Destek ödemelerinin, elektrik, doğal gaz, barınma ve yakacak yardımını içeren "konut desteği" , çocuk yardımı, kira ve abonelik faturaları desteği ile gıda yardımı kalemlerinde yapılması planlanıyor. Böylece hane gelirini tamamlayıcı işlev sağlanmış olacak.

Yeni destek sistemiyle hem aileler hem de yaşlı vatandaşlar sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmış olacak. Giderek artan yaşlı nüfus ve bunların sorunları destek ödeme programında öncelikli olarak dikkate alınacak. Sürekli hastalık ve bakıma muhtaç olanlar da öncelikli destek alacaklar arasında yer alacak.

Geliri düşük vatandaşların tespiti için kapı kapı gezilmeyecek. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi'nden emeklilerin de yararlanması öngörülüyor.

İhtiyaç sahibi vatandaşların gelirlerini belirlemek amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfların elindeki veriler esas alınacak. SGK, gelir idaresi genel müdürlüğü, banka hesap hareketleri, tapu gibi veriler girilecek. Maaşı, kira ödeyip ödemediği, çocuğu olup olup olmadığı, tek başına yaşayıp yaşamadığı, sürekli muhtaçlığı belirlenecek.

YARDIMLAR NASIL BELİRLENECEK?

23 bin 552 TL emekli maaşı olan hanede başka hiçbir gelir yoksa ve kirada oturuyorlarsa "kira" yardımı yapılacak. Özellikle metropollerde "kira" yardımına öncelik verilecek.

İklim bakımından Erzurum, Sivas, Ardahan Kars gibi soğuk yerlerde doğal gaz gibi "enerji" desteğinde bulunulacak. Kırsal kesim ve metropollerin etrafından sayfiyelerde "gıda" yardımı yapılacak. Bazı hanelere ihtiyaçlarına göre gıda, enerji, kira gibi birden çok kalemde ödeme yapacak. Ancak bu ödeme üst sınırı aşamayacak.

Vatandaşlık maaşı olarak bilinen GETAD sisteminde başvuruların e-Devlet ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden alınması planlanıyor.

SOSYAL YARDIMLARDA DURUM NE?

2026 yılında 917 milyar TL olarak belirlenen sosyal yardımların 388 milyar TL'lik bölümünü Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vatandaşa ulaştırıyor. Devlet, Aile Bakanlığı'nı destekleriyle birlikte 67 ayrı yardım kalemiyle sosyal yardım desteğinde bulunuyor.