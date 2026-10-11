Çifte vatandaşlık işlemlerinin ardından aile ziyareti: Çağatay Ulusoy anne ve babası ile birlikte köyde
Anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu bilinen Çağatay Ulusoy, anne ve babası Refiye Ulusoy ile birlikte köklerinin uzandığı Beli Lom köyüne gitti. Ata topraklarında köylülerle ve hayranlarıyla bir araya gelen Ulusoy, mütevazı ve samimi tavırlarıyla takdir topladı.
Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağatay Ulusoy, bu kez ailesiyle gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretiyle gündeme geldi.
AİLE KÖKLERİNE ZİYARET
Ünlü oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babasıyla birlikte aile köklerinin uzandığı Beli Lom köyüne gitti.
ATA TOPRAKLARINA AİLE ZİYARETİ
23 Eylül 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy'un anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni bir aileden geldiği biliniyor.
SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ
Ailesinin geçmişine uzanan toprakları ziyaret eden ünlü oyuncu, anne ve babasıyla birlikte köyde vakit geçirdi. Ulusoy'un bu ziyareti, sosyal medyada da ilgi gördü.
HAYRANLARINI KIRMADI
Bulgaristan ziyareti sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çağatay Ulusoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini geri çevirmedi.
Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren oyuncunun samimi tavırları dikkat çekti. Ulusoy'un Bulgaristan'da çekilen fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
DAHA ÖNCE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ İÇİN GİTMİŞTİ
Öte yandan Çağatay Ulusoy, daha önce "Eşref Rüya" dizisinin sezon finalinin ardından çifte vatandaşlık ve evrak işlemleri için Bulgaristan'a gitmişti.
GÖREVLİDEN HATIRA KARESİ
Ünlü oyuncunun bu ziyareti, işlemlerini gerçekleştiren görevlinin kendisiyle çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.