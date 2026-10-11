İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda Filistinli girişimcilerin kendi topraklarında güçlenmesi için uzun vadeli ve stratejik adımlar atılması gerektiğini vurguladı. İnsani yardımların yanı sıra sürdürülebilir projelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, helal ekonomi anlayışının yalnızca gıda ve faizsiz finansla sınırlı olmadığını, çalışan haklarından çevrenin ve hayvanların korunmasına kadar geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.

Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda Filistinli girişimcilere destek çağrısında bulundu. (Foto: A Haber) "DAHA GÜÇLÜ BİREYLER, VATANDAŞLAR OLARAK YAŞAYABİLSİNLER" Filistinli iş insanları ve girişimcilerin kendi topraklarında güçlenmesinin önemine değinen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Filistinli girişimciler kendi topraklarında kazanabilsinler, kendi topraklarında iş kurabilsinler ki ülkelerinde daha güçlü bireyler, vatandaşlar olarak yaşayabilsinler. Onun için biraz daha böyle sürdürülebilirlik temalı, biraz daha böyle uzun soluklu... İnsani yardım tarafı ağır basıyor tabii ama insani yardım faaliyeti devam ederken bir yandan da daha uzun soluklu işler planlamak, stratejik adımlar atmak lazım. Buradaki Filistin Kahvaltısı, Helal Forum bünyesinde genelde buna odaklanıyor" ifadelerini kullandı. Filistin’in geleceği için ekonomik güçlenme mesajı