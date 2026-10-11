Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, çarpışmanın etkisiyle 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 27 kişi yaralandı. Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere taşırken, güvenlik güçleri yolda geniş çaplı önlem aldı.

Manisa Valiliğinin açıklaması şöyle:



"Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır. Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." Otobüs şoförü Metin Yavuz (Foto: DHA)

2 ŞOFÖR GÖZALTINDA



Kazaya karışan yolcu otobüsünün şoförü ve tırın şoförünün gözaltına alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi. Feci kazayla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı. İlgili kurumların teyakkuz halinde olduğunu bildiren Çiftçi şunları söyledi: "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."





1 YARALININ DURUMU AĞIR



Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.



Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır, 18'inin orta, 8'inin ise iyi olduğu belirtildi.

Bakan Memişoğlu'nun paylaşımı (Foto: Sosyal medya)



Memişoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



"Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."



