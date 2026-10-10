Neslihan Atagül oğlunu da alıp semt pazarına indi! Günlük yaşamından o anları yayınladı
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, semt pazarında bebek arabasıyla dolaşırken çektiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Barış Manço'nun "Domates Biber Patlıcan" şarkısı eşliğinde paylaşım yapan ünlü oyuncunun mütevazı halleri beğeni topladı.
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve günlük yaşamından kesitleri sık sık takipçileriyle paylaşan Neslihan Atagül, bu kez semt pazarından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.
Bebek arabasıyla pazar tezgahlarının arasında dolaşan ünlü oyuncu, eğlenceli kareleriyle kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
"PAZARMAN" VE "BİZİM RUTİN"
Semt pazarındaki renkli atmosferi ve tezgahları hesabına taşıyan oyuncu, oğlunun puset içinde yüzünü kapattığı eğlenceli bir kareye "Pazarman" notunu düştü.
Pazar alışverişi anından bir diğer kareyi ise bebek arabasının üst açısından çekerek "Bizim rutin" ifadesiyle yayınladı.
BARIŞ MANÇO ŞARKISIYLA RENKLENDİRDİ
Paylaşımına merhum usta sanatçı Barış Manço'nun unutulmaz eseri "Domates Biber Patlıcan" şarkısını ekleyen Neslihan Atagül'ün bu samimi ve doğal halleri takipçilerinden büyük ilgi gördü.
Ünlü ismin mütevazı pazar gezintisi sosyal medya kullanıcıları tarafından takdirle karşılandı.
EVLİ MUTLU ÇOCUKLU
2013 yılında 'Fatih Harbiye' dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016 tarihinde görkemli bir düğünle evlenen Neslihan Atagül, mutlu evliliğini gözlerden uzak ama sevgi dolu sürdürüyor.
Ünlü çift, 2025 yılında Aziz adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı. Sosyal medya hesabında aile yaşantısına ve anne olduktan sonraki tatlı telaşlarına sık sık yer veren Atagül'ün pazar paylaşımı da bu mutlu tablonun en doğal yansıması oldu.Mutfaktaki doğal tarzı ilgi çekti