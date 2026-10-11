Galatasaray'ın yıldızı ayrılığın eşiğinde! Kritik ay ocak: Sözleri gündeme oturmuştu
Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesinde İlkay Gündoğan'ın geleceği gündeme geldi. Bu sezon resmî karşılaşmalarda yalnızca 11 dakika forma giyen 35 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında yolların ayrılabileceği iddia edildi. Kasımpaşa maçında süre alamayan İlkay'ın Barcelona karşılaşması öncesindeki açıklamaları da gündem olmuştu.
Galatasaray, ara transfer dönemi öncesinde kadro planlamasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılarda geleceği merak edilen isimlerden biri de İlkay Gündoğan oldu. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bu sezon sınırlı süre bulan tecrübeli futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.
İLKAY GÜNDOĞAN İÇİN AYRILIK İDDİASI
Galatasaray'da orta saha rotasyonunda forma şansı bulmakta zorlanan İlkay Gündoğan'ın devre arasında takıma veda edebileceği iddia edildi.
Sarı-kırmızılıların, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki futbolcuyla ocak ayında yollarını ayırabileceği öne sürülürken henüz kesinleşmiş bir ayrılık kararı açıklanmadı.
KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMADI
Galatasaray'ın Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada İlkay Gündoğan yedek kulübesinde kaldı.
Sarı-kırmızılılarda mücadelenin 88. dakikasında Gabriel Sara'nın yerine Renato Nhaga oyuna dahil oldu. Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle takımın başında yardımcı antrenör İrfan Saraloğlu görev yaptı.
"OYNAMIYORUM Kİ NİYE HAZIR OLAYIM?"
İlkay Gündoğan, Kasımpaşa karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Barcelona maçıyla ilgili konuştu.
Bir basın mensubunun "Barcelona maçına hazır mısın?" sorusuna tecrübeli oyuncu, "Oynamıyorum ki niye hazır olayım?" karşılığını verdi.
AYRILIK İDDİASININ ARDINDAN GÖZLER BARCELONA MAÇINDA
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı ağırlayacak. İlkay Gündoğan'ın eski takımına karşı oynanacak mücadelede görev alıp almayacağı henüz kesinleşmedi. Kasımpaşa maçında forma giyemeyen 35 yaşındaki futbolcunun Barcelona karşılaşmasındaki durumuna teknik direktör Okan Buruk karar verecek.
İRFAN SARALOĞLU'NDAN İLKAY AÇIKLAMASI
Galatasaray Yardımcı Antrenörü İrfan Saraloğlu da Kasımpaşa maçının ardından İlkay Gündoğan'ın forma süresiyle ilgili konuştu. Saraloğlu, "Mutlaka süre alacaktır. Bireysel performanslar hakkında bir şey diyemem. Ben yardımcı antrenörüm. Oyunculara eşit yaklaşıp performansını artırmak görevim. Değerlendirme Okan hocanın işi." ifadelerini kullandı.
BU SEZON SADECE 11 DAKİKA OYNADI
İlkay Gündoğan, 2026-2027 sezonunda Galatasaray formasıyla 2 resmî karşılaşmaya çıktı.
Süper Lig'de Çorum FK karşısında 6 dakika görev yapan tecrübeli orta saha, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting Lizbon maçında ise 5 dakika sahada kaldı.
Toplam 11 dakika resmî maç süresi bulunan İlkay, 2 Ekim'de Pendikspor ile oynanan ve 3-3 sona eren hazırlık karşılaşmasına ise ilk 11'de başladı.
HAZIRLIK MAÇINDA İLK 11'DEYDİ
İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın 2 Ekim'de Pendikspor ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı hazırlık karşılaşmasına ilk 11'de başladı. Tecrübeli futbolcu, millî ara dönüşünde oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında ise süre alamadı. Sarı-kırmızılılarda Gabriel Sara'nın yerine 88. dakikada Renato Nhaga oyuna dahil edildi.
YILLIK 4,5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Galatasaray'ın 2025 yılında Manchester City'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı İlkay Gündoğan'ın sözleşmesi 2026-2027 sezonunun sonunda sona erecek.
Tecrübeli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüple imzaladığı sözleşme kapsamında bu sezon net 4 milyon 500 bin euro garanti ücret kazanıyor.
EŞİNDEN DE AÇIKLAMA GELMİŞTİ
İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan da geçtiğimiz haftalarda sosyal medya üzerinden futbolcunun forma şansıyla ilgili açıklamada bulunmuştu.
Sara Gündoğan, eşinin neden oynamadığına ilişkin sorulara, "Eğer neden oynamadığını sormak istiyorsanız, bana değil hocanıza sorun." sözleriyle yanıt vermişti.
Gündoğan, İlkay'ın Galatasaray'a transfer olmak için maaşında indirime gittiğini ve daha yüksek teklifleri kabul etmediğini de söylemişti.