AK Parti'ye geçen Cemil Tugay'dan İzmir'e yatırım mesajı! Başkan Erdoğan'ın talimatını açıkladı
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye katılmasının ardından başlayan tartışmalara noktayı koydu. Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara İzmir için talimat verdiğini açıklarken, merkezi hükümetle başlayan iş birliğinin kente kazandıracağı yatırımları tek tek anlattı. CHP dönemindeki hizmet anlayışını eleştiren Tugay, İzmir'in yaşam tarzına müdahale edileceği iddialarına sert tepki gösterdi. Körfez tüp geçidi, ikinci çevre yolu, kentsel dönüşüm ve yarım kalan opera binası için yol haritasını paylaşan Tugay, "İzmir'de hiçbir projeyi yarım bırakmayacağım." mesajını verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasıyla kent siyasetinde başlayan tartışmalar sürerken, Tugay'dan parti değişikliğine ve İzmir'in geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Yeni Asır gazetesine konuşan Tugay, siyasi tercihinin değişmesine rağmen İzmir'e ve kentin değerlerine bakışının aynı olduğunu vurguladı.
Parti değişikliğinin ardından kendisine yönelik eleştirilere yanıt veren Tugay, İzmir'in sorunlarını çözmek ve kente daha fazla yatırım kazandırmak amacıyla bu kararı aldığını belirtti. Başkan Erdoğan'ın kutuplaşmaya karşı verdiği mesajlardan etkilendiğini anlatan Tugay, merkezi hükümet ile yerel yönetim arasındaki iş birliğinin İzmir için önemli fırsatlar oluşturacağını ifade etti.
Tugay, İzmir'in yaşam tarzının korunacağını, yatırımların hızlanacağını ve görev süresi boyunca hiçbir projenin yarım bırakılmayacağını söyledi.
"İZMİRLİLER BENİM KARARIMA GÜVENSİN"
AK Parti'ye geçişinin ardından İzmirlilere seslenen Cemil Tugay, siyasi tercihindeki değişimin kişisel değerlerini etkilemediğini vurguladı.
Tugay, "İzmirli olmak benim kimliğim, ben hiç değişmedim. İzmirliler benim onlar için iyi olacağını düşündüğüm kararıma güvensin" ifadelerini kullandı.
Kente daha iyi hizmet etmek için bu kararı aldığını belirten Tugay, İzmirlilere verdiği sözleri yerine getirmek konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.
"İZMİR, İZMİR OLARAK YAŞAMAYA DEVAM EDECEK"
Parti değişikliğinin ardından özellikle Kordon'daki eğlence mekanlarının kapatılacağı ve kentte yaşam tarzına müdahale edileceği yönündeki endişelere yanıt veren Tugay, AK Partili belediyelerin yönettiği şehirlerde insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını görmediğini söyledi.
Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şehirlerin kendilerine özgü kültürel yapıları bulunduğunu belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin her yerinde AK Partili belediyeler var ve o şehirlerde insanlar normal özgür yaşamlarını sürdürüyorlar. Türkiye zaten genel olarak AK Parti tarafından yönetiliyor; böyle yasaklar gelecek olsa merkez hükümetten gelir, belediye neyi durdursun? Burada insanları korkutmayı amaçlayan bir kutuplaştırma siyaseti var. İzmirlilerin tamamının bu gerçekle yüzleşmesini diliyorum."
Önlerinde iki buçuk yıllık bir süre bulunduğunu hatırlatan Tugay, bu süreçte İzmirlilerin endişelerinin yersiz olduğunu göreceğini savundu.
Tugay, "Bu süreçte ne bakanlarımızdan, ne Cumhurbaşkanımızdan, ne de yerel AK Parti siyasetçilerinden "İzmir'in falanca konuda özgürlüğünü kısıtlayalım, şöyle bir yasak getirelim, engel olalım" diye tek bir cümle duymadım. Böyle bir şey mümkün değil. İzmir, İzmir olarak yaşamaya devam edecek. İnsanlar eskisi gibi yaşantılarını sürdürecekler. Farklı olan tek bir şey olacak: Artık çok daha hızlı ve yoğun bir belediye hizmeti görecekler, şehre yatırımlar gelecek, pek çok iş yapılacak." dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN KUTUPLAŞMA MESAJINA DİKKAT ÇEKTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmaya değinen Tugay, siyasi kutuplaşmanın Türkiye'ye zarar verdiğini belirtti.
Başkan Erdoğan'ın bu konudaki mesajlarının yeterince anlaşılmadığını düşündüğünü söyleyen Tugay, şöyle konuştu:
"Son Meclis açılışında yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız döne dolaşa buna vurgu yaptı: "Kutuplaştırma üzerinden yapılan siyaset bu ülkeye zarar veriyor, bunun değişmesi için çalışacağız" dedi. Bu o kadar önemli bir mesaj ki! Yani "Artık birbirinize düşman olmayın, siyaset üzerinden bu kadar ayrışmayın. Ülkemizi düşünelim ve hep beraber ülkenin iyileşmesi için çaba gösterelim" mesajı veriyor. Bu düşünce bana çok doğru geldi."
Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul töreninde yaptığı konuşmada da aynı düşünceyi dile getirdiğini aktardı.
"RESMEN BİR LİNÇ KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR"
AK Parti'ye katılmasının ardından medya ve sosyal medyada kendisine yönelik ağır suçlamalarda bulunulduğunu belirten Tugay, tepkilerin sistematik bir karalama kampanyasına dönüştüğünü savundu.
Tugay, "Resmen bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta "vatan haini" ilan edildim; "İzmir'i işgal ettiler" gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır." ifadelerini kullandı.
Kendisinin belediye başkanlığı görevini daha iyi yapabilmek için çalıştığını vurgulayan Tugay, İzmir'de büyüdüğünü ve kentin ruhunu taşıdığını söyledi.
Tugay, "İzmirliler bana niye oy verdi? Ne yapmam için oy verdiniz? Belediye başkanlığı yapmam için değil mi? Ben peki başka bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Hayır. 'Daha iyi belediye başkanlığı nasıl yaparım, İzmir'in sorunlarını daha fazla nasıl çözeriz' bunun peşindeyim. Şu andaki tek derdim bu." dedi.
Önceki değer yargılarını koruduğunu belirten Tugay, hiçbir vatandaşı siyasi görüşüne göre ayırmadan çalışmaya devam edeceğini ifade etti.
ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN NEDEN AYRILDIĞINI ANLATTI
Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğini sonlandırmasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi.
Dernekle uzun süredir aktif bir ilişkisinin bulunmadığını belirten Tugay, daha önce de üyelikten ayrılmayı düşündüğünü ancak işlemi ertelediğini söyledi.
Herhangi bir etkinliğine katılmadığı ve faaliyetlerine davet edilmediği dernekten e-Devlet üzerinden ayrıldığını anlatan Tugay, bu kararın Atatürk'e yönelik düşüncelerinde değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı.
Tugay, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hep sevgi ve saygı duydum. Bundan sonra da aynı sevgi ve saygıyı koruyacağım. Kimse benim Atatürk ile ilgili düşüncelerimi değiştiremez; zaten kimseden böyle bir talep de gelmez." dedi.
Atatürk'e bağlılığın yalnızca bir dernek üyeliğiyle ölçülemeyeceğini belirten Tugay, "Atatürk'ü anmak sadece kuru nutuklar çekmek ya da bir derneğe üye olmaktan ibaret değildir. Derneğe üye olmayan diğer insanlar Atatürk'ü sevmiyor mu yani? Dernekten ayrılmış olmam kesinlikle Atatürk'e dair düşüncelerimin değiştiği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.
"AK PARTİ ZATEN 24 YILDIR İKTİDARDA"
Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın toplumda ayrışmaya yol açtığını savunan Tugay, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesini yönetmesinin kentin yaşam biçimini değiştireceği yönündeki söylemleri eleştirdi.
Tugay, "Diyorlar ki: 'AK Parti'ye İzmir'i teslim edemeyiz.' Ben de onlara diyorum ki: AK Parti 24 yıldır hükümet. 24 yıldır İzmir'i valisiyle, kaymakamıyla, emniyetiyle, milli eğitimiyle, sağlığıyla ve yüzlerce kurumuyla zaten hükümet yönetiyor." dedi.
Belediyenin merkezi yönetim kurumlarıyla çatışmak yerine iş birliği yapmasının İzmir'e daha fazla katkı sağlayacağını belirten Tugay, yeni dönemin bu yöndeki endişelerin gerçeği yansıtmadığını göstermek açısından fırsat olacağını ifade etti.
"İZMİR TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR HIZLI DEĞİŞECEK"
İzmirlilerden kendisini siyasi tartışmalar yerine ortaya koyacağı hizmetlerle değerlendirmelerini isteyen Tugay, kentin sanayi, tarım ve ticaret alanlarındaki sorunlarına da dikkat çekti.
Tugay, "Kararıma güvenmelerini istiyorum. Ben değişmedim; daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Yaşamlarına müdahale edecek hiçbir şey olmayacak. Tersine, İzmir'in belki tarihinde olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayacağına söz veriyorum." dedi.
Sanayi, tarım ve ticarette yaşanan sorunların çözümü için Ankara ile İzmir arasında yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirten Tugay, bütün enerjisini İzmir'e hizmet etmeye ayıracağını söyledi.
Farklı siyasi görüşlere saygı duymaya devam edeceğini belirten Tugay, sanayiciler, iş insanları ve vatandaşlardan parti değişikliği konusunda olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti.
