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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Cemil Tugay suçlaması: "Aday yapma dedim görüşmemizi sızdırdı"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti’ye geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la ilgili faturayı Özgür Özel’e kesti. Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in aralarındaki mahrem konuları Cemil Tugay'a ilettiğini belirterek Tugay'ın kurultay döneminde kendisinin seçilmemesi için özel çaba harcadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, aleyhindeki çalışma nedeniyle Tugay’ın Özel tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturtulduğunu kaydetti. Kılıçdaroğlu, parti içi sırların ifşa edilmesinden dolayı şahsen utanç duyduğunu aktardı.

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Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e Cemil Tugay suçlaması: "Aday yapma dedim görüşmemizi sızdırdı"

CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın bir süre bağımsız kaldıktan sonra AK Parti'ye geçmesi muhalefeti sarstı.

Video Oynatma İkonu Kılıçdaroğlu'ndan Özel ve Tugay tepkisi

İlk tepkiyi Cemil Tugay'a gösteren Yeni Parti ile CHP cephesinde vaziyet karşılıklı atışmalara döndü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında, dönemin parti lideri Özgür Özel'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adayını belirleme sürecine dair ifşaatlarda bulunarak tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, kurultayın ardından Özgür Özel ile genel başkanlık makamında baş başa gerçekleştirdiği görüşmede, sadece iki lider arasında kalması gereken hassas konuları ve parti sırlarını dışarı taşıdığını duyurdu.

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ÖZEL'İ UYARDIM

CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu görüşmede Cemil Tugay'ın belediye başkanı adayı gösterilmemesi yönünde Özgür Özel'i açıkça uyardığını dile getirdi.

Özel'in aralarındaki gizli konuşmaları ve sırları Cemil Tugay'a aktardığını ifade eden Kılıçdaroğlu, Tugay'ın kurultay sürecinde kendisinin seçilmemesi adına Şanlıurfa'dan Hakkari'ye kadar yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kılıçdaroğlu, bu çabanın bir karşılığı ve ödülü olarak Cemil Tugay'a İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığının verildiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, yaşanan durumdan "utanç duyduğunu" dile getirdi.

Kılıçdaroğlu ayrıca eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in cezaevinde bulunmasından da Cemil Tugay'ı sorumlu tuttu.

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'UTANIYORUM'

Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Özgür Bey'le kurultaydan sonra odada, genel başkanın odasında ona bazı bir genel başkanın sadece bir genel başkanın bilmesi gereken konuları aktardım. O konulardan birisi de bu kişiydi. Bunu belediye başkanı olarak göstermemesi gerektiğini Özgür Bey'e aktardım.

Beni üzen nokta şu: Bir genel başkan olarak ben kendisine partinin sadece iki genel başkan arasında kalması gereken söylemleri ya da sır diyelim sırları, önce gidip bu belediye başkanına aktarması ve bu belediye başkanının daha sonra Özgür Bey'in yanında yer alması, ta Urfa'ya, Hakkari'ye kadar gidip kurultayda bir genel başkanın görevden alınması veya seçilmemesi için özel çaba harcaması ve onun bedeli olarak da kendisine büyükşehir belediye başkanlığının verilmesi. Özel bir konuyu gidip Cemil Bey'e anlatması ve Cemil Bey'e anlattıktan sonra da onu ödüllendirerek büyükşehir belediye başkanı yapması… Utanıyorum ben şahsen yani."

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