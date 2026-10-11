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Çifte vatandaşlık işlemlerinin ardından aile ziyareti: Çağatay Ulusoy anne ve babası ile birlikte köyde

Anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni olduğu bilinen Çağatay Ulusoy, anne ve babası Refiye Ulusoy ile birlikte köklerinin uzandığı Beli Lom köyüne gitti. Ata topraklarında köylülerle ve hayranlarıyla bir araya gelen Ulusoy, mütevazı ve samimi tavırlarıyla takdir topladı.

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Çifte vatandaşlık işlemlerinin ardından aile ziyareti: Çağatay Ulusoy anne ve babası ile birlikte köyde

Başarılı oyunculuğu ve yer aldığı projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Çağatay Ulusoy, bu kez ailesiyle gerçekleştirdiği Bulgaristan ziyaretiyle gündeme geldi.

Çağatay Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babasıyla birlikte aile köklerinin dayandığı Bulgaristan’ın Beli Lom köyünü ziyaret etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Çağatay Ulusoy, annesi Refiye Ulusoy ve babasıyla birlikte aile köklerinin dayandığı Bulgaristan’ın Beli Lom köyünü ziyaret etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

AİLE KÖKLERİNE ZİYARET

Ünlü oyuncu, annesi Refiye Ulusoy ve babasıyla birlikte aile köklerinin uzandığı Beli Lom köyüne gitti.

Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan yakışıklı oyuncu, ata topraklarında ailesiyle vakit geçirip köylülerle sohbet etti.Baba tarafından Bulgaristan göçmeni olan yakışıklı oyuncu, ata topraklarında ailesiyle vakit geçirip köylülerle sohbet etti.

ATA TOPRAKLARINA AİLE ZİYARETİ

23 Eylül 1990'da İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy'un anne tarafından Boşnak, baba tarafından ise Bulgaristan göçmeni bir aileden geldiği biliniyor.

Çifte vatandaşlık işlemlerinin ardından aile ziyareti: Çağatay Ulusoy anne ve babası ile birlikte köyde-4

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Ailesinin geçmişine uzanan toprakları ziyaret eden ünlü oyuncu, anne ve babasıyla birlikte köyde vakit geçirdi. Ulusoy'un bu ziyareti, sosyal medyada da ilgi gördü.

Ziyaret sırasında kendisini tanıyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ulusoy, fotoğraf isteklerini kırmayarak samimi tavır sergiledi.Ziyaret sırasında kendisini tanıyan hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ulusoy, fotoğraf isteklerini kırmayarak samimi tavır sergiledi.

HAYRANLARINI KIRMADI

Bulgaristan ziyareti sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Çağatay Ulusoy, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen sevenlerini geri çevirmedi.

Hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren oyuncunun samimi tavırları dikkat çekti. Ulusoy'un Bulgaristan'da çekilen fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Çifte vatandaşlık işlemlerinin ardından aile ziyareti: Çağatay Ulusoy anne ve babası ile birlikte köyde-6

DAHA ÖNCE VATANDAŞLIK İŞLEMLERİ İÇİN GİTMİŞTİ

Öte yandan Çağatay Ulusoy, daha önce "Eşref Rüya" dizisinin sezon finalinin ardından çifte vatandaşlık ve evrak işlemleri için Bulgaristan'a gitmişti.

Daha önce çifte vatandaşlık evrakları için gittiği ülkede çekilen yeni fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.Daha önce çifte vatandaşlık evrakları için gittiği ülkede çekilen yeni fotoğrafları sosyal medyada kısa sürede geniş yankı buldu.

GÖREVLİDEN HATIRA KARESİ

Ünlü oyuncunun bu ziyareti, işlemlerini gerçekleştiren görevlinin kendisiyle çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medyada paylaşmasıyla ortaya çıkmıştı.

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