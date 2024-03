25 Şubat akşamı Ankara'da yaşanan kazada Mehmet Can Dandin adlı şahıs, kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki öğretmen Ekin Sert ile 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Umut Can'a çarpmıştı. Zanlı, yanındaki 3 kişiyle olay yerinden uzaklaşmış, kaza sonrası Ekin Sert ve Umut Can hayatını kaybetmişti. Hız sınırını ihlal eden zanlı Kırıkkale'de yakalanarak tutuklandı. Dandin'in geçtiğimiz ay çökertilen Pekmez Kardeşler suç örgütünün üyesi olduğu, işkence ve tetikçilik yaptığı ortaya çıktı!

