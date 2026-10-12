Cemil Tugay, İzmir’de yatırımların hızlanacağını söyledi. (Foto: AA) "İZMİR, İZMİR OLARAK YAŞAMAYA DEVAM EDECEK" Parti değişikliğinin ardından özellikle Kordon'daki eğlence mekanlarının kapatılacağı ve kentte yaşam tarzına müdahale edileceği yönündeki endişelere yanıt veren Tugay, AK Partili belediyelerin yönettiği şehirlerde insanların özgürlüklerinin kısıtlandığını görmediğini söyledi.

Cemil Tugay AK Parti’ye geçiş kararının perde arkasını anlattı! CHP’ye Yanımda durmadılar çıkışı Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şehirlerin kendilerine özgü kültürel yapıları bulunduğunu belirten Tugay, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin her yerinde AK Partili belediyeler var ve o şehirlerde insanlar normal özgür yaşamlarını sürdürüyorlar. Türkiye zaten genel olarak AK Parti tarafından yönetiliyor; böyle yasaklar gelecek olsa merkez hükümetten gelir, belediye neyi durdursun? Burada insanları korkutmayı amaçlayan bir kutuplaştırma siyaseti var. İzmirlilerin tamamının bu gerçekle yüzleşmesini diliyorum." Önlerinde iki buçuk yıllık bir süre bulunduğunu hatırlatan Tugay, bu süreçte İzmirlilerin endişelerinin yersiz olduğunu göreceğini savundu. Tugay, "Bu süreçte ne bakanlarımızdan, ne Cumhurbaşkanımızdan, ne de yerel AK Parti siyasetçilerinden "İzmir'in falanca konuda özgürlüğünü kısıtlayalım, şöyle bir yasak getirelim, engel olalım" diye tek bir cümle duymadım. Böyle bir şey mümkün değil. İzmir, İzmir olarak yaşamaya devam edecek. İnsanlar eskisi gibi yaşantılarını sürdürecekler. Farklı olan tek bir şey olacak: Artık çok daha hızlı ve yoğun bir belediye hizmeti görecekler, şehre yatırımlar gelecek, pek çok iş yapılacak." dedi.

Tugay, İzmir’in yaşam tarzının korunacağını vurguladı. (Foto: AA) BAŞKAN ERDOĞAN'IN KUTUPLAŞMA MESAJINA DİKKAT ÇEKTİ Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'nin açılışında yaptığı konuşmaya değinen Tugay, siyasi kutuplaşmanın Türkiye'ye zarar verdiğini belirtti. Başkan Erdoğan'ın bu konudaki mesajlarının yeterince anlaşılmadığını düşündüğünü söyleyen Tugay, şöyle konuştu: "Son Meclis açılışında yaptığı konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız döne dolaşa buna vurgu yaptı: "Kutuplaştırma üzerinden yapılan siyaset bu ülkeye zarar veriyor, bunun değişmesi için çalışacağız" dedi. Bu o kadar önemli bir mesaj ki! Yani "Artık birbirinize düşman olmayın, siyaset üzerinden bu kadar ayrışmayın. Ülkemizi düşünelim ve hep beraber ülkenin iyileşmesi için çaba gösterelim" mesajı veriyor. Bu düşünce bana çok doğru geldi." Tugay, AK Parti Genel Merkezi'ndeki kabul töreninde yaptığı konuşmada da aynı düşünceyi dile getirdiğini aktardı.

İzmir’de belediyecilikte yeni dönem! Çöp, trafik ve altyapıya çözüm geliyor "RESMEN BİR LİNÇ KAMPANYASI YÜRÜTÜLÜYOR" AK Parti'ye katılmasının ardından medya ve sosyal medyada kendisine yönelik ağır suçlamalarda bulunulduğunu belirten Tugay, tepkilerin sistematik bir karalama kampanyasına dönüştüğünü savundu. Tugay, "Resmen bir linç kampanyası yürütülüyor. Bu kadar korkunç ve sistematik bir şekilde medyada, sosyal medyada sürekli karalanıyorum. Adeta "vatan haini" ilan edildim; "İzmir'i işgal ettiler" gibi laflar ediliyor. İnsan bu lafları ederken hakikaten utanır." ifadelerini kullandı. Kendisinin belediye başkanlığı görevini daha iyi yapabilmek için çalıştığını vurgulayan Tugay, İzmir'de büyüdüğünü ve kentin ruhunu taşıdığını söyledi. Tugay, "İzmirliler bana niye oy verdi? Ne yapmam için oy verdiniz? Belediye başkanlığı yapmam için değil mi? Ben peki başka bir şey mi yapmaya çalışıyorum? Hayır. 'Daha iyi belediye başkanlığı nasıl yaparım, İzmir'in sorunlarını daha fazla nasıl çözeriz' bunun peşindeyim. Şu andaki tek derdim bu." dedi. Önceki değer yargılarını koruduğunu belirten Tugay, hiçbir vatandaşı siyasi görüşüne göre ayırmadan çalışmaya devam edeceğini ifade etti.

