"Bana sorulacak soru değil" demişti: Sayısalda Türkiye 77'ncisi yarışmacı hangi soruda elendi?
Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Şanlıurfa'dan Koç Üniversitesine uzanan başarı hikayesiyle stüdyoya gelen Türkiye 77'ncisi Emrullah Erol, bilgi birikimiyle Oktay Kaynarca'yı kendine hayran bıraktı. Ancak 300 bin liralık kritik soruda devreye giren çifte joker ve seyircilerin yüzde 75'ini yanıltan ters köşe, stüdyoda nefesleri kesti. Genç yarışmacının herkesi şaşkına çeviren kararı ve yarışmanın nefes kesen anları...
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