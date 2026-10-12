3. Soru (7.500 TL): "Onunla ilgili çok az şey biliyorum, benim için adı gibi sır kendisi" cümlesindeki kişinin adı soruldu. Yarışmacı, zahire kelimesinin görünen şey anlamına geldiğini belirterek doğru seçenek olan "C- Gizem" yanıtını işaretledi.

4. Soru (10.000 TL): "Hangisi bir çeşit aydınlatma aracı değildir?" sorusu geldi. Şıklar berjer, avize, lambader ve abajur olarak sıralandı.