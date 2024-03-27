SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Kaldırımdaki iki kişiyi öldürmüştü: Mehmet Can Dandin bakın kim çıktı! Şoke eden suç örgütü bağı... İşkence görüntüleri ortaya çıktı

25 Şubat'ta Ankara'da hız sınırını aşarak genç öğretmen Ekin Sert ile üniversite öğrencisi Umut Can'ın ölümüne yol açan Mehmet Can Dandin bakın kim çıktı! Ankara Emniyeti'nin çökerttiği Pekmez Kardeşler suç örgütü üyesi olduğu belirlenen Dandin'in telefonunda şoke eden görüntülere ulaşıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mart 2024, 12:18 Güncelleme 27 Mart 2024, 12:59
Kaldırımdaki iki kişiyi öldürmüştü: Mehmet Can Dandin bakın kim çıktı! Şoke eden suç örgütü bağı... İşkence görüntüleri ortaya çıktı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

25 Şubat akşamı Ankara'da yaşanan kazada Mehmet Can Dandin adlı şahıs, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki öğretmen Ekin Sert ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Umut Can'a çarpmıştı. Zanlı, yanındaki 3 kişiyle olay yerinden uzaklaşmış, kaza sonrası Ekin Sert ve Umut Can hayatını kaybetmişti. Hız sınırını ihlal eden zanlı Kırıkkale'de yakalanarak tutuklandı. Dandin'in geçtiğimiz ay çökertilen Pekmez Kardeşler suç örgütünün üyesi olduğu, işkence ve tetikçilik yaptığı ortaya çıktı!

Ankara'nın Etimesgut ilçesi birinci TBMM Caddesi'nde, 25 Şubat akşam saatlerinde meydana gelen kazada; Mehmet Can Dandin (25) kaldırımda yürüyen öğretmen Ekin Sert (31) ile üniversite öğrencisi Umut Can'a (28) çarpmıştı. Dandin ve kaza anında otomobilde bulunan 3 kişi daha olay yerinden kaçmış, hastaneye kaldırılan genç öğretmen ve öğrenci ise tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

TAKSİRLE ÖLDÜRMEKTEN TUTUKLANDI

Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmayla, otomobil sürücüsü Dandin ile olaya tanık 3 kişi Kırıkkale'de yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Dandin, 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

KAZA DEĞİL CİNAYET

Katil zanlısı Dandin'in, kazanın öncesi bölgedeki kavşakta kırmızı ışıkta geçerek trafiği tehlikeye soktuğu anların görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının hız sınırı 50 kilometre olması gereken kaza yerindeki caddede 112 kilometre hızla gittiği saptandı. Öte yandan kaza anında alkol veya uyuşturucu kullandığının tespiti için de kendisinden alınan kan örneği test için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

''PEKMEZ KARDEŞLER''İN TETİKÇİSİ ÇIKTI

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Hakan ve Hüseyin Pekmez kardeşlerin yaptığı "Pekmez Kardeşler" organize suç örgütünü yönelik yaptığı operasyonda örgüt üyesi olan Berkay T.'nin cep telefonundan akılalmaz işkence görüntüleri çıktı.

Telefonda çıkan görüntülerde, Pekmez Kardeşler organize suç örgütü adına işkence ve tetikçilik yapanlardan birinin de iki genci öldüren Mehmet Can Dandin olduğu anlaşıldı. Dandin'in, bir iş yerine silahla baskın yaptığı, bir kişiyi rehin aldığı ve rehin aldığı o kişiyi saatlerce dövmesinin ardından öldürmekle tehdit ettiği anları telefon kamerasına çektiği görüldü.

İncelemede ortaya çıkan başka bir görüntüde ise örgüt üyeleri ile birlikte hareket eden Dandin'in, kaçırdıkları bir kişiyi dağa götürülerek demir çubuklarla saatlerce dövüldükleri ve işkenceye daha fazla dayanamayan mağdurun baygınlık geçirdiği anlar yer aldı.

SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYELİĞİNDEN YARGILANACAK

Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak suçundan cezaevinde tutuklu bulunan Dandin'in; uyuşturucu, kasten yaralama suçları başta olmak üzere 40'ın üzerinde suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dandin ile ilgili yürütülen çalışmaları tamamlayarak suç örgütü üyeleri ile beraber yargılanması adına dosyayı savcılığa teslim etti.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ifadesi ortaya çıktı! İhaleyi Canan Kaftancıoğlu’na yıktı
Almanya’da PKK provokasyonu! Türkiye harekete geçti! Dışişleri’nden açıklama: Saldırganlar bir an önce adalet karışına çıkmalı
Vakıf Katılım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İP’li adaylara ’geri çekilin’ çağrısı Meral Akşener’i çıldırttı: Türk siyaseti böyle cıvıklık görmedi
Moskova’daki saldırıyı bilen ABD’den Fransa uyarısı! Büyükelçilik adres verip uyardı: Beyaz Saray’ın DEAŞ oyununda ikinci adres Paris mi?
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum’dan gençlere mektup! Deprem gerçeğine dikkat çekti: Söz veriyorum!
Ordu Büyükşehir Belediyesi
Sözde bağımsız özde fondaş! ABD fonuyla algı operasyonları yapan Teyit Org ve Doğruluk Payı’nın aldığı para 50 milyonu aştı
EMEKLİ ZAMMI İÇİN 2 FARKLI TAHMİN! Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zamlı maaşları
CHP’deki para sayma görüntülerinde yeni iddia! İş insanı Hasan Şenyurt: Sistemin içinde FETÖ prensi de var! Mafyalara ihale veriliyor
Kemalciler Ekrem’e kaybettirmek için saha çalışmalarına başladı! İstanbul’da Kılıçdaroğlu fotoğraflı ‘Hançercilere oy yok’ afişleri
Son dakika: 31 Mart yerel seçimlerine son 4 gün! Parti liderleri nerede oy kullanacak?
Türk ekonomisine operasyon çekmek isteyenler de bir kez daha sahnede! Spekülasyonda gaza bastılar
Hangi Milli Görüşçü CHP’ye kazandırmayı zafer sayar? Fatih Erbakan’a ’İstanbul’ çağrısı: Bu vebalden kurtulamazsın
Kandil’deki terör baronları yine sahnede! Elebaşı Bese Hozat İmamoğlu’na oy dilendi: DEM’e Sermaye İstanbul’da kazançlı çıkarsınız talimatı
SON DAKİKA