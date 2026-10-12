Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu sessizliğe büründü! 12 maçta sıfır gol fırsatlar kaçıyor!
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 12 resmi maçta gol atamadı. Milli futbolcu, son Rizespor maçında da fırsatları harcadı. Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kalan 27 yaşındaki yıldız, kaçırdığı pozisyonlarla hayal kırıklığı yaratırken, uzayan gol hasretine bir türlü son veremedi.
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, bu sezon Fenerbahçe'de beklentilerin uzağında kaldı. 27 yaşındaki futbolcunun 12 maçta golü bulunmuyor. Son olarak Rizespor karşısında forma giyen milli yıldız, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.
Kaçırdığı gollerle dikkat çeken Kerem, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'deki ilk golünü 12. haftada atan Kerem, bu sezon skor üretmekte çok zorlanıyor.
Ahmet Can Aras Takvim.com.tr Fenerbahçe