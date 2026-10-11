Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay yeri havadan görüntülendi. (Foto: İHA)

Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı.