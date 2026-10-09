Trump ve Susan Dell. Fotoğraf: EPA

Estetik cerrahlar bu görünümü, zamanı geri sarmaktan ziyade zenginliği, gücü ve kusursuz kontrolü simgeleyen "modern bir aristokrat maskesi" olarak tanımlıyor. Kalkık kaşlar, belirgin elmacık kemikleri, gergin bir çene hattı ve pürüzsüz cilt bu tarzın temel özellikleri arasında gösteriliyor.

İnternet kullanıcıları bu durumu mizahi bir dille ele alarak simülasyonun hata verdiğini ("Ctrl + Alt + Delete" esprileri) veya Susan Dell'in eski hali ile şimdiki halinin çok farklı olduğunu belirten binlerce paylaşım yaptı.