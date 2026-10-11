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Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında son anlar kamerada! Yolcu aldığı görüntüler ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı tur otobüsü kazasına ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde kaydedilen görüntülerde, otobüsün saat 06.30 sıralarında yolcu aldığı, şoförün iş yeri çalışanlarıyla tokalaştığı ve aracın saat 06.31'de hareket ettiği anlar yer aldı.

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Manisa'da 11 kişinin öldüğü otobüs kazasında son anlar kamerada! Yolcu aldığı görüntüler ortaya çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı kazada tur otobüsünün Bursa'dan yolcu aldığı anlara ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı.

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Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde yaşanan kaza öncesinde tur otobüsünün Bursa'dan hareket ettiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Olay yeri havadan görüntülendi. (Foto: İHA)Olay yeri havadan görüntülendi. (Foto: İHA)

Osmangazi ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında, otobüsün saat 06.30 civarında yolcu aldığı, otobüs şoförünün de iş yerine gelerek çalışanlarla tokalaştığı yer aldı.

Otobüs otogardan ayrıldığı anlar kamerada (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)Otobüs otogardan ayrıldığı anlar kamerada (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Kayıtlarda, otobüsün saat 06.31'de hareket ettiği anlar görülüyor.

Otobüs şoförü Metin Yavuz (Foto: DHA)Otobüs şoförü Metin Yavuz (Foto: DHA)

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Akhisar Gişeleri mevkisinde çekiciyle 16 AED 124 plakalı tur otobüsünün çarpıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

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