında gol sevinci yaşadı. (Fotoğraf: İHA)

VLAHOVIC'TEN 26 YIL SONRA BİR İLK

Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasının 31. dakikasında kullandığı penaltıyı gole çevirdi.

Süper Lig'de ilk 11'de başladığı ilk 3 maçta da gol atan 26 yaşındaki futbolcu, Kocaelispor karşısında da fileleri havalandırarak serisini 4 karşılaşmaya çıkardı.

Vlahovic, böylece 2000-2001 sezonundan bu yana Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig maçının tamamında gol atan ilk futbolcu oldu.

Sırp yıldız, daha önce Arca Çorum FK, Fenerbahçe ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmıştı.

Beşiktaş'ın yıldız santrforu, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA)Beşiktaş'ın yıldız santrforu, 31. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirerek takımını yeniden öne geçirdi. (Fotoğraf: İHA)

PASCAL NOUMA'NIN ARDINDAN BİR İLK

Beşiktaş'ta söz konusu istatistiği daha önce Pascal Nouma yakalamıştı. Fransız futbolcu, 2000-2001 sezonunda siyah-beyazlı formayla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig karşılaşmasında da gol atmayı başarmıştı.

Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısındaki golüyle Nouma'nın ardından bu başarıya ulaşan ilk Beşiktaşlı futbolcu oldu.

Dusan Vlahovic, Pascal Nouma'nın ardından Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. (Fotoğraf: AA)Dusan Vlahovic, Pascal Nouma'nın ardından Beşiktaş formasıyla ilk 11'de başladığı ilk 4 lig maçında da gol atan ilk futbolcu oldu. (Fotoğraf: AA)

PENALTIDA 8'DE 8 YAPTI

Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşılaşmasında penaltıdan attığı golle bu alandaki serisini de sürdürdü.

Sırp santrfor, kullandığı son 8 penaltının tamamında fileleri havalandırmayı başardı.

Sırp golcü, Kocaelispor karşısında kullandığı penaltıyla son 8 penaltı atışının tamamını gole çevirdi. (Fotoğraf: AA)Sırp golcü, Kocaelispor karşısında kullandığı penaltıyla son 8 penaltı atışının tamamını gole çevirdi. (Fotoğraf: AA)

CERNY GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Beşiktaş'ta karşılaşmanın ilk yarısında Vaclav Cerny sakatlandı. Mücadelenin 38. dakikasında kendisini yere bırakan Çek futbolcu, oyuna devam edemedi.

Bir süre saha içinde oturan Cerny, gözyaşlarına hakim olamadı. 28 yaşındaki kanat oyuncusunun yerine 39. dakikada İlhan Fakılı oyuna dahil oldu.

Karşılaşmada Orkun Kökçü'nün attığı ilk golün asistini yapan Cerny, takımının ikinci golünden kısa süre sonra sakatlanarak sahadan ayrıldı.

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasının 18. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. (Fotoğraf: İHA)Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor karşılaşmasının 18. dakikasında takımını öne geçiren golü kaydetti. (Fotoğraf: İHA)

CERNY'NİN DURUMU KONTROLLERİN ARDINDAN BELLİ OLACAK

Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'nin yaşadığı sakatlığın boyutu henüz netlik kazanmadı. Çek futbolcunun sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından belli olması bekleniyor.

Siyah-beyazlılarda Kocaelispor karşılaşması öncesinde Milot Rashica da sakatlığı nedeniyle kadroda yer almamıştı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı mücadelede Tüpraş Stadyumu'nun tribünleri büyük ölçüde doldu. (Fotoğraf: AA)Beşiktaş'ın Kocaelispor ile oynadığı mücadelede Tüpraş Stadyumu'nun tribünleri büyük ölçüde doldu. (Fotoğraf: AA)

ITALIANO'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Amed Sportif Faaliyetler karşısında 3-2 kaybedilen maçın ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

İtalyan teknik adam, Agbadou, Olaitan, Poku ve İlhan Fakılı'nın yerine Emirhan Topçu, Fabio Miretti, Vaclav Cerny ve Leandro Trossard'a görev verdi.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Fabio Miretti, Orkun Kökçü, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının ardından Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. (Fotoğraf: İHA)Beşiktaş, Kocaelispor karşılaşmasının ardından Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. (Fotoğraf: İHA)

MIRETTI İLK KEZ 11'DE

Beşiktaş'ın Juventus'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Fabio Miretti, siyah-beyazlı formayla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

İtalyan orta saha oyuncusu daha önce Süper Lig'deki Arca Çorum FK ve Amed Sportif Faaliyetler maçları ile UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano, Kocaelispor karşılaşmasında Miretti'yi orta sahada Salih Özcan ve Orkun Kökçü ile birlikte görevlendirdi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. (Fotoğraf: AA)Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı. (Fotoğraf: AA)

ORKUN KÖKÇÜ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü, Kocaelispor mücadelesine sarı kart ceza sınırında çıktı.

Süper Lig'de daha önce Arca Çorum FK, Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarında sarı kart gören milli futbolcu, Kocaelispor karşısında da kart görmesi halinde Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecekti.

Juventus'tan kiralanan Fabio Miretti, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. (Fotoğraf: AA)Juventus'tan kiralanan Fabio Miretti, Beşiktaş formasıyla ilk kez bir karşılaşmaya ilk 11'de başladı. (Fotoğraf: AA)

TRİBÜNLER DOLDU

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanan karşılaşmada siyah-beyazlı taraftarlar, Tüpraş Stadyumu'nun tribünlerinin tamamına yakınını doldurdu.

Konuk Kocaelispor'un taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününde takımlarına destek verdi.

Vincenzo Italiano, sakatlanan Vaclav Cerny'nin yerine 39. dakikada İlhan Fakılı'yı oyuna dahil etti. (Fotoğraf: İHA)Vincenzo Italiano, sakatlanan Vaclav Cerny'nin yerine 39. dakikada İlhan Fakılı'yı oyuna dahil etti. (Fotoğraf: İHA)

KARŞILAŞMA ÖNCESİNDE SAYGI DURUŞU

Beşiktaş-Kocaelispor mücadelesi öncesinde İstanbul'un Maltepe ilçesinde meydana gelen bina çökmesi ve Manisa'nın Akhisar ilçesinde yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Süper Ligde devler kazandı zirve kızıştı! Güncel puan durumuSüper Ligde devler kazandı zirve kızıştı! Güncel puan durumu
Süper Lig'de devler kazandı zirve kızıştı! Güncel puan durumu
Beşiktaşta transfer depremi! Serdal Adalı imzaya kesin gözüyle bakıyorduBeşiktaşta transfer depremi! Serdal Adalı imzaya kesin gözüyle bakıyordu
Beşiktaş'ta transfer depremi! Serdal Adalı imzaya kesin gözüyle bakıyordu

Beşiktaş'a Ada'dan sürpriz transfer! Ocak ayında teklif yolda
SONRAKİ HABER

Beşiktaş'a Ada'dan sürpriz transfer: Konstantinos Mavropanos

 Beşiktaş'ta transfer depremi! Serdal Adalı imzaya kesin gözüyle bakıyordu
ÖNCEKİ HABER

Beşiktaş'ta transfer depremi
Burak Zihni
Burak Zihni Takvim.com.tr Beşiktaş

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler