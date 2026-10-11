Aradan geçen 12 yılın ardından günümüzde yaşanan fon dolandırıcılığı vakalarının dizideki bu kurguyla birebir örtüşmesi, senaryonun ardındaki ağın yeniden sorgulanmasına neden oldu.

Adalet Bakanlığı bünyesinde Mayıs 2026'da kurulan Faili Meçhul Suçları Daire Başkanlığı tarafından yürütülen incelemeler sonucunda, Silivri Sulh Ceza Hakimliği 26 Ağustos 2026 tarihinde eski takipsizlik kararını kaldırdı. Kozinoğlu'nun ölümünden sadece iki gün önce, 10 Kasım 2011'de yayınlanan 123. bölümde Kazım Kaşifoğlu karakteri üzerinden, " Cezaevindeki infaz emri verilmiştir, şırıngayla öldürülecek ." mesajının ekranlara taşınması yargıyı harekete geçirdi.

MEZAR AÇILDI 9 KİŞİ TUTUKLANDI

Genişletilen soruşturma kapsamında fethi kabir işlemi yapılarak Kozinoğlu'nun mezarı açıldı. Elde edilen yeni bulgular ışığında 7 ve 10 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenen iki büyük operasyonla düğmeye basıldı. Aralarında cezaevi personeli, tıp teknisyenleri ve eski kumpas savcılarının bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, adli işlemler neticesinde 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karanlık bilgi akışının kaynağını tespit etmek isteyen Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan'ı 14 Eylül 2026 tarihinde bilgi sahibi sıfatıyla ifadeye çağırdı. Yaklaşık 2,5 saat süren sorguda senaristlerin, "Senaryodaki olaylar tamamen tesadüften ibarettir, herhangi bir yerden talimat almadık." diyerek suçlamaları reddetmişti.