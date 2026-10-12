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"Bana sorulacak soru değil" demişti: Sayısalda Türkiye 77'ncisi yarışmacı hangi soruda elendi?

Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde Şanlıurfa'dan Koç Üniversitesine uzanan başarı hikayesiyle stüdyoya gelen Türkiye 77'ncisi Emrullah Erol, bilgi birikimiyle Oktay Kaynarca'yı kendine hayran bıraktı. Ancak 300 bin liralık kritik soruda devreye giren çifte joker ve seyircilerin yüzde 75'ini yanıltan ters köşe, stüdyoda nefesleri kesti. Genç yarışmacının herkesi şaşkına çeviren kararı ve yarışmanın nefes kesen anları...

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Kim Milyoner Olmak İster’de Şanlıurfa’dan Gelen Başarı

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde, Şanlıurfa'dan Koç Üniversitesine uzanan başarı hikayesiyle dikkat çeken 21 yaşındaki Emrullah Erol yarıştı.

Emrullah Erol’un Koç Üniversitesi’ne Uzanan Yolculuğu

Sayısal alanda Türkiye 77'ncisi olan ve çift ana dal eğitimi gören genç yarışmacı, sergilediği başarılı performansla 300 bin liralık soruya kadar ulaştı. Peş peşe gelen kritik sorular ve harcanan jokerlerin ardından yarışmacı, kelime anlamı sorusunda elenerek stüdyoya 50 bin liralık baraj ödülüyle veda etti.

Yarışmanın Başında Şaşırtan Hamle

ŞANLIURFA'DAN KOÇ ÜNİVERSİTESİNE UZANAN BAŞARI

Yarışma koltuğuna oturan Emrullah Erol, Şanlıurfa merkezde doğup büyüdüğünü ve 7 çocuklu bir ailenin en küçüğü olduğunu anlattı. Babasının emekli, annesinin ise ev hanımı olduğunu belirten Erol, ilk ve orta öğrenimini tümüyle devlet okullarında tamamladığını, Şanlıurfa Fen Lisesinden mezun olduktan sonra tam burslu olarak Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve Ekonomi çift ana dal programına yerleştiğini söyledi.

İlk İki Soruda Hızlı Cevaplar

YARIŞMANIN İLK SORULARI

Yarışmanın ilk dakikalarında karşısına çıkan soruları hızla aşan Emrullah Erol, dördüncü soruda beklenmedik bir kararla stüdyodakileri şaşırttı.

1. Soru (2.000 TL): "Spor, egzersiz veya diyet yoluyla vücuttaki fazla yağlardan kurtulmak" anlamına gelen ifade soruldu. Yarışmacı hiç tereddüt etmeden "D- Yağ yakmak" yanıtını verdi.

2. Soru (5.000 TL): "Eli kulağında" deyiminin anlamı sorulduğunda "A- Neredeyse olacak" şıkkını seçerek ilk barajı geçti.

Gizem Sorusu ve Aydınlatma Araçları

3. Soru (7.500 TL): "Onunla ilgili çok az şey biliyorum, benim için adı gibi sır kendisi" cümlesindeki kişinin adı soruldu. Yarışmacı, zahire kelimesinin görünen şey anlamına geldiğini belirterek doğru seçenek olan "C- Gizem" yanıtını işaretledi.

4. Soru (10.000 TL): "Hangisi bir çeşit aydınlatma aracı değildir?" sorusu geldi. Şıklar berjer, avize, lambader ve abajur olarak sıralandı.

Berjer Sorusu ve Telefon Jokerinin Kullanımı

Dördüncü soruda abajur ve avizeyi eleyen yarışmacı, lambader ile berjer arasında ikilemde kaldı. Sürenin daralması üzerine telefon jokerini kullanma kararı aldı. Listesindeki isimlerden üniversite arkadaşı Mehmet Enes Kara'yı aratan Erol, arkadaşının "Berjer bir aydınlatma aracı değildir" yönlendirmesiyle "A- Berjer" cevabını vererek doğru yanıta ulaştı.