Ancak Tugay, oluştuğunu savunduğu baskı ortamı nedeniyle bazı vatandaşların bu desteği açıkça dile getirmekte zorlandığını ileri sürdü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAKANLARA İZMİR TALİMATI
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümet arasında yeni bir iş birliği döneminin başladığını belirten Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara İzmir'in sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri yönünde talimat verdiğini açıkladı.
Tugay, "Cumhurbaşkanımız bütün bakanlara İzmir ile yakın çalışmaları ve kentin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri talimatını vermiş. Bunun olumlu etkilerini şimdiden hissediyoruz." ifadelerini kullandı.
Bir günde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı ile Milli Eğitim bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini anlatan Tugay, Sağlık Bakanının da kendisini ziyaret ettiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İzmir'in şehir içi ve çevre ilçeleri kapsayan ulaşım projeleri için bir master plan üzerinde çalıştığını belirten Tugay, belediyenin de kendi planlamalarını yürüttüğünü aktardı.
Bakanlık yetkilileri ile belediyenin ilgili birimlerinin en kısa sürede bir araya geleceğini ifade eden Tugay, projelerin ve karşılıklı taleplerin ortak bir çalışma masasında değerlendirileceğini söyledi.
Tugay, "İzmir'in yıllardır beklediği yatırımları hızlandırmak ve kentimize hak ettiği vizyonu kazandırmak için merkezi hükümetimizle tam bir uyum ve kararlılık içinde çalışıyoruz." dedi.
KÖRFEZ'İN ALTINDAN DEMİRYOLU TÜP GEÇİDİ
İzmir için düşündüğü en önemli projelerden birinin Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçidi olduğunu belirten Tugay, projenin kent ulaşımında büyük bir dönüşüm sağlayabileceğini ifade etti.
Tugay, "Karşıyaka ile Konak arasında Körfez'in altından geçecek demiryolu tüp geçit projesini çok önemsiyorum. Bu hat Üçyol'a bağlandığında Mavişehir'den Gaziemir'e kadar kesintisiz bir metro hattımız oluşacak ve toplu ulaşımda devrim yaratacaktır." dedi.
Projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile görüştüklerini belirten Tugay, Bakan'ın öneriye olumlu yaklaştığını ve teknik çalışma yapılması gerektiğini söylediğini aktardı.
İKİNCİ ÇEVRE YOLU İÇİN SÖZ ALDI
İzmir'deki trafik sorununun çözümünde ikinci çevre yolu projesinin büyük önem taşıdığını belirten Tugay, projenin kısa sürede başlaması konusunda söz aldıklarını açıkladı.
Tugay, "İkinci çevre yolu projesi de çok kısa sürede başlayacak, bunun sözünü aldık. Bu proje aslında yıllar önce başlayabilirdi ancak geçmiş dönem belediye yönetiminin karşı çıkması sebebiyle gecikti. Bugün Altınyol ve mevcut çevre yolundaki trafiği hafifletmenin tek yolu bu projedir." ifadelerini kullandı.
Havaalanı ulaşımını rahatlatmak amacıyla Fuar İzmir'in arkasından ve Buca üzerinden geçecek iki yeni yol bağlantısının da planları arasında bulunduğunu belirtti.
İzmir'de 12 yıldır tamamlanamayan bir tünel bulunduğuna dikkat çeken Tugay, göreve geldikleri iki yılda, önceki 10 yılda yapılan çalışmadan daha fazlasını kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiklerini savundu.
İZBAN'A YENİ TRENLER, KENTE YENİ TRAMVAY HATLARI
İZBAN'da uzun süredir devam eden aksaklıkların giderilmesi için de merkezi hükümetle birlikte çalışacaklarını belirten Tugay, yeni tren alımlarıyla ulaşım kalitesinin artırılacağını söyledi.
Otobüs filosunun yenilenmesi, troleybüslerin ve yeni tramvay hatlarının İzmir'e kazandırılmasının da planlandığını açıkladı.
Tugay, trafik ve ulaşım sorunlarının yıllar içerisinde biriktiğini belirterek kurumlar arasında yapılacak görev dağılımı ve ortak çalışmalarla çözüm üretileceğini ifade etti.
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE TOKİ İLE YENİ DÖNEM
İzmir'in en önemli sorunlarından birinin deprem riski olduğunu vurgulayan Tugay, kentsel dönüşüm konusunda geçmiş dönemlerde yeterli adım atılmadığını savundu.
TOKİ ile iş birliğine karşı çıkan yaklaşımları eleştiren Tugay, "Ne yazık ki uzun yıllardır bu konuda kayda değer doğru bir adım atılmadı ve TOKİ'yi İzmir'e sokmam anlayışıyla hareket edildi. Bu kafayla hiçbir sorunu çözemeyiz. Siyasi değerlendirmeleri bir kenara bırakıp şehrin geleceğine bakmalıyız." dedi.