Tugay, İzmir için hayata geçirilmesi planlanan projeleri anlattı. (Foto: Takvim Foto Arşivi) ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN NEDEN AYRILDIĞINI ANLATTI Cemil Tugay, Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğini sonlandırmasıyla ilgili tartışmalara da açıklık getirdi. Dernekle uzun süredir aktif bir ilişkisinin bulunmadığını belirten Tugay, daha önce de üyelikten ayrılmayı düşündüğünü ancak işlemi ertelediğini söyledi. Herhangi bir etkinliğine katılmadığı ve faaliyetlerine davet edilmediği dernekten e-Devlet üzerinden ayrıldığını anlatan Tugay, bu kararın Atatürk'e yönelik düşüncelerinde değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı. Tugay, "Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hep sevgi ve saygı duydum. Bundan sonra da aynı sevgi ve saygıyı koruyacağım. Kimse benim Atatürk ile ilgili düşüncelerimi değiştiremez; zaten kimseden böyle bir talep de gelmez." dedi. Atatürk'e bağlılığın yalnızca bir dernek üyeliğiyle ölçülemeyeceğini belirten Tugay, "Atatürk'ü anmak sadece kuru nutuklar çekmek ya da bir derneğe üye olmaktan ibaret değildir. Derneğe üye olmayan diğer insanlar Atatürk'ü sevmiyor mu yani? Dernekten ayrılmış olmam kesinlikle Atatürk'e dair düşüncelerimin değiştiği anlamına gelmez." ifadelerini kullandı. "AK PARTİ ZATEN 24 YILDIR İKTİDARDA" Türkiye'deki siyasi kutuplaşmanın toplumda ayrışmaya yol açtığını savunan Tugay, AK Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediyesini yönetmesinin kentin yaşam biçimini değiştireceği yönündeki söylemleri eleştirdi. Tugay, "Diyorlar ki: 'AK Parti'ye İzmir'i teslim edemeyiz.' Ben de onlara diyorum ki: AK Parti 24 yıldır hükümet. 24 yıldır İzmir'i valisiyle, kaymakamıyla, emniyetiyle, milli eğitimiyle, sağlığıyla ve yüzlerce kurumuyla zaten hükümet yönetiyor." dedi. Belediyenin merkezi yönetim kurumlarıyla çatışmak yerine iş birliği yapmasının İzmir'e daha fazla katkı sağlayacağını belirten Tugay, yeni dönemin bu yöndeki endişelerin gerçeği yansıtmadığını göstermek açısından fırsat olacağını ifade etti.

Cemil Tugay, yıllardır bekleyen projelere dikkat çekti. (Foto: Takvim Foto Arşivi) "İZMİR TARİHİNDE OLMADIĞI KADAR HIZLI DEĞİŞECEK" İzmirlilerden kendisini siyasi tartışmalar yerine ortaya koyacağı hizmetlerle değerlendirmelerini isteyen Tugay, kentin sanayi, tarım ve ticaret alanlarındaki sorunlarına da dikkat çekti. Tugay, "Kararıma güvenmelerini istiyorum. Ben değişmedim; daha iyi hizmet etmek üzere böyle bir karar aldım. Yaşamlarına müdahale edecek hiçbir şey olmayacak. Tersine, İzmir'in belki tarihinde olmadığı kadar hızlı bir değişim ve dönüşüm yaşayacağına söz veriyorum." dedi. Sanayi, tarım ve ticarette yaşanan sorunların çözümü için Ankara ile İzmir arasında yoğun bir çalışma yürüteceklerini belirten Tugay, bütün enerjisini İzmir'e hizmet etmeye ayıracağını söyledi. Farklı siyasi görüşlere saygı duymaya devam edeceğini belirten Tugay, sanayiciler, iş insanları ve vatandaşlardan parti değişikliği konusunda olumlu geri dönüşler aldığını ifade etti. Ancak Tugay, oluştuğunu savunduğu baskı ortamı nedeniyle bazı vatandaşların bu desteği açıkça dile getirmekte zorlandığını ileri sürdü. BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAKANLARA İZMİR TALİMATI İzmir Büyükşehir Belediyesi ile merkezi hükümet arasında yeni bir iş birliği döneminin başladığını belirten Tugay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bakanlara İzmir'in sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri yönünde talimat verdiğini açıkladı. Tugay, "Cumhurbaşkanımız bütün bakanlara İzmir ile yakın çalışmaları ve kentin sorunlarıyla yakından ilgilenmeleri talimatını vermiş. Bunun olumlu etkilerini şimdiden hissediyoruz." ifadelerini kullandı. Bir günde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Ulaştırma ve Altyapı ile Milli Eğitim bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini anlatan Tugay, Sağlık Bakanının da kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İzmir'in şehir içi ve çevre ilçeleri kapsayan ulaşım projeleri için bir master plan üzerinde çalıştığını belirten Tugay, belediyenin de kendi planlamalarını yürüttüğünü aktardı. Bakanlık yetkilileri ile belediyenin ilgili birimlerinin en kısa sürede bir araya geleceğini ifade eden Tugay, projelerin ve karşılıklı taleplerin ortak bir çalışma masasında değerlendirileceğini söyledi. Tugay, "İzmir'in yıllardır beklediği yatırımları hızlandırmak ve kentimize hak ettiği vizyonu kazandırmak için merkezi hükümetimizle tam bir uyum ve kararlılık içinde çalışıyoruz." dedi.