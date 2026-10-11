Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağatay Ulusoy , bu kez ailesiyle gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretiyle gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babasıyla birlikte aile köklerinin dayandığı Bulgaristan’ın Beli Lom köyünü ziyaret etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan yakışıklı oyuncu, ata topraklarında ailesiyle vakit geçirip köylülerle sohbet etti.

ATA TOPRAKLARINA AİLE ZİYARETİ

23 Eylül 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy'un anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni bir aileden geldiği biliniyor.