Kentsel dönüşümde Ballıkuyu bölgesine öncelik verdiklerini belirten Tugay, buranın Büyükşehir Belediyesinin bakanlıktan yetki aldığı tek bölge olduğunu söyledi.
Ballıkuyu'da başlayacak dönüşümün diğer bölgeler için de örnek oluşturacağını ifade etti.
440 HEKTARLIK ALANDA DÖNÜŞÜM PLANI
İzmir'de kentsel dönüşüm çalışmalarının yürütüleceği bölgeleri de açıklayan Tugay, Aktepe-Emrez, Karabağlar'da 15 mahalleyi kapsayan 440 hektarlık alan, Bayraklı ve Güzeltepe'de dönüşüm süreçlerinin yaşanacağını belirtti.
Kooperatif projelerine ilişkin de bilgi veren Tugay, Örnekköy'de bazı dairelerin teslim edildiğini, kalanların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Uzundere'deki çalışmaların hızla ilerlediğini, Gaziemir'de ise ihaleye çıkılacağını ifade etti.
Tugay, "Başlattığımız kentsel dönüşüm hamleleriyle bu dönem sonuna kadar binlerce hemşerimizi güvenli konutlara kavuşturmayı hedefliyoruz." dedi.
MENEMEN'DE 3 BİN 100 SOSYAL KONUT
Menemen'de 3 bin 100 konutluk sosyal konut projesinin ilerlediğini belirten Tugay, TOKİ'nin İzmir'deki yatırımlarının artırılmasını istediklerini söyledi.
Özellikle kentsel dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duyulan rezerv konutların karşılanması için TOKİ'nin sosyal konut yatırımlarının önemine dikkat çekti.
Tugay ayrıca kentte çöp bertaraf tesisi kurulması için birkaç farklı noktada çalışmalar yürüttüklerini belirtti.
YARIM KALAN OPERA BİNASI İÇİN BAKANLIK FORMÜLÜ
İzmir'de uzun süredir tamamlanamayan opera binası projesinin de gündemlerinde olduğunu belirten Tugay, belediyenin yapıyı tamamlamak üzere hazırlık yaptığını açıkladı.
Projeyi deniz ve kara tarafı olmak üzere iki etaba ayırdıklarını söyleyen Tugay, mimari projedeki bazı revizyonların tamamlandığını ve yakın zamanda ihaleye çıkmayı planladıklarını belirtti.
Sürecin hızlandırılması için AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan ile alternatif bir model üzerinde görüştüklerini de açıklayan Tugay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak protokol yapılmasının gündemde olduğunu ifade etti.
Tugay, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapacağımız ortak protokolle, atıl kalan projeyi kentin hizmetine en hızlı şekilde sunmak için güç birliği yapıyoruz. Amacımız bu yapının bir an önce bitmesidir. İzmir'de hiçbir projeyi yarım bırakmayacağım." dedi.
KÖRFEZ TEMİZLİĞİNDEN BASMANE'YE YENİ PROJELER
İzmir'de hayata geçirmek istediği diğer projeleri de sıralayan Tugay, Körfez temizliği ve geçişine yönelik acil eylem planı, spor ve kültür tesisleri ile tarihi alanların yeniden kente kazandırılması üzerinde çalışacaklarını söyledi.
Özellikle Basmane gibi tarihi bölgelerin hızlı şekilde yenilenmesinin hedefleri arasında bulunduğunu belirtti.
Ulaşım, çevre, kültür ve şehircilik alanlarında merkezi hükümetle iş birliği içinde çalışacaklarını vurgulayan Tugay, İzmir'e mümkün olan en fazla yatırımı kazandırmak istediğini ifade etti.
"BÜTÜN ENERJİMİ İZMİR'E HİZMET ETMEYE VERECEĞİM"
Parti değişikliğinin ardından başlayan siyasi tartışmalara rağmen önceliğinin İzmir olduğunu belirten Cemil Tugay, vatandaşların kendisini hizmetleri üzerinden değerlendirmesini istedi.
Tugay, "Hemşehrilerimden beklentim, bizi sonuçlarımız üzerinden değerlendirmeleridir. Bütün enerjimi İzmir'e hizmet etmeye vereceğim. Herkes siyasi tercihinde özgürdür. Farklı siyasi görüşlere her zaman saygı duyacağım." dedi.
Siyasetin zamanı geldiğinde yapılacağını, vatandaşların da seçimlerde kendi değerlendirmelerini özgürce ortaya koyacağını belirten Tugay, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: "Siyaset zamanı gelince yapılır, vatandaşımız seçimde değerlendirmesini özgürce yapar. Ben görevde olduğum süre boyunca bu şehre kazandırabileceğimiz maksimum hizmeti getirmek için var gücümle çalışacağım."