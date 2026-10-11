Kurtlar Vadisi'nde "Puslu" kehanet: 2014'te "fon dolandırıcılığı" sahnesi yayımlamışlar
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden sadece iki gün önce Kurtlar Vadisi dizisinde yayınlanan infaz sahnesiyle başlayan adli soruşturmayla şüphelerin odağına yerleşen dizideki şifreli mesajlar ve karanlık kehanetlere bir yenisi daha eklendi. Kurtlar Vadisi’nin 2014 yılında yayınlanan bölümlerinde günümüzdeki fon dolandırıcılığı ve borsa manipülasyonlarına benzer sahnelerin birebir ekranlara getirildiği belirlendi. “Savcı Leyla” karakterine anlatılan yapay fiyat hareketleri ve fon soygunu planlarından bahsedilmesi dikkat çekti. Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan özel dairenin yürüttüğü Kozinoğlu soruşturmasında, dizinin bölümleri bilirkişi heyeti tarafından inceleniyor.
Türk televizyonlarında yıllarca mafya ve derin devlet konseptiyle yayınlanan ancak arka planda karanlık odakların mesaj tahtasına dönüştüğü iddia edilen Kurtlar Vadisi dizisi hakkındaki soruşturma giderek büyüyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünden sadece iki gün önce dizide yayınlanan infaz sahnesinin yankıları sürerken, yapımın 12 yıl önce günümüzdeki fon krizini ve borsa manipülasyonlarını birebir senaryolaştırdığı ortaya çıktı.
"FON ADI ALTINDA ÜLKE SOYULUYOR"
Dizinin 9 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan 210. bölümünde yer alan sahneler, yapımın adeta finansal operasyonlar için önceden hazırlanan yol haritası olduğu yorumlarına yol açtı.
İlgili sahnede "Savcı Leyla" karakterinin makamına gelen borsa uzmanı Gökçer, "Belirli sermaye grupları fon alımı yaparak değerleri yapay şekilde yükseltiyor. Zirveye ulaşıldığında aniden dövize yönelip piyasayı çökertiyorlar. Fiyatlar en dibe vurduğunda ise aynı gruplar sisteme geri dönerek hakimiyeti ele alıyor." ifadelerini kullanıyor.
Aradan geçen 12 yılın ardından günümüzde yaşanan fon dolandırıcılığı vakalarının dizideki bu kurguyla birebir örtüşmesi, senaryonun ardındaki ağın yeniden sorgulanmasına neden oldu.
Yapımın 213. bölümünde Borsa İstanbul üzerindeki alım satım işlemlerinin yurt dışından verilen talimatlarla yönlendirildiğinin işlenmesi dikkat çekti.
KOZİNOĞLU SORUŞTURMASI VADİ'YE UZANMIŞTI
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011 tarihindeki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu dizisine uzanmıştı.
Adalet Bakanlığı bünyesinde Mayıs 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Silivri Sulh Ceza Hakimliği 26 Ağustos 2026 tarihinde eski takipsizlik kararını kaldırdı. Kozinoğlu'nun ölümünden sadece iki gün önce, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 123. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakteri üzerinden, "Cezaevindeki infaz emri verilmiştir, şırıngayla öldürülecek." mesajının ekranlara taşınması yargıyı harekete geçirdi.
MEZAR AÇILDI 9 KİŞİ TUTUKLANDI
Genişletilen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapılarak Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Elde edilen yeni bulgular ışığında 7 ve 10 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen iki büyük operasyonla düğmeye basıldı. Aralarında cezaevi personeli, tıp teknisyenleri ve eski kumpas savcılarının bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemler neticesinde 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Karanlık bilgi akışının kaynağını tespit etmek isteyen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı 14 Eylül 2026 tarihinde bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırdı. Yaklaşık 2,5 saat süren sorguda senaristlerin, "Senaryodaki olaylar tamamen tesadüften ibarettir, herhangi bir yerden talimat almadık." diyerek suçlamaları reddetmişti.
Savcılık, şüphelilerin HTS ve baz kayıtlarını geriye dönük incelemeye alırken, uzmanlardan oluşan bilirkişi heyetinin dizinin tüm bölümlerini saniye saniye analiz etmesine karar verdi.