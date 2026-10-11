Bilal Erdoğan'dan Filistinli girişimciler için uzun vadeli destek çağrısı: Kendi topraklarında kazanabilsinler
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber’e yaptığı özel açıklamalarda Filistinli girişimcilere destek çağrısı yaptı. Londra’da düzenlenen Helal Forum kapsamında konuşan Erdoğan, insani yardımların yanı sıra uzun vadeli ve stratejik adımların önemini vurgulayarak helal ekonominin çalışan haklarından çevrenin ve hayvanların korunmasına kadar geniş bir alanı kapsadığını belirtti.
İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda Filistinli girişimcilerin kendi topraklarında güçlenmesi için uzun vadeli ve stratejik adımlar atılması gerektiğini vurguladı.
İnsani yardımların yanı sıra sürdürülebilir projelerin önemine dikkat çeken Erdoğan, helal ekonomi anlayışının yalnızca gıda ve faizsiz finansla sınırlı olmadığını, çalışan haklarından çevrenin ve hayvanların korunmasına kadar geniş bir alanı kapsadığını ifade etti.
"DAHA GÜÇLÜ BİREYLER, VATANDAŞLAR OLARAK YAŞAYABİLSİNLER"
Filistinli iş insanları ve girişimcilerin kendi topraklarında güçlenmesinin önemine değinen İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, "Filistinli girişimciler kendi topraklarında kazanabilsinler, kendi topraklarında iş kurabilsinler ki ülkelerinde daha güçlü bireyler, vatandaşlar olarak yaşayabilsinler. Onun için biraz daha böyle sürdürülebilirlik temalı, biraz daha böyle uzun soluklu...
İnsani yardım tarafı ağır basıyor tabii ama insani yardım faaliyeti devam ederken bir yandan da daha uzun soluklu işler planlamak, stratejik adımlar atmak lazım. Buradaki Filistin Kahvaltısı, Helal Forum bünyesinde genelde buna odaklanıyor" ifadelerini kullandı.Filistin’in geleceği için ekonomik güçlenme mesajı
"HELAL EKONOMİ SADECE GIDA VE FAİZSİZ FİNANSTAN İBARET DEĞİL"
Helal ekonomi kavramının kapsamının çok daha geniş ele alınması gerektiğinin altını çizen Necmeddin Bilal Erdoğan, "Helal dendiğinde işte yemeğin helal olması anlaşılıyordu. İslami ekonomi dendiğinde işte faizsiz ekonomi anlaşılıyordu. Ama artık helal ekonomi diye bunların hepsini içinde barındıran, artık etik kuralları da içinde barındıran, yani sadece faizsiz olmak, sadece helal yemek değil; bunun ötesinde Müslümanca ekonomi nasıl inşa edilir?
İşte her şeyiyle helal olan, çalışanın hakkından tutun da efendim etik pratiklere, dünyaya saygı duymaya, hayvanların haklarını korumaya varıncaya kadar hepsini içinde barındıran bir anlayış.
Bu Helal Forum da bu anlayışı biraz daha desteklemeye yönelik küçük adımlarla, belki ilk senelerinde ama inşallah büyüdükçe bu helal ekonomi anlayışının da dünyada biraz anlaşılmasına vesile olacaktır" sözleriyle aktardı.