Oktay Kaynarca'nın "Lambader zaten lamba kökünden geliyor, berjer ise koltuktur, ödümüzü kopardın" sözlerine karşılık Erol, yarışmadan jokersiz dönme korkusuyla paniklediğini itiraf etti.

Sesli Soru: ’Her İki Durumda’ Şarkısının Sahipleri

Temposunu yeniden yakalayan genç yarışmacı, beşinci soruda sesli soruyla karşılaştı. Dinletilen "Her İki Durumda" adlı şarkının sahipleri sorulduğunda, sanatçıların ses tonunu ayırt ederek "D- Soner Sarıkabadayı ve Sefo" cevabıyla 20 bin lirayı hanesine yazdırdı.

Kuzey Yarımküre Sorusu ve 50 Bin Liralık Baraj

Altıncı soruda yöneltilen "Hangi ülke kuzey yarım kürededir?" sorusunda seçenekler Meksika, Yeni Zelanda, Mozambik ve Güney Afrika olarak ekrana geldi. Coğrafi konumları tek tek analiz eden Erol, Afrika ülkeleri ile Yeni Zelanda'nın güney yarım kürede yer aldığını, Meksika'nın ise Ekvator çizgisinin kuzeyinde kaldığını belirterek "A- Meksika" yanıtıyla 30 bin liraya ulaştı.

50 BİN LİRALIK BARAJ AŞILDI

Melih Cevdet Anday’ın Dizeleri Karşısında

Yarışmacının karşısına 50 bin liralık ikinci baraj etabında Melih Cevdet Anday'ın dizeleri çıktı:

Ona bir kitap vereceğim
Rahatını kaçırmak için
Bir öğrenegörsün aşkı
Ağacı o vakit seyredin

Şiirin Adı Soruldu: Ağaçlarla İlgili Şıklar

Bu dizelerle biten şiirin adı soruldu. Şıklar A- Aşktan Korkan Ağaç, B- Rahatı Kaçan Ağaç, C- Kitap Okuyan Ağaç ve D- Ömürlük Kalan Ağaç olarak verildi.

Rahatı Kaçan Ağaç ile 50 Bin Liralık Baraj Aşıldı

Üniversite sınavına hazırlanırken edebiyat ezberlerinden aklında kaldığını belirten Erol, "B- Rahatı Kaçan Ağaç" diyerek 50 bin liralık barajı başarıyla aştı ve para ödülünü güvence altına aldı.

İkinci barajın geçilmesiyle birlikte süre kısıtlaması kalktı ve yarışmacı çift cevap joker hakkını kazandı.

Çekirdeksiz Hücre Sorusu İle 100 Bin Lira

100 BİN VE 200 BİN LİRALIK SORULAR

100 bin lira değerindeki sekizinci soruda ekrana "Hangisinin çekirdeği yoktur?" sorusu geldi.

  • A- Hayvan hücresi
  • B- Bakteri hücresi
  • C- Bitki hücresi
  • D- Mantar hücresi
Bakteri Hücresi ile 100 Bin Lira Kazanıldı

Soruyu okuduktan sonra gülümseyen Emrullah Erol, "Sayısal Türkiye 77'ncisine sorulacak bir soru değil aslında" diyerek izleyenleri tebessüm ettirdi. Hayvan, bitki ve mantar hücrelerinin ökaryot yani gelişmiş hücre yapısına sahip olduğunu, bakteri ve arkelerin ise çekirdeksiz prokaryot yapıda bulunduğunu detaylı şekilde açıklayan yarışmacı, "B- Bakteri hücresi" diyerek 100 bin lirayı saniyeler içinde kazandı.

Galatasaray Üniversitesi Logosu Sorusu

Dokuzuncu basamakta yarışmacının karşısına 200 bin lira değerinde, taraftarı olduğu renklere dair bir soru çıktı.

Galatasaray Üniversitesinin günümüzdeki logosunda, iç içe geçmiş şekilde olan G ve S harfleri sırasıyla hangi renktedir?

Galatasaray Renkleri ile İlgili Çocukluk Anısı

Şıklar kırmızı-kırmızı, sarı-kırmızı, sarı-sarı ve kırmızı-sarı olarak verildi.

