İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde Türkiye'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik provokatif bir dil kullanan İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz'a Türkiye'nin devlet kademelerinden tokat gibi yanıtlar geldi.

"SİYASİ ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ"

İletişim Başkanı Duran, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan saldırgan tutumu sert bir dille eleştirdi:

"İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanımızı ve ülkemizi hedef alan hadsiz ifadeleri, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde içine düştükleri siyasi çaresizliğin bir göstergesidir. Türkiye'ye yönelik asılsız ithamlar, İsrail yönetiminin Gazze'deki soykırımcı sicilini ve bölgemizde sürdürdüğü saldırgan politikalarını örtemez."

BARIŞ MÜZAKERECİLERİNE KANLI TEHDİT

Başkan Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik suçlamalarla yetinmeyen Katz, Hamas lideri Halil el-Hayye'yi da açıkça ölümle tehdit etti. Gazze'deki Hamas liderlerinin öldürüldüğünü belirten İsrailli Bakan, El-Hayye'nin da sıradaki hedef olduğunu duyurmuştu.

Ateşkes ve barış masasındaki isimlerin İsrailli bakan tarafından doğrudan hedef alınmasına dikkat çekilerek şu ifadeler vurgulandı:

"Katz'ın, ateşkes ve barış müzakerelerinde yer alan isimleri açıkça ölümle tehdit etmesi, İsrail yönetiminin uluslararası hukuku hiçe sayan anlayışının yeni bir tezahürüdür. Bu sorumsuz yaklaşım, uluslararası kamuoyunu açıkça yok saymaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye; Filistin halkının meşru haklarını, adaleti ve kalıcı barışı savunmayı sürdürecektir."