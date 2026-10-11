Newcastle United Teknik Direktörü Matthias Jaissle, Joe Willock hakkında konuştu. (Fotoğraf: REUTERS)

SERDAL ADALI: OCAKTA İMZA ATABİLİRİZ

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Joe Willock'un teknik direktör Vincenzo Italiano'nun transferini istediği isimlerden biri olduğunu belirtmişti.

Siyah-beyazlı kulübün yaz transfer döneminde Willock için girişimlerde bulunduğunu açıklayan Adalı, oyuncunun ailesinin İstanbul'a geldiğini ve ev seçtiğini söylemişti.

Adalı, "En az 10 defa Italiano ve Önder hocayla görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani." sözlerini kullanmıştı.

Beşiktaş Başkanı, yaz transfer döneminde teknik heyetin istediği ancak kadroya katılamayan futbolcunun Joe Willock olduğunu da açıklamıştı.