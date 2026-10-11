Beşiktaş'ta transfer depremi! Serdal Adalı kesin gözle bakıyordu gelen yanıt şaşırttı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın ocak ayında kadroya katmak istediklerini açıkladığı Joe Willock için Newcastle United cephesinden yanıt geldi. İngiliz ekibinin teknik direktörü Matthias Jaissle, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun geleceği hakkında konuştu. Alman çalıştırıcı, siyah-beyazlıların transfer gündemindeki futbolcunun takımda kalma ihtimaline ilişkin açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu Joe Willock'un geleceği İngiltere'de gündem olmaya devam ediyor. Başkan Serdal Adalı'nın ocak ayında transfer etmek istediklerini duyurduğu Newcastle United'ın İngiliz orta saha oyuncusu hakkında teknik direktör Matthias Jaissle konuştu.
İngiliz basınından The Shields Gazette'nin haberine göre Jaissle, Beşiktaş Başkanı'nın açıklamalarına ilişkin soruları yanıtladı.
SERDAL ADALI'YA YANIT: BUNU HER GÜN DUYUYORUM
Beşiktaş'ın Joe Willock transferi için yürüttüğü çalışmalara ilişkin konuşan Matthias Jaissle, Serdal Adalı'nın sözlerinin hatırlatılması üzerine gülerek yanıt verdi.
Alman teknik adam, "Bunu her gün duyuyorum! Sanırım o da her gün bundan bahsediyor. O bizim oyuncumuz. Ondan gerçekten memnunuz ve bence bunu sahada da görüyorsunuz. O, en üst düzey oyunculardan biri. İnanılmaz bir performans sergileyebilir ve ben onda daha da büyük bir potansiyel görüyorum, bu yüzden burada olduğu için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
NEWCASTLE'DA KALACAK MI?
Jaissle'ye, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Joe Willock'un Newcastle United'da kalıp kalmayacağı da soruldu.
27 yaşındaki futbolcunun takımda kalması ihtimaline ilişkin konuşan Jaissle, "Evet, bunu kesinlikle hayal edebilirsiniz. Ondan ne kadar övgüyle bahsettiğimi de anlayabilirsiniz. Yani bizim açımızdan endişelenecek bir şey yok." dedi.
SERDAL ADALI: OCAKTA İMZA ATABİLİRİZ
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joe Willock'un teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferini istediği isimlerden biri olduğunu belirtmişti.
Siyah-beyazlı kulübün yaz transfer döneminde Willock için girişimlerde bulunduğunu açıklayan Adalı, oyuncunun ailesinin İstanbul'a geldiğini ve ev seçtiğini söylemişti.
Adalı, "En az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani." sözlerini kullanmıştı.
Beşiktaş Başkanı, yaz transfer döneminde teknik heyetin istediği ancak kadroya katılamayan futbolcunun Joe Willock olduğunu da açıklamıştı.
SÖZLEŞMESİ HAZİRAN 2027'DE SONA ERİYOR
Newcastle United ile sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek olan Joe Willock, 1 Ocak 2027 itibarıyla kontratının son altı aylık dönemine girecek.
Beşiktaş'ın gündemindeki İngiliz orta saha oyuncusu, 2026-2027 sezonunda Newcastle United formasıyla tüm kulvarlarda 7 karşılaşmaya çıktı ve 3 gol kaydetti.
Willock, Premier Lig'de 5 karşılaşmada 2 kez ağları havalandırırken İngiltere Lig Kupası'nda çıktığı 2 maçta 1 gol attı.
OCAKTA İMZA İHTİMALİ
İngiliz futbolcu, ocak ayında kontratının son altı aylık dönemine girecek. Beşiktaş'ın oyuncuyla sezon sonrasında geçerli olacak bir sözleşme imzalaması ile devre arasında bonservisini alarak kadrosuna katması ayrı transfer seçenekleri olarak bulunuyor.
WILLOCK OLMAZSA MANDRAGORA İDDİASI
Beşiktaş'ın orta saha transferi için Joe Willock'un yanı sıra başka oyuncuları da değerlendirdiği öne sürüldü. Siyah-beyazlıların Willock transferinde istediği sonucu alamaması halinde Torino forması giyen Rolando Mandragora'ya yönelebileceği iddia edildi. Haberde İtalyan kulübünün oyuncu için 7,5 milyon euro istediği belirtildi.
BU SEZONKİ 3 GOLÜNÜ 3 FARKLI TAKIMA ATTI
Joe Willock, Newcastle United formasıyla 2026-2027 sezonunda Premier Lig'de Liverpool ve Hull City karşılaşmalarında gol attı. İngiliz orta saha oyuncusu, Lig Kupası'nda Millwall karşısında da fileleri havalandırdı.