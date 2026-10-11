Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile TIR kamyonu kazası! 11 kişi öldü 2 şoför gözaltında
Manisa'nın Akhisar ilçesinde Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu üzerinde seyir halindeki tur otobüsü ile ahşap malzeme yüklü tır kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 11 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamalarda, yaralıların çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı, kurtarma çalışmalarının tüm ilgili kurumların koordinasyonuyla sürdürüldüğü bildirildi. Kazaya karışan iki şoförün gözaltına alındığı belirtildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinden geçen İstanbul otobanında ahşap malzeme yüklü tır kamyonu ile tur otobüsünün çarpışması sonucu feci kaza meydana geldi.
Manisa'da kaza: 11 ölü, 27 yaralı
Alınan bilgiye göre, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde tır kamyonu ile 34 yolcuyu taşıyan 16 AED 124 plakalı tur otobüsü çarpıştı.
Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, çarpışmanın etkisiyle 11 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada 27 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan 27 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Manisa Valiliğinin açıklaması şöyle:
"Bugün 11.11'de Akhisar otoban girişi yakınında Bursadan İzmir istikametine gitmekte olan tur otobüsü ve çekicinin kazaya karıştığı ihbarı alınmıştır.
Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri yönlendirilmiş olup, kazadan etkilenen vatandaşlarımızı kurtarma çalışmaları hızlıca başlatılmıştır.
Kazada 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımızın hastanelere sevki sağlanmıştır. Kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."
2 ŞOFÖR GÖZALTINDA
Kazaya karışan yolcu otobüsünün şoförü ve tırın şoförünün gözaltına alındığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.
Feci kazayla ilgili İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi açıklama yaptı.
İlgili kurumların teyakkuz halinde olduğunu bildiren Çiftçi şunları söyledi:
"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 11 vatandaşımız vefat etmiş, 27 vatandaşımız yaralanmıştır.
AFAD, emniyet, jandarma, itfaiye ve 112 Sağlık ekiplerimiz süratle olay yerine sevk edilerek müdahale çalışmalarına başlamıştır. Süreci bütün ilgili kurumlarımızla birlikte yakından takip ediyoruz.
Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
Allah ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü kaza ve felaketten muhafaza eylesin."
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 27 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.
Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır, 18'inin orta, 8'inin ise iyi olduğu belirtildi.
Memişoğlu, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Manisa'da tur otobüsü ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen elim trafik kazasında 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Kazada yaralanan 27 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altına alınmıştır. Tedavisi süren yaralılarımızdan 1 vatandaşımızın durumu ağır, 18'inin orta ve 8'inin sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyorum."
1 YARALININ DURUMU AĞIR
Manisa Valisi Vahdettin Özkan, "Tekrar çok geçmiş olsun. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Trafik kurallarına harfiyen riayet etmenin ne kadar hayati olduğunu tekrar acı bir şekilde yaşıyoruz. Tüm sürücülerimizin bu kurallara uymasını ve bir refleks haline getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Kazaya ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." paylaşımını yaptı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Manisa'da meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini paylaştı.