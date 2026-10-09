Susan Dell hakkında uzaylı iddiası! Yüzü gündem oldu: The Economist kapağı detayı
Dell ailesinin Beyaz Saray'da Trump Accounts projesi için yaptığı ziyaret Susan Dell'in yüzü ile gündeme damga vurdu. Dell'in yüzündeki radikal değişim, estetik eleştirileriyle de kalmadı, sürüngen (reptilian) uzaylı olduğuna yönelik komplo teorilerine kadar vardı. Dikkat çeken bir diğer konu ise Dell'in görünüşünün The Economist dergisinin 2026 kapağındaki bir figürle benzerliği oldu.
Dell Technologies'in kurucusu Michael Dell'in eşi, iş insanı Susan Dell Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile katıldığı etkinlikte yüzündeki değişimle dünya gündemine damga vurdu.
Dell ailesi, Trump ile Beyaz Saray'da "Trump Accounts" için otomatik kayıt işleminin tamamlanmasını görüşmek üzere bir araya geldi. Dell ailesi vakfının bu girişime 6,25 milyar dolarlık önemli bir bağışta bulunduğu bildirildi.
GÜNDEM BAĞIŞ DEĞİL SUSAN DELL'İN YÜZÜ OLDU
Ancak manşetler söz konusu girişimle değil Susan Dell'in görünümüyle doldu. Susan Dell'in viral olan fotoğrafları komplo teorilerine yol açtı.Beyaz Saray'daki “Uzaylı” iddiası viral oldu!
UZAYLI İDDİASI: SÜRÜNGEN REPTILIAN
Komplo teorisyenleri Dell'in başka bir yıldız sisteminden gelme ve şekil değiştiren, kan içen insansı "sürüngen" (reptilian) olarak adlandırılan ve insan kılığında gizlenerek dünya hükümetlerini yöneten, dünyayı gizlice kontrol eden uzaylılara benzetti.
MAR-A-LAGO YÜZÜ VİRAL OLDU
Dell'in yüz hatlarındaki belirgin değişim, gergin cilt yapısı ve mimikleri sosyal medyanın çekti. Kullanıcılar bu görünümü "Mar-a-Lago yüzü" etiketiyle viral hale getirdi.
Estetik cerrahlar bu görünümü, zamanı geri sarmaktan ziyade zenginliği, gücü ve kusursuz kontrolü simgeleyen "modern bir aristokrat maskesi" olarak tanımlıyor. Kalkık kaşlar, belirgin elmacık kemikleri, gergin bir çene hattı ve pürüzsüz cilt bu tarzın temel özellikleri arasında gösteriliyor.
İnternet kullanıcıları bu durumu mizahi bir dille ele alarak simülasyonun hata verdiğini ("Ctrl + Alt + Delete" esprileri) veya Susan Dell'in eski hali ile şimdiki halinin çok farklı olduğunu belirten binlerce paylaşım yaptı.
THE ECONOMIST KAPAĞINDA DA MI O VARDI?
Dell ile ilgili dikkat çeken bir diğer iddia ise The Economist dergisinin 2026 kapağına dayanıyor. Bilindiği gibi her yıl distopik senaryolarıyla gündem olan The Economist, 2026 kapağındaki detaylarla da çok konuşulmuştu.
Dell'in Beyaz Saray'daki son hali, The Economist'in 2026 kapağındaki bir figüre de benzetildi.
The Economist'in ilüstratif kapağında, merkeze yakın konumda kırmızı takım elbise giymiş sarı saçlı bir kadın figürü yer alıyordu. Susan Dell'in Beyaz Saray'daki etkinlikte tercih ettiği stil, yüz hatları ile sosyal medyada konuşulan donuk/maskemsi mimikleri, kullanıcılar tarafından doğrudan bu kapaktaki illüstrasyonla bağdaştırıldı.