Kendisinin de Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen Erol, çocukken logoyu renkli kalemlerle çizdiğini, G harfinin kırmızı, S harfinin sarı olduğunu çok iyi bildiğini anlattı. Ancak soruda kulüp yerine "Galatasaray Üniversitesi" ifadesinin yer alması genç yarışmacının kafasını karıştırdı.

Çift Cevap Jokeri ve 200 Bin Lira Değerinde Soru

Sorunun 200 bin lira değerinde olması sebebiyle altında bir ters köşe arayan Erol, risk almamak için çift cevap joker hakkını kullandı. İlk hakkında "D- Kırmızı ve sarı" diyen yarışmacı, yanıtın doğrudan doğru çıkmasıyla derin bir nefes aldı ancak güçlü bir jokerini boşa harcamış oldu.

300 BİN LİRALIK SORUDA ELENDİ

Video Oynatma İkonu Stüdyoda soğuk duş: Şehriyar ne demektir?
300 Bin Lira Değerindeki Şehriyar Sorusu

Yarışmacı, 300 bin lira değerindeki 10. soruya ulaştığında stüdyoda nefesler tutuldu. Ekrana "Şehriyar ne demektir?" sorusu yansıdı.

  • A- Padişah
  • B- Vali
  • C- Mimar
  • D- Kaymakam
Seyirci Jokeri ve Kelime Üzerinde Akıl Yürütme

Kelime üzerinde uzun süre akıl yürüten Erol, "Padişah olsa mutlaka duyardım" diyerek A şıkkını zihninde ilk anda devre dışı bıraktı. Şehir ve idare kavramlarından yola çıkarak vali veya kaymakam olabileceğini düşündü. Karar vermekte zorlanınca elindeki seyirci jokerini devreye soktu.

Seyirci oylamasında salonun dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

Seyirci Oylaması ve Yüzde 50 Joker Kullanımı
  • B (Vali): Yüzde 50
  • C (Mimar): Yüzde 25
  • D (Kaymakam): Yüzde 19
  • A (Padişah): Yüzde 6

Seyircilerin yüzde 50 oranında vali cevabını vermesi yarışmacıyı ikna etmeye yetmedi. Seyircinin de kelimedeki "şehir" kökünden etkilenmiş olabileceğini düşünen Erol, büyük ödül yolunda kalan son jokeri olan yüzde 50 yarı yarıya hakkını da kullandı.

Beklenmedik Joker Sonucu: Vali ve Mimar Silindi

Bilgisayar ekranından yanlış iki seçenek silindiğinde stüdyoda adeta soğuk duş etkisi yaşandı. Seyircilerin toplamda yüzde 75 oy verdiği vali ve mimar seçenekleri elendi; geriye yalnızca "A- Padişah" ve "D- Kaymakam" şıkları kaldı.

Son İki Şık Arasında Zor Karar

Seyircinin en çok güvendiği şıkların silinmesiyle şaşkınlık yaşayan Emrullah Erol, iki seçenek arasında kaldı. Çekilme ihtimalini değerlendiren yarışmacı, 200 bin lirayı alıp ayrılmak yerine tahmin yürütmeyi seçti. Padişah unvanının bu kelimeyle örtüşmeyeceği düşüncesinde ısrar eden genç yarışmacı, "D- Kaymakam" cevabında son kararını bildirdi.

300 Bin Liralık Soruda Elendi, 50 Bin Lira Kazandı

Doğru cevabın "A- Padişah" olduğunun açıklanmasıyla birlikte yarışmacı 300 bin liralık soruda elendi. Çekilmeyerek risk alan Erol, 200 bin lirayı kaybetse de ikinci barajı geçtiği için 50 bin liralık ödülle yarışmayı noktaladı. Sunucu Oktay Kaynarca, genç yarışmacıyı azmi ve başarı dolu eğitim yolculuğu dolayısıyla tebrik ederek stüdyodan uğurladı.

Milyonerde hem sunucu hem para ödülü değişti: Büyük ödül 10 milyon liraya çıktı

(Haberde yer alan görseller atv ve takvim.com.tr grafik servisine aittir.)

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