Sultangazi Cebeci Tüneli’nde motosikletlilerin ölüm yarışı! Otobüsle kafa kafaya çarpıştılar: 1 ölü 3 yaralı

Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 2 motosikletlinin ters yönde yaptığı yarış ölümle son buldu. (İHA)



Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 2 motosikletlinin ters yönde yaptığı yarış ölümle son buldu. (İHA)



OTOBÜS YOLCULARI FACİADAN DÖNDÜ

Malatya'ya gitmek üzere Alibeyköy Otogarı'ndan kalktığı öğrenilen otobüsün yolcuları faciadan dönerken yolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Olay yerine gelen başka bir otobüse alınan yolcular ise yolculuklarına devam etti.

Sultangazi Cebeci Tüneli’nde 2 motosikletlinin ters yönde yaptığı yarış ölümle son buldu. (İHA) Olay yer inceleme ekipleri, tünel içerisinde uzun süre inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumu ağır olduğu öğrenilirken 2 otobüs şoförünün ise durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlandı. İncelemelerin ardından ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN