Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un orta saha tercihlerinde İlkay Gündoğan sınırlı süre buldu. (Fotoğraf: AA)



"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM?" İlkay Gündoğan, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Barcelona maçıyla ilgili konuştu. Bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna tecrübeli oyuncu, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" karşılığını verdi. AYRILIK İDDİASININ ARDINDAN GÖZLER BARCELONA MAÇINDA Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı ağırlayacak. İlkay Gündoğan'ın eski takımına karşı oynanacak mücadelede görev alıp almayacağı henüz kesinleşmedi. Kasımpaşa maçında forma giyemeyen 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona karşılaşmasındaki durumuna teknik direktör Okan Buruk karar verecek.

İlkay Gündoğan, Kasımpaşa karşılaşmasında yedek kulübesinde kaldı. (Fotoğraf: AA)



İRFAN SARALOĞLU'NDAN İLKAY AÇIKLAMASI Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu da Kasımpaşa maçının ardından İlkay Gündoğan'ın forma süresiyle ilgili konuştu. Saraloğlu, "Mutlaka süre alacaktır. Bireysel performanslar hakkında bir şey diyemem. Ben yardımcı antrenörüm. Oyunculara eşit yaklaşıp performansını artırmak görevim. Değerlendirme Okan hocanın işi." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. (Fotoğraf: AA)

BU SEZON SADECE 11 DAKİKA OYNADI İlkay Gündoğan, 2026-2027 sezonunda Galatasaray formasıyla 2 resmî karşılaşmaya çıktı. Süper Lig'de Çorum FK karşısında 6 dakika görev yapan tecrübeli orta saha, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon maçında ise 5 dakika sahada kaldı. Toplam 11 dakika resmî maç süresi bulunan İlkay, 2 Ekim'de Pendikspor ile oynanan ve 3-3 sona eren hazırlık karşılaşmasına ise ilk 11'de başladı. HAZIRLIK MAÇINDA İLK 11'DEYDİ İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın 2 Ekim'de Pendikspor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, millî ara dönüşünde oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında ise süre alamadı. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'nın yerine 88. dakikada Renato Nhaga oyuna dahil edildi.