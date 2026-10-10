Neslihan Atagül, oğluyla semt pazarında alışveriş yaptı. Pazar alışverişi anından bir diğer kareyi ise bebek arabasının üst açısından çekerek "Bizim rutin" ifadesiyle yayınladı.

Ünlü oyuncu, paylaşımını Barış Manço'nun şarkısıyla renklendirdi. BARIŞ MANÇO ŞARKISIYLA RENKLENDİRDİ Paylaşımına merhum usta sanatçı Barış Manço'nun unutulmaz eseri "Domates Biber Patlıcan" şarkısını ekleyen Neslihan Atagül'ün bu samimi ve doğal halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü. Ünlü ismin mütevazı pazar gezintisi sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.