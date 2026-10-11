'UTANIYORUM'

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında ona bazı bir genel başkanın sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.

Beni üzen nokta şu: Bir genel başkan olarak ben kendisine partinin sadece iki genel başkan arasında kalması gereken söylemleri ya da sır diyelim sırları, önce gidip bu belediye başkanına aktarması ve bu belediye başkanının daha sonra Özgür Bey'in yanında yer alması, ta Urfa'ya, Hakkari'ye kadar gidip kurultayda bir genel başkanın görevden alınması veya seçilmemesi için özel çaba harcaması ve onun bedeli olarak da kendisine büyükşehir belediye başkanlığının verilmesi. Özel bir konuyu gidip Cemil Bey'e anlatması ve Cemil Bey'e anlattıktan sonra da onu ödüllendirerek büyükşehir belediye başkanı yapması… Utanıyorum ben şahsen yani."